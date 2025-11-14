Ik zoek een bestelbus. Kies ik benzine, diesel of elektrisch?

Nieuws

Ben je op zoek naar een nieuwe (gebruikte) bus, dan begint de zoektocht met de vraag: ga ik voor een bestelwagen met benzine- of dieselmotor of elektrische aandrijving? We zetten de praktijk op een rij, zodat jij de beste keuze maakt.

Emissievrije zones: hoe toekomstproof moet je zijn?

De zero-emissiezones bepalen de keuze voor een deel. Ondertussen hebben 18 steden al zo'n zone ingesteld. Tot 2030 komen daar nog minimaal 11 bij. Wie dagelijks klussen heeft in binnensteden, moet daarom serieus nadenken over elektrisch rijden als je nu een nieuwe bus gaat kopen. Een elektrische bestelwagen geeft je volledige toegang, voorkomt boetes en is bovendien stil en schoon. Vanaf 1 januari 2029 mag je sowieso niet meer naar binnen met een brandstofmotor.

Werk je vooral buiten stadscentra? Dan heb je meer vrijheid en wegen andere factoren misschien zwaarder, zoals actieradius en laad- en trekvermogen. Hoewel elektrische bussen ook op deze criteria steeds meer te bieden hebben.

Actieradius en laadtijd: past elektrisch bij jouw ritten?

Elektrische bestelwagens hebben tegenwoordig al snel een actieradius tussen de 250 en 400 kilometer. Werk je veel regionaal, dan is dat ruim voldoende. Rijd je meerdere lange ritten per dag of heel wisselende routes? Dan kunnen laadtijden je planning beïnvloeden. Snelladen helpt, maar kost nog steeds tijd. Benzine- en dieselmodellen bieden in dat opzicht maximale flexibiliteit: voltanken is zo gedaan en je kunt zonder planning de hele dag doorrijden.

Trekkracht en laadvermogen: waar moet jouw bus tegen kunnen?

Elektrische bestelwagens verrassen positief in trekkracht: door de directe kracht van de elektromotor trekken ze vlot en soepel. Maar het maximale trekgewicht en laadvermogen ligt vaak lager dan bij dieselmodellen. Dit heeft alles te maken met het gewicht van de batterij: die snoept flink wat kilootjes van de maximale waardes af.

Diesel blijft daarom voor zware aanhangers of maximaal beladen ritten nog steeds de meest robuuste keuze. Benzine is vooral interessant voor lichte tot middelzware werkzaamheden met veel korte ritten.

Maak de keuze die bij jouw werk past

Elektrisch is ideaal voor wie vaak in emissievrije zones werkt, korte tot middellange ritten heeft en niet bang wil zijn voor strengere wetgeving voor brandstofauto's. Diesel is nog steeds koning bij zware belasting en lange afstanden. Benzine is een flexibel en relatief voordelig alternatief voor lichte werkzaamheden. Bepaal daarom vooraf hoeveel kilometer je per dag rijdt en of er tijd is voor extra laadmomenten als je elektrisch overweegt. Daarnaast is het belangrijk om uit te zoeken wat je exact nodig hebt aan laad- en trekvermogen. Zo kies je de bestelwagen die jouw onderneming vooruit helpt.