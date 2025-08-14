De beste bestelwagen voor jouw vak? Start met deze 5 overwegingen

Nieuws

Of je nu loodgieter, bakker, aannemer of elektricien bent: je bestelwagen is het hart van je bedrijf. De juiste inrichting bespaart tijd, geld en frustratie. Al helemaal als je zelf aan de slag gaat. Wij denken 5 keer met je mee.

1. Denk vanuit je werk

Elke branche heeft specifieke eisen. We zetten er een paar - random - op een rijtje voor je:

Loodgieter : veel gereedschap en onderdelen? Kies voor voldoende laadruimte, overzichtelijke opbergrekken en veel vakjes voor kleine onderdelen. En stevige vloerbekleding. Dan beschadigt de bodem minder snel als er eens iets zwaars valt.

: veel gereedschap en onderdelen? Kies voor voldoende laadruimte, overzichtelijke opbergrekken en veel vakjes voor kleine onderdelen. En stevige vloerbekleding. Dan beschadigt de bodem minder snel als er eens iets zwaars valt. Bakker : hygiëne is, net zoals in de bakkerij, cruciaal. Een geïsoleerde laadruimte met strakke wanden en vloeren zorgen ervoor dat je je bus snel weer schoon kunt maken. Eventueel nog een koelunit erbij om producten vers te houden. De meeste elektrische bussen hebben hiervoor al een aansluiting.

: hygiëne is, net zoals in de bakkerij, cruciaal. Een geïsoleerde laadruimte met strakke wanden en vloeren zorgen ervoor dat je je bus snel weer schoon kunt maken. Eventueel nog een koelunit erbij om producten vers te houden. De meeste elektrische bussen hebben hiervoor al een aansluiting. Aannemer : grote materialen vragen om een langere wielbasis, een hogere daklijn en extra hoge laadcapaciteit. Je vervoert immers vaak zware spullen en gereedschappen. Let ook op het maximale trekvermogen, zeker wanneer je al een aanhanger hebt. Stap je over op elektrisch, dan is het dubbel zo goed om laadvermogen en aanhangergewicht te checken omdat veel elektrische bussen niet al te veel mogen laden/trekken. Gelukkig groeien de EV-prestaties op deze gebieden snel.

: grote materialen vragen om een langere wielbasis, een hogere daklijn en extra hoge laadcapaciteit. Je vervoert immers vaak zware spullen en gereedschappen. Let ook op het maximale trekvermogen, zeker wanneer je al een aanhanger hebt. Stap je over op elektrisch, dan is het dubbel zo goed om laadvermogen en aanhangergewicht te checken omdat veel elektrische bussen niet al te veel mogen laden/trekken. Gelukkig groeien de EV-prestaties op deze gebieden snel. Elektricien: indelingen met lades, kleine bakjes en vakjes en kabelgoten zorgen dat je snel kunt werken. Denk ook aan een imperiaal om (koperen) buizen en ladders te vervoeren.

2. Afmetingen en laadvermogen

Let op de verhouding tussen laadruimte, wendbaarheid en parkeermogelijkheden. In stedelijke gebieden is een compacte bestelwagen vaak praktischer. Werk je vooral op bouwplaatsen, dan is een grotere bus met meer laadvermogen handiger. Bepaal daarom vooraf waar je werkterrein ligt én wat je dagelijks meeneemt.

3. Toegankelijkheid en ergonomie

Zijschuifdeuren, lage instap en een handige indeling voorkomen fysiek zwaar werk. Vooral bij dagelijks veel in- en uitladen is dit belangrijk. Soms staat hydraulische of luchtvering op de accessoireslijst. Dit is niet goedkoop, maar je kunt de bus dan in de meeste gevallen een stuk laten zakken. Vinden je gewrichten vast fijn. En het rijdt ook nog eens lekker ook.

4. Energie en emissies

Veel steden hebben al zero-emissiezones. Daar komen er nog meer bij. Overweeg daarom een elektrische bestelwagen, zeker als je veel korte ritten maakt. Voor lange afstanden of zwaar transport buiten de zero-emissiezones blijft een zuinige diesel vaak nog de beste keuze.

5. Totale kosten

Kijk verder dan de aanschafprijs: onderhoud, brandstof of stroom, verzekering en belasting bepalen de echte kosten per maand. Check dus vooral wat bij jouw budget past. Ben je handig? Maak dan je je eigen inrichting op maat. Dat scheelt een hoop geld.