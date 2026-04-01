Review Renault Twingo: eindelijk een elektrische auto die je wilt hebben

Met de 5 én 4 ging Renault al succesvol op de retrotoer. Nu is het volgende model aan de beurt voor een moderniseringskuur: de Renault Twingo. Kan deze goedkope elektrische auto het succes van zijn voorgangers herhalen?

Wat valt op aan de Renault Twingo?

Renault heeft voor de introductie van de nieuwe Twingo E-Tech een feestelijke locatie uitgekozen: Ibiza. Al is het eiland in maart nog ver verwijderd van zijn bruisende zelf. Het duurt nog even voordat de meute feestgangers arriveert. Dat mag de pret echter niet drukken, de Renault Twingo hangt zelf de slingers wel op.

Renault grijpt met de nieuwe Twingo namelijk nadrukkelijk terug op het olijke origineel uit 1992. Dat model kwam destijds op de markt als spirituele opvolger van de originele Renault 4 en werd een enorm succes. De nieuwe generatie probeert dezelfde charme te vangen, maar dan in combinatie met een volledig elektrische aandrijving.

Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om de gelijkenissen tussen de nieuweling en zijn grote inspiratiebron te spotten. Kijk maar eens naar de ronde koplampen en achterlichten, het korte motorkapje en zelfs de drie ‘luchtroosters’ in de kap. Tegenwoordig zijn ze niet meer praktisch, er is immers geen benzinemotor meer om te verkoelen, maar het stijlelement doet je wel direct terugdenken aan het origineel.

Toch zijn er ook verschillen: waar het origineel altijd werd geleverd met drie deuren en één grote ruitenwisser voor de voorruit, is in de moderne variant gekozen voor meer praktisch gemak. De nieuwe Twingo heeft een vijfdeurs carrosserie en de voorruit wordt bij regen ‘gewoon’ met twee wissers schoongeveegd.

Binnenin is de Twingo net zo speels als vanbuiten. Het dashboard heeft een centraal display van 10,1 inch en daaronder drie grote fysieke draaiknoppen. Opvallend detail is de ronde rode knop voor de alarmlichten, ook die verwijst naar dezelfde knop in de eerste Twingo.

Wat is goed aan de Renault Twingo?

De nieuwste telg uit de Renault-familie pakt ons direct in met zijn looks, maar blijkt daarnaast ook nog eens een ontzettend capabel autootje te zijn.

We beginnen met het praktische gemak. De kleine Twingo is veel ruimer dan je zou verwachten. Dat komt mede doordat het accupakket gebruikmaakt van een zogenaamde cell-to-pack-constructie, waarbij de batterijcellen direct in de accubehuizing worden geplaatst. Daardoor wordt de beschikbare ruimte efficiënter gebruikt.

Maar Renault maakt ook met een slimme oplossing uit de oer-Twingo meer ruimte mogelijk. De achterbank is namelijk verschuifbaar. In de eerste generatie ging de hele bank in één keer naar achter, in de nieuwe Twingo is het in twee delen mogelijk. Het verschil tussen de achterste en de voorste stand is wel 17 centimeter. Zo kun je naar behoefte kiezen voor meer bagageruimte – tot maximaal 360 liter – of meer beenruimte.

De tweede testdag hebben we die beenruimte getest door met twee collega-journalisten in te stappen en zelf op de achterbank plaats te nemen. En warempel, ik zit met mijn 1,82 zowaar gewoon prima in de A-segmenter. Zelfs een langere rit kriskras door Ibiza heb ik niet als onprettig ervaren.

Volgens Renault is de ruimte op de achterbank in deze stand vergelijkbaar met die van een Renault 4, en dat kunnen we onderschrijven. En er was zelfs nog genoeg ruimte voor onze bagage in de kofferbak.

Daarnaast zijn er allerlei handigheidjes die je als accessoire kunt bijbestellen, zoals een haakje voor boodschappentassen (bekend van Dacia), een flexibele hoedenplank, een armsteun die tevens dient als groot opbergvak, en twee ruime opbergbakken met een frivool patroontje tussen de voorstoelen.

Je zou denken dat Renault voor de Twingo ontwikkelaars van Lotus in de arm heeft genomen, want de Fransen hadden een duidelijk mantra: maak de auto zo licht mogelijk. En dat heeft Renault waargemaakt, want de auto is met zijn 1200 kilo een lichtgewicht voor een EV. Dat komt niet alleen de rijeigenschappen ten goede, maar zorgt vooral ook voor een hogere efficiëntie.

Dat laatste is enorm goed gelukt. We kwamen met ons gemiddelde verbruik zelfs ruim onder de WLTP-waarde, en dat gebeurt niet vaak. Renault geeft 12,2 kWh/100 km op, wij haalden zelfs 11,3 kWh. Een belangrijke kanttekening: we reden onder zo goed als perfecte condities voor een EV. Het was niet te warm maar ook zeker niet te koud, bovendien hebben we geen snelweg gezien. Desalniettemin is dit verbruik indrukwekkend. Vraag is echter wat er in de Nederlandse praktijk van overblijft.

Wat ons ook opvalt, is hoe volwassen en comfortabel de Twingo rijdt. Hij heeft voldoende vermogen (82 pk en 175 Nm koppel), stuurt met genoeg feedback en niet te licht, en is bovenal erg fijn geveerd. Zelfs als we per abuis op een onverharde weg terechtkomen, geeft de Twingo geen kik. Zelfs grote oneffenheden in de weg worden niet overdreven hard aan de inzittenden doorgegeven. Als je ons had gezegd dat we met een B-segmenter aan het rijden waren, hadden we dat direct geloofd.

Tot slot: de Twingo heeft enkele fijne features die je bij concurrenten niet vindt. Zo is de ‘my-safety-knop’ een fantastische uitvinding (foto links, meest linkse knop). Twee keer drukken op deze knop, en alle vervelende veiligheidssystemen zijn uitgeschakeld. Dit is overigens in te stellen in een menu als je sommige systemen wel aan wilt laten. Maar ook de schakelflippers om de regeneratie te regelen zie je niet bij concurrenten in dit segment. Hiermee is ook one-pedal driving mogelijk. En zodra je hieraan gewend raakt, rijdt dit erg prettig.

Wat kan beter aan de Renault Twingo?

Tja, wat kun je te zaniken hebben over dit leuke apparaat? En al zou de Twingo iets fout doen ... Het zou net zijn alsof je huisdier iets stouts heeft gedaan. Je maakt je even boos, maar als je naar dat vrolijke toetje kijkt, ben je het direct weer vergeten.



Maar eerlijk is eerlijk, er zijn echt wel verbeterpunten. Zo zijn de stoelen wat vlak; we missen vooral zijdelingse steun. Ook zijn de materialen in het interieur kneiterhard, waaronder die in de deur waar je met je elleboog op rust.

En toch nog wel even belangrijk om te noemen: de actieradius houdt niet over. In het gunstigste geval zou je tot 262 kilometer op één lading kunnen rijden, in de praktijk gaan daar nog wel wat kilometers vanaf. Zeker als je veel snelheidskilometers maakt. Dan hobbelt de range snel achteruit. Dat geeft de auto zelf ook aan: toen we nog een kleine 70 procent in de batterij hadden, met een geschatte actieradius van 178 kilometer, stond er tevens bij dat dat de batterij bij snelwegkilometers al na 78 kilometer leeg zou zijn. Een verschil van 100 kilometer en ruim 56 procent!

Maar goed, we vinden het maar moeilijk om Renault deze nadelen echt aan te rekenen. De Twingo is niet gemaakt om met vier personen naar Zuid-Frankrijk te knallen, hoezeer het autootje zich er ook thuis zou voelen… Nee, de Twingo is overduidelijk bedoeld als tweede auto en voelt zich het lekkerst in stedelijke gebieden. Daarbovenop rijdt de gemiddelde Nederlander volgens cijfers van het CBS tussen de 32 en 36 kilometer per dag. Je hebt dus geen enorme actieradius nodig om goed gebruik te kunnen maken van de Twingo.



Wat is de prijs van de Renault Twingo?

Renault communiceert al sinds de eerste tekenen van de nieuwe Twingo een streefprijs: onder 20.000 euro. Is het de Fransen gelukt om de prijs onder deze grens te houden? Ja en nee …

In thuisland Frankrijk heeft de Twingo bijvoorbeeld een vanafprijs van 19.490 euro. In Nederland net niet, want op de prijslijst die voor ons land bestemd is, staat een vanafprijs van 20.990 euro voor de Twingo Evolution. Dat verschil is echter logisch verklaarbaar.

In Frankrijk krijgen ze voor de vanafprijs namelijk een instapper die maar 1-fase kan laden met 6,6 kW. Renault Nederland vond dat te karig en wilde dat alle Twingo’s ‘gewoon’ met 11 kW kunnen laden. Dat kost dus wat, maar dan ben je wel altijd in 3 uurtjes klaar met laden.

Je kunt dus al slagen vanaf 20.990 euro, maar als je zaken als automatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol, peddels aan het stuur om de regeneratie te regelen, een leren stuur en de vrolijke hemelbekleding wilt, kies je voor de Techno. Die is 1600 euro duurder en komt op 22.590 euro.

Met die prijs kan de Twingo concurreren met andere A-segmenters als de Leapmotor T03 (vanaf 19.950), Hyundai Inster (vanaf 21.495) en BYD Dolphin Surf (vanaf 22.900 euro). De Dacia Spring hoort daar ook bij, maar die is op het moment van schrijven alleen nog uit voorraad leverbaar. De goedkoopste uit die voorraad kost 21.250 euro.

Nog een concurrent die we kunnen noemen, is de instapper van de - iets grotere - Citroën ë-C3. Die is met de kleine batterij (30 kWh) beschikbaar vanaf 20.990 euro.

Mocht je uit al deze opties toch het liefst de Twingo willen en nu op bestellen klikken, dan staat de auto in juni bij de dealer.

Wat vind ikzelf van de Renault Twingo?

Over smaak valt niet te twisten, maar ik kan me haast niet voorstellen dat je niet een beetje verliefd wordt als je oog in oog staat met de Twingo. De vierde generatie doet op veel manieren denken aan zijn oervader, maar ziet er toch modern uit. Renault laat opnieuw zien dat het oude iconen overtuigend naar het heden kan vertalen. Chapeau!

Maar niet alleen het uiterlijk overtuigt, ook op technisch gebied zit de nieuwe Twingo uitstekend in elkaar. De auto rijdt opvallend volwassen en ook leuk. De actieradius is relatief bescheiden door de compacte batterij, maar dat mag wat mij betreft de pret niet drukken. In dit segment is die keuze logisch.

Ook wat betreft praktisch gemak heeft de Twingo me verrast. Ik heb een uur of 4 à 5 prima achterin gezeten in dit kleine autootje. Dat kun je niet bij veel concurrenten in het A-segment zeggen.

Overall is de Twingo dus een overtuigend pakket in een vrolijk jasje. Nu nog het grootste dilemma oplossen: welke kleur is het leukst? Knalgeel (tevens de standaardkleur!), donkergroen, of toch dieprood?