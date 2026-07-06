Gemak dient de ondernemer: zo zorgt technologie voor een ontspannen werkrit

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Wie een hele dag voor het werk onderweg is, is gediend met een zo relaxt mogelijke rij-omgeving. Allerlei technologieën werken daar al lang aan mee, maar Ford gaat nu een stapje verder: handsfree rijden in de Ranger PHEV.

De bedrijfswagen als mobiele werkplek

Moderne bedrijfswagens zijn ondertussen al volwaardige werkplekken op wielen. Lange werkdagen starten vaak met veel snelwegkilometers. Hoe minder vermoeiend die rit verloopt, hoe fitter een ondernemer aan de klus begint.

Daar spelen geavanceerde rijhulpsystemen een belangrijke rol in. Ze houden je tussen de lijnen, remmen op tijd en bieden een relaxte cruisecontrol-ervaring. Ford gaat nu echter een stapje verder met BlueCruise, beschikbaar op de Ranger PHEV.

Handsfree op 95 procent Nederlandse snelwegen

Met dit systeem kan op de snelweg handsfree gereden worden. Niet overal, maar in Nederland is meer dan 95 procent van de snelwegen hiervoor geschikt. Rij je een zogenaamde Blue Zone binnen, dan laat het systeem je weten dat je rustig je handen van het stuur kan halen. Blue Cruise doet de rest.

Dat handen loslaten is al heel prettig. Het is in de Blue Zones toegestaan, maar je zult wel je aandacht op de weg moeten houden. Je blijft als bestuurder verantwoordelijk. Ook inhalen blijft een actie voor de bestuurder. Het systeem houdt daarom in de gaten of je niet bent afgeleid, maar waarschuwt ook wanneer er gevaarlijke situaties dreigen zodat je kunt ingrijpen. Toch wordt het automatisch rijden volgens Ford als comfortabel en minder stressvol ervaren.

Stroomvoorziening altijd binnen handbereik

Ook op de werkplek zelf groeit de behoefte aan praktische oplossingen. Elektrisch gereedschap, acculaders, verlichting en zelfs koffieapparaten vragen om stroom. Niet iedere locatie beschikt echter over een directe stroomvoorziening.

Daarom winnen systemen zoals Ford Pro Power Onboard aan populariteit. Deze technologie maakt van de bedrijfswagen een mobiele energiebron, waarmee gebruikers elektrische apparaten rechtstreeks vanuit het voertuig kunnen voeden. Afhankelijk van de uitvoering is een vermogen tot 6,9 kW beschikbaar via meerdere stopcontacten in en rond het voertuig.

Ford Ranger PHEV als praktijkvoorbeeld

Een model waarin deze ontwikkelingen samenkomen is de Ford Ranger PHEV. Deze pick-up combineert BlueCruise en Pro Power Onboard met de bekende werkcapaciteiten van de Ranger, zonder in prestaties onder te doen voor de dieselversie. Meer over Blue Cruise, de abonnementskosten, de mogelijkheden en de snelwegen waar je het kunt gebruiken, vind je op deze Ford-webpagina.