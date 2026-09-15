Vakjury beslist: hierom is de Renault Trafic Van E-Tech electric de beste nieuwe bestelwagen

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Hoe mooi wil je je debuut maken? Een paar uur na de officiële onthulling op de IAA Transportation-beurs in Hannover werd de Renault Trafic Van E-Tech electric gehuldigd met de prestigieuze titel 'International Van of the Year 2027'.

Unanieme jurybeslissing

Een unanieme beslissing van 25 vakjuryleden bovendien, waarbij vooral wordt gekeken naar efficiëntie, veiligheid, milieuprestaties en duurzaamheid. Volgens de internationale jury combineert de nieuwe Trafic Van E-Tech electric deze eigenschappen met nieuwe technologie voor het Europese segment van elektrische bestelwagens.

470 kilometer actieradius en 800V-technologie

De Renault Trafic Van E-Tech electric is volledig elektrisch en krijgt een actieradius tot 470 kilometer volgens de WLTP-methode. Een belangrijke technische noviteit is de 800V-architectuur, die ultrasnel DC-laden mogelijk maakt.

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Superkleine draaicirkel

Ook op het gebied van manoeuvreerbaarheid wil Renault zich onderscheiden. De elektrische Trafic Van heeft een draaicirkel van 10,3 meter, vergelijkbaar met die van een Renault Clio. Dat moet vooral in de bebouwde kom voordeel bieden.

Software Defined Van voor elektrische bedrijfswagen

De Trafic Van is bovendien het eerste model van Renault Group met een gecentraliseerde softwarearchitectuur. Renault noemt dit concept de Software-Defined Van (SDV). Software-updates kunnen functies en systemen gedurende de levensduur van de bedrijfswagen blijven aanpassen en verbeteren. Volgens Renault moet deze aanpak onder meer bijdragen aan lagere totale gebruikskosten, een efficiëntere aandrijflijn en een langere technische levensduur van het voertuig.

Zesde Van of the Year-titel voor Renault

Renault weet vaker de juiste snaar te raken bij deze verkiezing. Het is ondertussen de zesde keer dat een Renault bestelwagen deze titel mag dragen. Eerder won het merk met de Master (International Van of the Year 1998), de Trafic (2002), de Kangoo Z.E. (2012), de Kangoo Van (2022) en twee jaar geleden nog met de Master (2025).

De Renault Trafic is sinds 1980 op de markt en is inmiddels goed voor meer dan 2,8 miljoen verkochte exemplaren. De nieuwe Trafic E-Tech Van electric wordt in Europa ontwikkeld en geproduceerd in de Renault-fabriek in Sandouville, Frankrijk.