Deze pick-up is er voor als je het niet meer trekt

Wie wel eens buiten de gebaande paden werkt en daarbij een zware last moet tillen en trekken, krijgt er binnenkort een hulpje bij. Een pick-up voor aanhangers tot 4500 kilogram, een laadvermogen tot 1982 kilo én een treingewicht tot 8000 kilo. Dit 'bakkie' doet het.

Specificaties Ford Ranger Super Duty (2026)

Als Ford zijn Ranger de naam Super Duty meegeeft, dan bedoelen ze ook Super Duty. Bestemd voor het echte zware werk, ook naast het asfalt. Het is de sterkste en meest capabele Ranger ooit en creëert volgens eigen zeggen van Ford een nieuw segment binnen de Europese pick-upmarkt.

De cijfers onderstrepen die ambitie. De Ranger Super Duty krijgt een laadvermogen tot 1.982 kilogram en mag aanhangers trekken tot 4.500 kilogram. Daar is de concurrentie nog niet aan toe. Het maximale gecombineerd treingewicht bedraagt 8.000 kilogram.

Versterkt chassis en extreme offroad-capaciteiten

Onderhuids kreeg de Ranger Super Duty ingrijpende aanpassingen ten opzichte van de al bestaande Ranger. Het ladderchassis is dikker en sterker uitgevoerd, terwijl ook de ophanging, assen en bevestigingspunten zijn verzwaard. De pick-up beschikt over een - en daar hebben we het woord weer - heavy-duty achteras met het grootste differentieel ooit gemonteerd in een productieversie van de Ranger.

De offroad-prestaties zijn daardoor indrukwekkend. De bodemvrijheid bedraagt maximaal 299 millimeter, terwijl de doorwaaddiepte groeit naar 850 millimeter. Zes rijmodi, waaronder Mud/Ruts, Sand en Rock Crawl, moeten optimale tractie bieden op moeilijk terrein.

3.0 V6-diesel met 600 Nm

Dit alles wordt voortbewogen door een de 3.0-liter V6 turbodiesel met 209 pk vermogen en 600 Nm koppel. Ford combineert die motor standaard met vierwielaandrijving, een sperdifferentieel op beide assen en een tussenbak met hoge en lage gearing. De techniek is mede afgestemd op langdurig rijden onder zware belasting en intensief offroad-gebruik.

Slimme technologie voor professioneel gebruik

Ford rust de Ranger Super Duty uit met een aantal bijzondere systemen, waaronder:

Onboard Scales om het laadvermogen real-time te monitoren tijdens beladen

Smart Hitch om de belasting op de trekhaakkogel te meten en aan te geven hoe de trailerlast kan worden aangepast voor een optimale gewichtsverdeling

Pro Trailer Backup Assist om het manoeuvreren met zware aanhangers eenvoudiger te maken

Daarnaast is de pick-up voorbereid op ombouw voor bijvoorbeeld servicewagens, kippers en voertuigen met specialistische opbouw.

Is de Ford Ranger Super Duty al te koop?

Ja en nee. De Ford Ranger Super Duty (2026) is per direct te bestellen, prijs en leverdata zijn echter nog niet bekend.