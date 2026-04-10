Tachograafplicht lichte bedrijfswagens nadert snel: grijp niet mis

Het geldt lang niet voor elke bestelwagen, maar toch: de invoering van de tachograafplicht voor lichte bedrijfswagens komt met rasse schreden dichterbij. Tachograafverkopers waarschuwen daarom voor inbouwfiles en magazijntekorten. Moet jij in actie komen?

Brede impact buiten de transportsector

Vanaf 1 juli 2026 moeten bestelwagens boven de 2.500 kg verplicht zijn uitgerust met een tachograaf om rij- en rusttijden, snelheid en afstand te registreren. Niet meteen paniekeren: dit alleen geldt alleen voor bestelwagens die internationaal rijden.

Boete en risico op stilstand

Bedrijven die na 1 juli 2026 zonder juiste tachograaf de grens over gaan of vervoeren tussen adressen in het buitenland (dit heet cabotage) lopen allerlei risico's. Denk aan boetes bij controles, stilstand van voertuigen en hierdoor vertragingen in projecten of leveringen. Het gaat dus om meer dan een bonnetje. Wanneer de bus stil moet blijven staan tot er een tachograaf is ingebouwd, is de schade vele malen hoger.

Drukke werkplaatsen en schaarsheid

Ondanks de naderende deadline van de nieuwe regel moeten volgens VDO nog heel veel voertuigen worden voorzien van een zogenaamde 'slimme tachograaf van de tweede generatie' (Gen2v2). In de praktijk ontstaat ondertussen een capaciteitsprobleem: werkplaatsen raken voller en de beschikbaarheid van apparatuur en technische ondersteuning komt door de 'filevorming' onder druk te staan.

Deze combinatie zorgt ervoor dat de kans groeit dat ondernemers de deadline niet halen. Vooral in de laatste weken voor 1 juli dreigen wachttijden snel op te lopen, waardoor tijdig inbouwen niet meer vanzelfsprekend is.

Gratis hulpgids

Ondernemers doen er daarom verstandig aan om nu al te inventariseren of hun bus onder de tachograafplicht valt. Zo ja, dan is het advies om tijdig een afspraak te maken bij een gecertificeerde werkplaats. Om ondernemers te helpen bij dit onderzoek heeft VDO een gratis informatiegids samengesteld waarin duidelijk wordt uitgelegd of de tachograafplicht van toepassing is en welke stappen nodig zijn.