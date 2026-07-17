AI helpt om je bus nog rendabeler te maken

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Een bedrijfsbus rijden komt met administratieve rompslomp. Je wilt weten wat de kosten zijn, wanneer een servicebeurt gepland moet worden, hoe 'gezond' alle onderdelen nog zijn, etc. Zicht hierop voorkomt onverwachte kosten en stilstand. Moderne bussen communiceren dit soort zaken al, maar nu doet Ford er een 'gemaksschepje' bovenop.

Niet rijden kan imagoschade opleveren

De data die een 'connected' bus doorgeeft, is voor eigenaren zeer waardevol. Of je nu één bus hebt of een hele vloot. Een bus moet tenslotte rijden, daarvoor heb je hem gekocht. Onverwachte uitval is niet alleen een schadepost vanwege de reparatiekosten, maar meer nog omdat je je producten niet kunt uitrijden. Dit kost omzet en kan zelfs imagoschade opleveren.

Een uitdaging: een bus levert zoveel data op, dat je door de bomen het bos soms niet meer ziet. Zelfs niet wanneer je gebruik maakt van allerlei digitale oplossingen. Ford breidt daarom het dienstenpakket uit met een AI-oplossing. In plaats van handmatig verschillende rapportages en systemen te raadplegen, kunnen gebruikers Ford Pro AI inzetten om relevante voertuiggegevens op te vragen en aandachtspunten automatisch te laten signaleren.

Minder administratie

Volgens Ford kan de AI-assistent bijdragen aan het terugdringen van administratieve werkzaamheden en ongeplande stilstand. De software analyseert onder meer onderhoudsgegevens, voertuigstatus, motorconditie en rijgedrag. Op basis daarvan worden concrete meldingen gedaan, bijvoorbeeld wanneer een bedrijfswagen onderhoud nodig heeft of afwijkend gebruik vertoont.

Onderzoek: stilstand kost uren extra werk

Ford baseert de introductie van Ford Pro AI mede op onderzoek onder 200 wagenparkbeheerders in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daaruit blijkt dat de onverwachte uitval van één voertuig gemiddeld 2,4 uur extra administratief werk veroorzaakt. Bij middelgrote en grote wagenparken loopt dat op tot gemiddeld 2,7 uur.

Ook ondernemers en operationeel managers die wagenparkbeheer naast hun reguliere werkzaamheden uitvoeren, besteden volgens het onderzoek veel tijd aan administratieve taken, gemiddeld 15 tot 20 uur per maand. Denk daarbij aan schadeafhandeling, leasebeheer, brandstofregistratie en het analyseren van de Total Cost of Ownership (TCO).

AI als ondersteuning

Ford benadrukt dat Ford Pro AI niet bedoeld is om de fleetmanager te vervangen, maar om sneller overzicht te creëren en prioriteiten inzichtelijk te maken. Door voertuigdata automatisch te vertalen naar bruikbare aandachtspunten kunnen bedrijven sneller ingrijpen, onderhoud efficiënter plannen en de beschikbaarheid van hun bestelwagens verbeteren.