Dikke neus voor Europa: deze Franse pick-up is voor Zuid-Amerika

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In Europa is de markt voor pick-ups niet groot en al behoorlijk dichtgetimmerd. In Zuid-Amerika is dit autotype daarentegen niet aan te slepen. Vooral als combinatie werkpaard-gezinsauto. Renault wil die markt veroveren met de nieuwe Niagara. Wij mochten voor de afvaart naar Zuid-Amerika even kennis maken in Parijs.

Renault Niagara voor Zuid-Amerikaanse zandweggetjes

De nieuwe Renault Niagara is als 4x4-uitvoering 4940 millimeter lang en 1720 millimeter hoog. De 4x2-versie is met 4910 millimeter iets korter. De laadbak loopt qua taillelijn visueel door in de carrosserie, terwijl hoge wielkasten en 17-inch offroad-banden het model een robuust uiterlijk geven. Een hoge grondspeling en (optionele) vierwielaandrijving zijn volgens Renault belangrijke eigenschappen voor de Zuid-Amerikaanse markt, waar zandweggetjes geen uitzondering zijn. De bodemvrijheid bedraagt maximaal 233 millimeter.

Pick-up voor werk én vrije tijd

Renault ziet in Zuid-Amerika een duidelijke verschuiving: een bedrijfsauto moet niet alleen doordeweeks als businesspartner kunnen functioneren, maar in het weekend ook als vijfzits familieauto. De cabine biedt daarom meer het comfort van een SUV, met onder andere veel beenruimte achterin. Een 10,1-inch multimediascherm en een 10,2-inch digitaal instrumentarium zorgen voor informatie en entertainment. Daarnaast zijn 26 rijhulpsystemen beschikbaar.

De laadbak heeft een inhoud van 938 liter en kan maximaal 654 kilogram vervoeren. Een achterklep en afsluitbare oprolbare cover maken de laadruimte praktisch voor dagelijks gebruik en beschermen de inhoud voor dieven. Het maximale trekgewicht bedraagt (ongeremd) 710 kilogram. Hoeveel de Niagara geremd mag trekken, is nog niet bekend.

Over diefstal gesproken: achter de achterbank bevindt zich aan de linkerzijde bovendien een verborgen bergruimte van 36 liter. Aan de rechterzijde is gekozen voor een langere laadvloer van de pick-up bak. De achterbumper heeft een antislip-oppervlak, zodat gebruikers gemakkelijker bij de lading kunnen komen.

Speciaal ontwikkeld voor Latijns-Amerika

De Renault Niagara staat op het RGMP-platform, met de P van pick-up. Dit is ontwikkeld voor de Latijns-Amerikaanse markt, waar de configuratie van bijvoorbeeld de vering anders is dan voor Europa, waar auto's het merendeel van hun leven over asfalt zoeven. Het ontwerp komt uit Brazilië, de ontwikkeling vond plaats in Brazilië en Argentinië en de productie gebeurt in het Argentijnse Cordoba.

160 pk om te beginnen

Onder de motorkap ligt bij de introductie een 1,3-liter viercilinder turbomotor met 160 pk. Vierwielaandrijving is vanaf de start beschikbaar; een hybride aandrijflijn volgt later. De nieuwe pick-up maakt deel uit van Renaults bredere wereldwijde strategie. Het merk wil vóór 2030 veertien nieuwe modellen buiten Europa introduceren en wereldwijd circa twee miljoen auto’s verkopen.

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