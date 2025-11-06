Elektrische Renault Twingo (2026) zet Volkswagen te kijk (+ VIDEO)

Nieuws

De elektrische Renault Twingo komt in 2026 op de markt voor 20.000 euro. Hij laat zelfs de kille, betonnen studio zonder daglicht in een buitenwijk van Parijs stralen met zijn charme. En het is na de Dacia Spring de eerste echt betaalbare EV uit Europa.

Het aanbod van kleine elektrische auto’s houdt nog niet over. De Leapmotor T03 rijdt weliswaar prima, maar veel anoniemer kun je een auto niet ontwerpen. Datzelfde geldt voor de Dongfeng Box. We zijn benieuwd of deze Chinese EV ooit een fanclub krijgt.

Dat de Dacia Spring de goedkoopste auto van Nederland is, zie je duidelijk aan de specs, laadtijden en afwerking. Maar met de komst van de Renault Twingo wordt het eindelijk gezellig. Kijk hem toch eens staan, met zijn opzichtige knipoog naar naar het oermodel uit 1992.

Het is niet zo gek dat de eerste Twingo als voorbeeld diende voor de nieuwe, want dat model was een eclatant succes. Renault benutte elke centimeter bij deze doordachte auto. Dankzij een piepklein motorkapje en een enorm interieur was-ie net zo ruim en praktisch als een middenklasser. De eerste Twingo, die het uithield tot 2007, werd meer dan vier miljoen keer verkocht. In de loop der jaren verbleekte de ster van het kleinste Renault-model. Vooral de laatste generatie (met de motor achterin) week te ver af van het slimme autootje uit de nineties.

Vijf portieren, twee ruitenwissers

Renault maakt de laatste tijd handig gebruik van zijn rijke historie. Na de Renault 4 en 5 is de Twingo al het derde retromodel. Hij staat op hetzelfde platform als zijn grotere broers. Renault heeft een kleine verleider van de Twingo gemaakt. Kijk naar die snoezige ronde koplampen en het korte motorkapje. Ook de drie luchtroosters rechtsvoor zijn weer present, al zitten ze er in de elektrische Twingo voor de sier. Er zijn ook verschillen: de nieuwe Twingo heeft vijf portieren en twee ruitenwissers.

Aan de achterkant zijn de verschillen groter. De halfronde achterlichten lijken niet echt op die van de oude Twingo. Het lettertype van de typebenaming is een moderne interpretatie van de oude Twingo-letters.

Rode knop

Het interieur is lollig. We zien onder het 10,1-inch centrale display drie grote bedieningsknoppen. Leuk detail is de rode ronde toets voor de waarschuwingslichten rechts hiervan. Die doet denken aan de rode knop voor dezelfde functie die de oer-Twingo boven de centrale ventilatieroosters had.

Onder het dashboard is opbergruimte voor bijvoorbeeld je telefoon of zonnebril. Een stokbroodmandje zoals in het Vijfje is er niet, maar er zijn wel andere grappige details. Zo heeft de Twingo van Dacia de mogelijkheid geleend om een haakje voor je boodschappentas toe te voegen in de bagageruimte, of een ander handigheidje zoals een uitneembare zaklamp.

Wat de elektrische Twingo ook van het oermodel overneemt, is de verschuifbare achterbank. De leuning van deze bank kun je in twee gelijke delen neerklappen. Er kan maximaal 360 liter aan bagage mee. Ook de bijrijdersstoel is neerklapbaar (alleen op de duurdere Techno-versie), zodat je lange voorwerpen kunt meenemen.

Renault Twingo (2026) actieradius

Renault had twee heilige doelen: een basisprijs onder de 20.000 euro en een laag gewicht. Dat laatste is gelukt; de Twingo weegt maar 1200 kilo. Over de prijs komen we verderop te spreken.

Van een kleine, lichte auto uit het A-segment kun je natuurlijk geen enorme actieradius verwachten. Je komt maximaal 263 kilometer ver totdat de batterij van 27,5 kWh leeg is. Een grotere batterij komt er niet, dat zou te nadelig zijn voor de prijs en het gewicht. Een warmtepomp is niet leverbaar, one pedal driving kan op de Techno-uitvoering.

Het verbruik is nog niet officieel, maar Renault meldt zelf dat het streeft naar 10 kWh/100 km. Als dat lukt, zou het een knappe prestatie zijn. Ter vergelijking: de Renault 5 haalt 14,5 kWh/100 km. Aan de topsnelheid van 130 km/h zie je dat de Twingo niet bedoeld is als reiswagen, maar eerder als tweede auto voor kleine afstanden. Soepel optrekken kan wel; een 0-100 in 12,1 seconden is vergelijkbaar met een kleine benzinemotor. Datzelfde geldt voor het vermogen van 82 pk.

Prijs Renault Twingo (2026)

Gaat Renault woord houden met zijn lage prijs? Het antwoord daarop is lastig. In januari 2025 kondigde Renault de Twingo aan en stond expliciet in het persbericht dat de prijs onder de 20.000 euro zou blijven. Begin oktober was de bewering al iets afgezwakt: het merk zei te streven naar die basisprijs.

In Frankrijk lukt het wel om onder de magische grens te blijven, maar daar heeft de instapper alleen de mogelijkheid om met 6,6 kW te laden. Nederland krijgt standaard 11 kW (AC) of 50 kW (DC, snelladen). Daardoor zal-ie wat duurder worden dan in Frankrijk, maar naar de exacte prijs blijft het voorlopig gissen. We verwachten dat ie nét boven de 20.000 euro uit zal komen.

Sneer naar Volkswagen

De Twingo werd in recordtijd ontwikkeld: in 100 weken van de eerste schets totdat-ie klaar was. Nog geen twee jaar dus, terwijl tot voor kort vier jaar gebruikelijk was. In het tweede kwartaal van 2026 staat de Twingo bij de dealer.

En daarmee is Renault zijn concurrent Volkswagen te snel af. De Duitsers werken ook aan een goedkope EV van 20.000 euro, maar die is nog lang niet klaar. Al in 2023 kondigde Volkswagen hem aan, maar waarschijnlijk staat-ie pas in de zomer van 2027 bij de dealer. Fransen lui en Duitsers degelijk? Bij Renault zullen ze minzaam lachen als mensen dit beweren.