Japans merk kan met deze goedkope elektrische auto de Dacia Spring te lijf

Binnenkort opent de Japan Mobility Show zijn deuren. Verwacht wordt dat Japanse merken hier antwoord willen geven op de EV-lawine uit China. Bijvoorbeeld met deze goedkope elektrische auto, die Chinese EV's én de Dacia Spring te lijf kan gaan.

Maak kennis met de Suzuki Vision e-Sky, een compacte batterij-elektrische auto, die is ontworpen volgens de Japanse keicar-traditie. Dat wil zeggen dat-ie niet langer mag zijn dan 3,40 meter en niet breder dan 1,48 meter. Maar dankzij de forse hoogte (1,63 m) zou de ieniemienie-Suzuki toch een heel bruikbare binnenruimte moeten bieden.

Goedkope elektrische keicars

Auto's als de oude Suzuki Alto en Daihatsu Cuore uitgezonderd, bleven Japanse keicars vroeger meestal op de thuismarkt. Maar vanwege de behoefte aan betaalbare elektrische auto's, lijkt er nu ook een Europese toekomst voor dit soort kleintjes weggelegd. Sterker nog, de Europese Unie lijkt hierop aan te sturen. Zie het onderstaande artikel.

Concurrent voor Dacia Spring

Een Europese EV die vrij dicht bij de Japanse keicars staat, is de Dacia Spring, al is die dan 3,70 meter lang. De compacte Roemeen is dan een geloofwaardig doelwit voor een auto als deze Suzuki Vision e-Sky.

Volgens Suzuki is de volledig elektrische auto ontwikkeld voor dagelijks gebruik in en rond de stad. Met een actieradius van 270 kilometer wil je misschien niet al te ver van huis en haard wegrijden, al zijn de afstanden in Nederland natuurlijk vrij klein. Over het vermogen en de prestaties heeft Suzuki nog geen cijfers vrijgegegeven.

Hoewel de Suzuki Vision e-Sky nog een studiemodel is, ziet-ie er al heel realistisch uit. De bedoeling is dan ook dat-ie uiterlijk eind 2026 op de Japanse markt komt. Maar wij zien ook zeker Europese kansen voor deze Suzuki.

Hyundai-trekje in de neus

Suzuki vermeldt dat de auto 'ontworpen is met het oog op eenvoud, eigenheid en optimisme'. Wat dat precies betekent, geen idee, maar in deze campagnetijd zijn we dat soort vage afspraken wel gewend. Ons valt op dat de gordellijn vrij hoog is en dat de ruiten juist aan de kleine kant zijn. En wat die 'eigenheid' betreft ... tussen de led-koplampen zien wij een 'geblokte' lichtbalk die ons wel erg aan de achterlichtbalk van de Hyundai Inster doet denken.

Aan de binnenkant zien we een zeer compact, eenvoudig digitaal instrumentarium, met direct daaronder een korte transmissiehendel. Of de uitsparing voor de plantenpot aan de passagierskant van het dashboard het productiestadium haalt, is nog de vraag. Zo'n gatenplant in de hoek staat natuurlijk hartstikke gezellig, maar bij een aanrijding wordt het een levensgevaarlijk projectiel.