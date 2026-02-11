Bedien je bestelwagen vanuit je handpalm: nieuwe Ford App

PARTNERBIJDRAGE

Ford heeft de nieuwe Ford App gelanceerd, eerder bekend als FordPass. Het biedt Ford-rijders van personenauto's en bedrijfswagens directe toegang tot essentiële voertuigfuncties. Gebruik je de app voor je bedrijfswagen, dan heb je zelfs wagenparkbeheer in de palm van je hand. Hoe werkt de Ford App dan?

Snellere toegang tot essentiële functies

De nieuwe Ford App biedt met één tik toegang tot veelgebruikte functies zoals remote start, het laad- of brandstofniveau en de algehele voertuigstatus. Vooral voor ondernemers en wagenparkbeheerders is dat relevant: het geeft in een oogopslag grip op de dagelijkse inzet van een bestelwagen.

Modern design en verbeterde bediening

De Ford App is een doorontwikkeling van de vorige app, FordPass. Naast nog snellere toegang tot voertuiggegevens is, afhankelijk van het model, de remote climate control verbeterd. Je kunt nu op afstand cabinetemperatuur, stoelverwarming en stuurverwarming instellen.

Extra voordelen voor elektrische bestelwagens

Rijders van elektrische en plug-in hybride Ford-bedrijfswagens profiteren daarnaast van een vernieuwd Energy-tabblad. Hierin is het eenvoudiger om het laadproces te beheren, bijvoorbeeld via een laadslider waarmee het gewenste laadpercentage per laadsessie kan worden ingesteld. Handig voor dagelijkse ritten of lange afstanden.

Duidelijke meldingen

Berichten en waarschuwingen over de voertuigstatus zijn nu duidelijker zichtbaar en geprioriteerd. Daarnaast ondersteunt de Ford App functies zoals lockscreen-bediening, Apple Watch-integratie, het delen van voertuigtoegang met collega’s of familieleden en het plannen van software-updates.

Inclusief wagenparkbeheer

Hoewel de Ford App al heel veel te bieden heeft, als professioneel wagenparkbeheerder wil je een tool die nog meer inzicht geeft en waarmee je de auto's volledig in beheer hebt. Zoals Ford Pro Telematics. Hiermee kun je echt alle facetten van wagenparkbeheer vanuit een scherm beheersen. Via de Drive-app van Telematics krijg je bijvoorbeeld waarschuwingen over de conditie van je voertuig en wanneer het tijd is voor gepland onderhoud. Ook kun je altijd zien hoeveel rijbereik er nog is en - bij de elektrische en plug-in hybride bedrijfswagens - wat de beste laadstrategie is om zo efficiënt mogelijk te werken.

Ook geeft Ford Pro Telematics inzicht in het rijgedrag van de chauffeur. Hiermee kun je bijvoorbeeld sturen op efficiënter en zuiniger rijden. De 'coaching'-functie van Ford Pro Telematics is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Extra veiligheid

Bijzonder is dat Ford Pro Telematics geïntegreerd kan worden met andere merken, mocht je een multimerk wagenpark hebben. Zo kun je een heel wagenpark op eenvoudige wijze onder controle houden. En in eigen bezit houden, dankzij de voertuigvolgfunctie en de extra voertuigbeveiliging van Ford Pro Telematics. Voor meer informatie kun je terecht op de speciale Ford Pro Telematics-webpagina.