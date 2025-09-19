Zo zwaar wordt een Renault-bus gemarteld voor-ie de weg op mag

Nieuws

Als je een bestelwagen ontwikkelt en bouwt, wil je als fabrikant dat het model betrouwbaar blijft. Zelfs na de zoveelste occasionverkoop moet de bus aan het werk kunnen. Dat vraagt om uitgebreid testen. Daarbij wordt niet heel lief met de testmodellen omgesprongen. Een bezoek aan de martelkamers van Renault.

Zestig jaar busjes testen

In de buurt van Parijs, in Villiers-Saint-Frédéric, viert een fabriek feest: het 15 hectare grote complex is zestig jaar het test- en kwaliteitscentrum van Renault. Hier worden lichte bedrijfswagens stevig onder handen genomen om te voorkomen dat ze voortijdig mankementen vertonen.

Daarbij gaat de fabrikant gewetenloos te werk. Zowel protypes als modellen die al in productie zijn, moeten bijvoorbeeld de kinderkopjes, stoepranden en verkeersdrempel test ondergaan. Wekenlang, 24 uur per dag, staat de testbus op vier hydraulische kolommen die als een dolle op en neer gaan. Wielen en vering krijgen meerdere flinke klappen per minuut te verwerken. De hele carrosserie hangt bovendien vol met sensoren om uit te vinden of plaatwerk etc. niet vervormt onder het trilgeweld.

Dat kan stiller!

In een geluidskamer wordt dagenlang 'gereden' om het geluidsniveau te testen onder allerlei omstandigheden. Een dummy op de bestuurdersstoel met microfoons als oren registreert de binnenkomende geluiden alsof-ie een echte chauffeur is. Te hard? Dan mag de akoestische afdeling nog een keer aan het werk om de bus stiller te krijgen.

450.000 keer zitten en opstaan

Andere testkamers checken of de motorophanging ook na vele jaren nog grip houdt, de motor zelf krijgt het stevig voor de kiezen, stoelen worden getest op de verankering door een machine er heel hard aan te laten trekken, deuren gaan soms tot wel 900.000 keer op en dicht, een bestuurdersstoel moet 450.000 keer opstaan en zitten doorstaan en ga zo maar door. Geen enkel onderdeel ontkomt aan een ware marteling.

Natuurlijk gaat het in de loop van een bestelwagenleven nog wel eens mis. Maar heel veel eventuele mankementen worden in de fabriek al ondervangen. Alle testen bij elkaar duren zo'n 18 maanden en simuleren het praktijkgebruik voor 400.000 kilometer of 20 jaar gebruik.

Virtual reality helpt ontwikkeling

Heel bijzonder is de phygital (physical+digital) testruimte waar nieuwe ontwerpen worden beproefd voordat ze gebouwd zijn (zie video). Een stoel en dashboard van de Renault Estafette, die volgend jaar pas op de markt komt, zijn voldoende om met behulp van virtual reality nu al te checken of de inrichting van de bus wel zo praktisch is als bedacht.

Met een vr-bril staat de chauffeur op, loopt binnendoor naar de laadruimte van de Estafette, pakt daar een pakje, opent de schuifdeur en loopt naar buiten. Op een groot scherm zie je precies wat er gebeurt en of dit werkt zoals bedacht. Testen zonder echte auto. Wat niet wegneemt dat de Estafette straks ook de rest van de martelkamers mag doorlopen.

1000 testauto's

Behalve voor alle kwaliteit- en duurzaamheidstesten, is de fabriek bovendien ingericht als voorbereiding op bijvoorbeeld homologatie-, Euro 7-, en EuroNCAP-beproevingen. Hiervoor heeft de fabriek in Villiers-Saint-Frédéric continu de beschikking over een testvloot van 1000 voertuigen. Elk jaar worden 300 nieuwe bussen vervangen door nieuwe testmodellen.