Renault Trafic E-Tech electric: nog even geduld a.u.b.

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Renault Nederland meldt in een nieuwsbrief aan klanten dat de nieuwe elektrische Trafic binnenkort te bestellen is. Prijzen zijn nog niet bekend. De Trafic E-Tech electric is vanaf de eerste lijn ontwikkeld als e-bus en daarmee zo'n beetje de eerste echte concurrent van het Kia succesnummer PV5 Cargo. En dit is waarom.

Skateboard

De Kia PV5 is net zoals de nieuwe elektrische Trafic ontwikkeld als elektrische bestelwagen. Dat biedt meer vrijheid in het ontwerp, want van een aandrijflijn in de klassieke vorm is geen sprake. De basis van het ontwerp is bij beide modellen dan ook een zogenaamd 'skateboardplatform': een vlakke bodemplaat waar talloze opbouwen op mogelijk zijn.

800V-systeem

De bodemplaat biedt bovendien plaats aan vlakke accubakken. In het geval van de Trafic E-Tech electric worden de batterijen gekoppeld aan een 800V-systeem. Dit maakt sneller laden mogelijk, geen onbelangrijk onderwerp in de transportwereld. Hoe minder tijd aan de (snel)laadpaal, hoe efficiënter het gebruik van de bus. De Renault laadt binnen 20 minuten van 15 naar 80 procent, bij een maximaal rijbereik van 450 kilometer. Het 400V-systeem van de PV5 heeft 30 minuten nodig voor 10 tot 80 procent, met maximaal 416 km actieradius.

Optimale laadruimte door vlakke laadvloer

De vlakke bodemplaat zorgt bij zowel de Kia PV5 als de Renault Trafic E-Tech electric voor optimale laadruimte. Bij de PV5 is dat maximaal 4,2 m3, bij de Trafic 5,8 m3. Maar goed, de Kia is maximaal 4695 mm lang (L2), de Renault maximaal 5027 mm (L2). De laadruimte is bij beide modellen eenvoudig toegankelijk is door een lagere wegligging. Een ander voordeel van de vlakke bouwplaat en het ontbreken van een conventionele aandrijflijn. Ondanks de grotere lengte, heeft de Renault wel een kleinere draaicirkel: 10,3 meter tegen 11 meter voor de PV5 (beide modellen in L1-uitvoering).

Wat is de prijs van de PV5 en Trafic E-Tech electric (2026)?

De PV5 Cargo is er vanaf 29.985 euro (ex. btw). De prijs van de Renault is nog niet bekend. De leveringen beginnen volgens Renault eind dit jaar.

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