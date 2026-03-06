TEST BMW M2 CS: nog één keer ouderwets boenderen zonder elektrohulp

Tests

Misschien is de M2 wel de leukste BMW van dit moment. Toch zijn er altijd klanten die van 480 pk niet koud of warm worden. Voor dit veeleisende gezelschap heeft BMW de briljante M2 CS in het leven geroepen.

BMW en met name M GmbH blijven stevig vasthouden aan misschien wel hun belangrijkste merkwaarde: rijplezier. Terwijl het modelaanbod wordt geëlektrificeerd, blijft er vol enthousiasme aan sportieve M-versies worden gewerkt. Een filosofie die teruggaat naar de wilde jaren zeventig, toen de legendarische M1 slechts de opmaat vormde voor ongetemde circuitvarianten van de 02 en de latere 3-serie, met de illustere Groep 5 toerwagenklasse als kraamkamer. De nieuwe M2 CS is ontwikkeld volgens dezelfde filosofie. Voor menig petrolhead is hij dé moderne incarnatie van de klassieke M3 (E30): puur, radicaal en met een goudeerlijk karakter.

De M2 CS gaat terug naar de oorsprong van deze gloedrijke geschiedenis. De compacte coupé is niet alleen bedoeld voor gebruik op de openbare weg, maar vooral om het onderste uit de kan te halen tijdens trackdays. Op zoek naar de limiet, komt de magie van de auto algauw bovendrijven.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

Maar hoe rijdt dat nou?

Zelfs bijna letterlijk, want tijdens onze eerste kennismaking met de M2 CS komt de regen met bakken naar beneden. Maar juist onder deze omstandigheden laat hij duidelijk zien waartoe hij in staat is. Bestuurder en voertuig smelten samen, elke actie vraagt om onmiddellijke reactie. Van een schemergebied is geen sprake; de M2 CS verliest geen moment zijn stabiliteit en blijft voortdurend zijn uiterst nauwkeurige feedback via het sportstuur en de kuipstoel geven. Met name de besturing is een hoogtepunt, want zelfs op zeer hoge bochtsnelheden laat de auto zich heel eenvoudig beteugelen. Totdat ons zicht tot nihil wordt gereduceerd door de spray die onze vooruitgereden instructeur met zijn auto opwerpt.



De vooras van de M2 CS reageert zeer direct, de achteras weet alle power zeer gedoseerd op het asfalt over te brengen. Zelfs op nat asfalt hebben de speciaal ontwikkelde Michelin Sport 4S-banden verbluffend veel grip - de optionele Cup 2 R semislicks zijn vooral bedoeld voor droog asfalt. In de regen voel je perfect hoe goed het onderstel en de aandrijflijn op elkaar zijn afgestemd. De M2 CS reageert fijngevoelig en berekenend, maar vereist gelijktijdig ook de nodige skills van zijn bestuurder.

Onzichtbare mentor

Het DSC functioneert daarbij als onzichtbare mentor. Welk rijprogramma je ook gekozen hebt, de focus ligt voortdurend op maximale prestaties. Ten opzichte van de standaard M2 is het onderstel van de CS nog eens met 8 millimeter verlaagd, en is hij in perfecte harmonie met de adaptieve schokdempers. De heetgebakerde twinturbo zes-in-lijn toont zich op elk ogenblik bereid om zijn volledige vermogen vrij te geven.

Wanneer je alle hulpfuncties hebt uitgeschakeld, komt het ware karakter van de M2 CS naar boven. Nu houdt alleen de in tien verschillende standen in te stellen tractiecontrole nog enige controle over de achteras. Daarom luisteren de bewegingen van je rechtervoet heel nauw. Desondanks laat de M2 CS zich met kinderlijk gemak hanteren, zolang je de dosering in de hand houdt. Tussen de 2750 en 5730 tpm levert de motor zijn maximum koppel van 650 Nm. Bij 6250 tpm wordt het hoogste vermogen van 530 pk op de achterwielen overgebracht, waarbij de gelegenheid wordt geboden om het toerental verder op te jagen naar het elektronisch begrensde maximum van 7200 tpm.

De zescilinder lijnmotor reageert uiterst gretig op de bewegingen van je rechtervoet, en dankzij de motorsteunen van de M4 CSL - die de motor nog steviger verbinden met de carrosserie - gaat er geen newtonmeter verloren aan bewegingsverlies. De aandrijflijn van de M2 CS vertoont trouwens grote overeenkomsten met die van de M4 GT3 EVO: twee monoscroll-turbo's, een gesmede krukas, het 3D-geprinte hart van de cilinderkop en het doorontwikkelde koelsysteem zorgen ervoor dat de motor standvastig zijn prestaties blijft leveren.

M2 CS flink aan de prijs

Bovendien heeft BMW op gewicht bespaard. Door de dakplaat, het kofferdeksel (waarin voor de gelegenheid een indrukwekkende 'ducktail'-spoiler is geboetseerd), de frontlip en de diffusor van koolstofvezel te maken, is zo'n 30 kilo verdampt. Bestel je de M2 CS met optionele carbonkeramische remschijven, dan gaat er nog eens 18 kilo van het totaalgewicht af.

De BMW M2 CS kost 170.558 euro. Dat maakt de auto 38.575 euro duurder dan de standaard M2. Voor de gelukkige koper van de CS zal dat echter geen enkel bezwaar zijn: het hogere motorvermogen, het geoptimaliseerde onderstel, de topsnelheid van 302 km/h en de acceleratie van 0 naar 100 km/h in slechts 3,8 tellen (0-200: 11,4 s) zijn het allemaal waard.

Daarnaast wordt de M2 CS in een gelimiteerde oplage gebouwd. Een exact aantal noemt BMW niet, dat is vooral afhankelijk van de productiecapaciteit in de fabriek in het Mexicaanse San Luis Potosí. Hoeveel het er ook worden: door zijn kleine oplage gaat de ware fan des te meer verlangen naar de M2 CS.

Conclusie

De BMW M2 CS is een volbloed rijmachine, die zowel je hart als je verstand versteld doet staan. Om alles eruit te kunnen halen wat erin zit, moet je zelf als bestuurder ook van goeden huize komen. In de M2 CS leer je je eigen grenzen kennen, niet alleen voor wat betreft je rijvaardigheid, maar ook op emotioneel niveau. Wat een briljante auto!