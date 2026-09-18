Nieuws

Elektrische personenauto’s zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse wagenpark. Maar elektrische bedrijfswagens begonnen pas later aan hun opmars. Beperkte actieradiussen en hoge prijskaartjes hielpen niet mee in de overstap. Hoe staat het er nu voor?

Nieuwe wetgeving versnelt de vraag naar EV-bussen

Ondertussen zijn elektrische bussen veruit in de meerderheid op de verkooplijsten. Die opmars is deels te danken aan veranderende Nederlandse wetgeving. Denk aan de komst van zero-emissiezones en de afschaffing van de bpm-vrijstelling op grijs kenteken (1 januari 2025). Hierdoor is een bus op fossiele brandstof tienduizenden euro's duurder geworden en wat prijs betreft gelijkwaardig aan elektrische versies.

Betere accutechniek

Tel daarbij op dat de accutechniek is verbeterd. Vandaag de dag rijdt een elektrische bus minimaal 200 km en maximaal bijna 500 km, ruim voldoende voor de meeste ondernemers. En het eind is nog niet in zicht.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Ook wat betreft laad- en trekvermogen presteren de meeste bussen prima. Heb je echt zware vracht of een zware aanhanger, dan is elektrisch misschien nog geen optie. Maar ook dit zal de komende jaren veranderen.

Design erg belangrijk

Die betere prestaties zijn niet alleen toe te schrijven aan betere accu's. Ook het speciale EV-design spreekt een behoorlijk woordje mee. In eerste instantie moesten fabrikanten snel handelen. De vraag naar elektrische bussen ging harder dan de ontwikkeling ervan. De eerste oplossing: het standaard chassis van een diesel- of benzinebus ombouwen naar elektrisch.

Al levert dit in principe een functionerende EV-bus op, het blijkt al snel dat dit niet de meest efficiënte constructie is. Omdat de vraag naar EV-bussen de volgende jaren echter hoog genoeg leek te blijven, werd er flink geïnvesteerd in bedrijfswagens die vanaf de basis als elektrische bus ontwikkeld zijn.

Verre Oosten voorop

Het eerste voorbeeld onder de grote Europese spelers is de Volkswagen ID. Buzz Cargo. Dit model is uitsluitend ontwikkeld om als elektrische bus door het leven te gaan. In het Verre Oosten zijn merken er al langer mee bezig, bijvoorbeeld Chinese fabrikanten BYD, Chery en Farizon.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Extra laadruimte en betere rijprestaties

De ID. Buzz Cargo en de Chinese fabrikanten laten de voordelen zien van een puur elektrisch model. Neem bijvoorbeeld de Farizon SV. Omdat hier vanaf nul een elektrisch onderstel is ontworpen, kon de accu volledig anders verwerkt worden. Waar in omgebouwde conventionele carrosserieën de accu vaak boven op het onderstel wordt gelegd, is deze in de Farizon SV helemaal in het onderstel verwerkt. Dit resulteert in zo’n 10 tot 15 procent meer laadruimte dan vergelijkbare modellen.

Elektrische componenten verwerkt in design

Investeringen in EV-platforms veranderen op termijn het ontwerp van de gemiddelde bedrijfswagen voorgoed. Kijk maar naar de Kia PV5 en PV7 en de Renault Trafic Van E-Tech electric: drie nieuwe belangrijke spelers die alleen een elektrische variant kennen. Deze bussen bieden veel laadruimte, grote actieradiussen en flinke laad- en trekprestaties dankzij de specifieke EV-aanpak, waarbij alle elektrische componenten in het design zijn weggewerkt.

Minder hoog met zelfde volume

Knijp je je oogleden een beetje dicht, dan zie je gelijkenissen in de vormgeving: lage, stijl oplopende voorkant en een minder hoge daklijn dan de metalen boxen op fossiele brandstof. Door het specifieke elektrische design liggen bestelwagens minder hoog op de weg. Er is immers geen aandrijflijn die onder de auto door moet lopen. Dit resulteert in een lage instap bij de laadruimte en een lagere daklijn, zonder volumeverlies. En een blije chauffeur: die hoeft minder hoog te klimmen om in- en uit te laden.