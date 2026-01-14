Deze Kia's rijden in 2026 nog gewoon op benzine (zoals K4 Sportswagon)

Nieuws

Zie jij door de bomen het bos niet meer bij Kia? Wij scheppen orde in het benzine-aanbod en leggen uit waartoe de Seltos, K4, Stonic, Niro en Sportage op aarde zijn.

Reken er maar op dat we binnenkort de elektrische Kia's ontleden, want met de EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 en EV9 wordt het stekkeraanbod er niet overzichtelijker op. Nu richten we ons op de Kia’s met verbrandingsmotor, want dat aanbod is al verwarrend genoeg.

We laten de Picanto en Sorento buiten beschouwing en richten ons op de auto’s die je tot het traditionele B- en C-segment mag rekenen. De Polo- en de Golf-klasse dus. Van beide segmenten is in de loop der jaren ook een levendig SUV-aanbod ontstaan.

Kia Seltos (2026)

Deze Kia wordt gepositioneerd tussen de Stonic en de Sportage. Over nut en noodzaak van deze toevoeging aan het enorme Kia-gamma zitten we nog altijd te dubben, want de Kia Seltos is precies even lang als de Kia Niro. Het enige verschil is dat-ie 5 centimeter hoger is. Bij de Niro heb je ook nog eens meer keuze, want die is er als hybride, plug-in hybride én volledig elektrisch.

De Seltos is nieuw in Nederland en België, maar bestaat al sinds 2019. Hij was onder verschillende namen te koop in China, India en Australië. Kia besloot de nieuwe, tweede generatie ook naar Europa te halen. De Seltos komt weer uit dezelfde, wat ons betreft wel erg saai wordende tekendoos waaruit ook de elektrische Kia EV3, EV5 en EV9 zijn ontsproten.

Kia heeft nog weinig losgelaten over de Seltos, behalve dat-ie als hybride in de showroom komt te staan. Dat gebeurt pas eind 2026.

Prijs: nog niet bekend

Kia K4: opvolger Kia Ceed

Dit is een makkelijke: de Kia K4 volgt de Kia Ceed op. Hij komt naar Nederland als hatchback en als stationwagon. Een opvolger van de fraaie Proceed lijkt er niet te komen.

De stationwagon heeft een bagageruimte van 604 liter en dat is 166 liter meer dan de hatchback. Beide modellen krijgen in elk geval een 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 115 pk (mild hybrid). Je kunt kiezen tussen een handbak met zes versnellingen of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Eind 2026 komt de Kia K4 ook als volledige hybride.

De Kia K4 Hatchback komt begin maart al naar Nederland en de K4 Sportswagon halverwege juni. De prijzen van beide versies zijn nog niet bekend.

Prijs: nog niet bekend

Kia Stonic facelift

Dit model zie je algauw over het hoofd, maar is in Nederland jaarlijks nog altijd goed voor zo’n 2500 registraties. Wij gokken dat de Stonic op aarde is voor mensen die uit hun Picanto zijn gegroeid, maar niet willen overstappen op een stekkerauto.

De Kia Stonic kreeg in het najaar van 2025 een opfrisbeurt. En wat voor eentje! Als de foto's van de gefacelifte Kia Stonic ziet, lijkt het om een volledig nieuwe generatie te gaan. Toch betreft het 'slechts' een ingrijpende facelift.

De vernieuwde Stonic biedt nog altijd keuze uit de bekende 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor, al dan niet met mild-hybride ondersteuning (115 of 100 pk). Schakelen doe je handmatig met zes versnellingen, of je kiest voor de comfortabele zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De Stonic is het Kia-broertje van de Hyundai Kona en concurreert verder met onder meer de Renault Captur. Vraag je je af wat Stonic betekent? Het is een ludieke samenstelling van de woorden speedy en tonic. Dat verzinnen we niet zelf, het komt uit de koker van de marketeers van Kia.

Prijs: vanaf 28.995 euro

Kia Niro: elektrisch en hybride

Sinds zijn debuut in 2017 is de Kia Niro razend populair bij Nederlandse kopers. Ook in 2025 werden heel wat Niro’s op kenteken gezet. Na de EV3 en de Picanto is de Niro Kia’s bestseller. Zijn troef is dat je hem kunt kopen met drie verschillende aandrijflijnen: hybride, plug-in hybride en elektrisch.

Gaat de Seltos eind 2026 de Niro opvolgen? Of heeft Kia straks twee modellen die qua afmetingen nauwelijks van elkaar verschillen? We vinden het nog altijd een beetje ingewikkeld.

Prijs Hybrid: 36.195 euro

Prijs Niro PHEV: 41.595 euro

Prijs Niro EV: 38.995 euro

Kia Sportage

Dit is al vele jaren een vertrouwde naam in de Kia-prijslijst. De Kia Sportage is een concurrent van de Volkswagen Tiguan en Kia's grootste auto in het C-segment. Er zijn drie aandrijflijnen: mild hybrid, hybrid en plug-in hybrid.

Prijs: vanaf 43.995 euro