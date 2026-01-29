PARTNERBIJDRAGE

Het zal de eigenaren van elektrische bestelwagens al zijn opgevallen: per 1 januari 2026 betalen ze meer motorrijtuigenbelasting (mrb). Bovendien gaan er berichten rond over een tachograafplicht. Wat is er allemaal aan de hand?

1. Geen korting meer op mrb voor elektrische bus

Voor eigenaren van elektrische bestelwagens is de mrb in korte tijd flink gestegen. Tot 2025 waren volelektrische stekker-bussen volledig vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. In 2025 viel de eerste mrb-aanslag op de deurmat. Gebaseerd op het normale tarief werden emissieloze voertuigen nog een beetje voorgetrokken, met 75 procent korting op het volle tarief.

Vanaf 2026 is deze korting in zijn geheel vervallen. Dat betekent dat eigenaren vanaf 2026 mrb gaan betalen op basis van voertuiggewicht en provincie, net zoals bij andere bestelwagens. Omdat elektrische voertuigen door hun accupakket relatief zwaar zijn, kan het belastingbedrag hoger uitvallen dan bij een vergelijkbare brandstofvariant.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 23.990 Ontdek 'm nu

2. Plug-in hybride bestelwagens: geen gewichtscorrectie meer

Voor plug-in hybride (PHEV) bestelwagens gold in 2025 een gewichtscorrectie van 125 kg voor het accupakket, maar die is vervallen. Voor deze voertuigen moet vanaf 2026 eveneens het volle tarief worden betaald.

Heeft een hogere mrb gevolgen voor ondernemers?

De aanpassing van de mrb heeft gevolgen voor de total cost of ownership (TCO) van elektrische bestelwagens. Ondernemers die investeren in elektrisch rijden, moeten vanaf 2026 rekening houden met extra kosten. Wel blijven andere voordelen bestaan, zoals lagere energiekosten en toegang tot zero-emissiezones in binnensteden.

3. Tachograaf in bestelwagens

Een ander 'hot item' in 2026 is de komst van de tachograafplicht voor bestelwagens tot 3,5 ton. Online circuleren berichten dat echt alle busjes straks een tachograaf nodig hebben. Dat klopt niet. De regels worden strenger, maar gelden slechts voor een beperkte groep ondernemers.

Wat doet een tachograaf?

Een tachograaf registreert rij- en rusttijden, snelheid en afstand. Het doel: meer verkeersveiligheid.

4. Nieuwe regels tachograaf per 1 juli 2026

Nieuw is dat voertuigen boven 2,5 ton een tachograaf nodig hebben. Maar dan alleen bij internationale ritten of cabotage: transport in een ander land dan het land waar de bus is geregistreerd. Het merendeel van de bestelwagens tot 3,5 ton blijft dan ook buiten schot.

5. Extra opletten in grensstreken

Een bijzondere situatie geldt voor ondernemers die in de grensstreek actief zijn. Hop je regelmatig de grens over om je gebakjes te bezorgen of een kraan te repareren, dan kan het zomaar zijn dat je een tachograaf nodig hebt. Check bij de controlerende instantie, de Inspectie Leefomgeving en Milieu, of jouw situatie ook om een tachograaf vraagt.

Praktische tip

Heb je wél een tachograaf nodig? Laat deze dan op tijd inbouwen bij een RDW-erkende installateur. Wachttijden kunnen immers snel oplopen, boetes ook. Meer informatie over mrb, tachograaf en het kiezen van je volgende bedrijfswagen vind je bijvoorbeeld op deze pagina van Volkswagen Nederland.