Altijd stroom bij de hand: overal lekker doorwerken

Nieuws

Als zzp’er kom je regelmatig op locaties waar geen vaste stroomvoorziening is. Denk aan bouwplaatsen, landelijke erven of tijdelijke evenementenlocaties. Steeds meer moderne bedrijfswagens bieden dan uitkomst: zij functioneren als mobiele stroomcentrale, zodat je gewoon kunt doorwerken.

Stroomvoorziening als accessoire

Een flinke stroomaansluiting is als losse accessoire al langer leverbaar, maar komt dan merendeels niet boven de 1600 Watt aan vermogen uit. Bovendien slingeren ze los in de bus. Wil je onderweg echt zware apparatuur aansluiten, dan zijn ingebouwde 230V-aansluitingen niet alleen praktischer, ze leveren een grootcontinu vermogen, vaak ruim boven de 2 kW. Daarmee kun eenvoudige een zaagtafel, boormachine of lasapparaat gebruiken. Zonder gedoe met losse aggregaten of verlengsnoeren.

Thuis geen stroom meer nodig

Ford meldt dat dit nu ook leverbaar is voor de Ford Ranger Plug-in Hybrid. Pro Power Onboard heet dit systeem en het gaat de grens verleggen. Het maakt gebruik van de 11,8 kWh accupakket van de PHEV en levert nu 2,3 Kw, zoals ook bij de conventionele en elektrische Ford Transit en Transit Custom en bijvoorbeeld Volkswagen e-Transporter het geval is. Maar de pick-up kan binnenkort - optioneel - tot wel 6,9 kW aan vermogen afgeven, verdeeld over drie stopcontacten (in cabine en laadbak). Nog even en je hebt thuis geen stroom meer nodig.

Slim en flexibel werken

Voor wie onderweg werkt, is stroom uit je eigen bus een gamechanger. Je bespaart tijd, werkt efficiënter en hebt geen losse generator meer nodig. Kijk dus bij de keuze van je volgende bedrijfswagen of stroomvoorziening tot de opties behoort – zeker als je kiest voor een elektrische of hybride uitvoering. Steeds meer bedrijfswagens bieden die mogelijkheid immers, standaard of optioneel.