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De Renault Trafic Van E-Tech electric is tijdens de jaarlijkse Bestelauto van het Jaar-verkiezing uitgeroepen tot ‘Belofte van het Jaar 2027’. De jury deelt deze titel ieder jaar uit aan een bedrijfswagen waarvan de eerste indruk veelbelovend is, maar die nog te kort op de markt is voor een volledige praktijkbeoordeling.

Wat de Trafic Van E-Tech electric zo sterk maakt

Volgens de jury biedt de Trafic Van E-Tech electric in de toekomst uitstekende specificaties voor ondernemers:

Ruime laadmogelijkheden met een vermogen tot 1,3 ton en een volume tot 5,8 m3.

Deze mogelijkheden worden vervolgens gecombineerd met een actieradius van zo'n 470 kilometer. In stedelijk gebied kan deze oplopen tot 690 kilometer.

Daar komt bij dat de bodemplaat is voorzien van accu’s die gekoppeld zijn aan een 800V-systeem. Dankzij deze architectuur kan in ongeveer 20 minuten 280 kilometer actieradius bijgeladen worden.

Andere eigenschappen die opvallen zijn het trekgewicht van 2000 kilogram en een gunstige draaicirkel van slechts 10,3 meter.

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Ground-up elektrisch ontwerp biedt mogelijkheden

De Trafic Van E-Tech electric is net als de Kia PV5 Cargo en de Volkswagen ID. Buzz Cargo vanaf de basis ontwikkeld als elektrische bedrijfswagen. Zoals we al eerder concludeerden, biedt dit enorm veel mogelijkheden voor betere prestaties. Het onderstel en de carrosserie worden zo vormgegeven, dat accupakketten en andere elektrische componenten zo efficiënt mogelijk worden verwerkt.

Niet alleen maakt dat meer ruimte vrij voor de lading, het zorgt ook voor een betere rijervaring. Doordat de zware accupakketten op een logische plek liggen, krijgt de bus een natuurlijker zwaartepunt.

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Twee keer prijs in korte tijd

De Renault Trafic Van E-Tech electric kreeg kortgeleden al een onderscheiding, namelijk de International Van of the Year 2027 tijdens de IAA Transportation in Hannover. Ook deze jury zag de potentie in de nieuwe volledig elektrische Trafic, voornamelijk vanwege de indrukwekkende actieradius en snellaadmogelijkheden in combinatie met sterke prestaties op het gebied van laadruimte en -vermogen.