Compacte bestelwagens: lagere kosten, veel ruimte

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Een grote bestelwagen lijkt misschien de logische keuze, maar voor veel ondernemers is een compacte bestelwagen een andere interessante optie. Ze zijn voordeliger in aanschaf, zuiniger in gebruik, eenvoudiger te parkeren en bieden vaak meer laadruimte dan je op het eerste gezicht verwacht. Wat is voor jou de betere keuze?

Vaak loze ruimte

Vaak is een grote bestelbus helemaal niet nodig. Natuurlijk biedt zo'n bus veel laadruimte, maar die blijft in de praktijk geregeld ongebruikt. Kijk daarom kritisch naar wat je dagelijks vervoert. Grote kans dat een compacte bestelwagen voor het overgrote deel van je werkzaamheden ruim voldoende is.

Compactere bus, compactere kosten

Een compacte bedrijfswagen is niet alleen voordeliger in aanschaf, maar verbruikt doorgaans ook minder brandstof of stroom. Heb je een enkele keer toch extra laadruimte nodig, dan is een aanhanger huren vaak goedkoper dan het hele jaar rondrijden met een te grote bus. En zelfs als je af en toe een extra rit moet maken, ben je financieel vaak nog altijd beter af. Bovendien is er tegenwoordig voor vrijwel iedere ondernemer een compacte bestelwagen die past bij de dagelijkse werkzaamheden.

Elektrisch in de stad: voorbereid op zero-emissiezones

Werk je veel in stedelijk gebied, dan is een elektrische compacte bestelwagen een logische keuze. Met de uitbreiding van zero-emissiezones wordt emissievrij rijden steeds belangrijker. Daarnaast profiteer je van de voordelen van een compacte bus: een kleine draaicirkel, snelle acceleratie en een formaat waarmee je moeiteloos door druk verkeer rijdt en eenvoudig parkeert.

Een goed voorbeeld is de Ford E-Transit Courier. Deze elektrische bestelwagen heeft een actieradius tot 325 kilometer (WLTP). In stadsverkeer kan het rijbereik dankzij regeneratief remmen oplopen tot ruim 490 kilometer, waardoor veel ondernemers niet eens dagelijks hoeven op te laden.

Ook buiten de stad is compact vaak een goede keuze

Een compacte bestelwagen is niet alleen geschikt voor stadsverkeer. Ook wie regelmatig buiten de bebouwde kom rijdt of langere afstanden aflegt, hoeft geen concessies te doen. Moderne compacte bedrijfswagens combineren een praktische laadruimte met veel rijcomfort en geavanceerde veiligheids- en rijhulpsystemen.

Een interessante keuze is de Ford Transit Connect PHEV. Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn rijd je korte afstanden volledig elektrisch, terwijl de benzinemotor uitkomst biedt tijdens langere ritten. Bovendien zorgt de relatief lage CO₂-uitstoot voor een gunstige bpm, waardoor de aanschafkosten beperkt blijven.



Compact kiezen loont

Of je nu kiest voor volledig elektrisch of plug-in hybride: een compacte bestelwagen biedt een slimme combinatie van lage gebruikskosten, praktische inzetbaarheid en moderne techniek. Voor veel ondernemers geldt daarom dat kleiner niet alleen handiger is, maar uiteindelijk ook voordeliger.