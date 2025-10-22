Moet elk busje in 2026 een tachograaf of is er sprake van paniekzaaierij?

Nieuws

Er circuleren wat clickbait-achtige artikelen op internet met als onderwerp 'tachograafplicht voor busjes tot 3,5 ton'. Dat is deels terecht, deels paniekzaaierij. De soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend. Wij leggen het uit.

Rust- en rijtijden

Iedereen kent de beelden wel. Een agent staat naast een dikke vrachtwagen een rond schijfje minutieus te controleren. De tachograafschijf zegt onder andere iets over rij- en rusttijden van een chauffeur, de snelheid en de afgelegde afstand. Dit gebeurt vooral om te controleren of de chauffeur zich wel aan de maximale rijtijden houdt. Zodat hij niet te lang achter het stuur zit en een gevaar kan vormen voor de verkeersveiligheid.

Busjes boven 2,2 ton

Een busje tot 3,5 ton hoeft in vrijwel alle gevallen geen tachograaf te hebben. Behalve voor personenvervoer van meer dan negen personen, de bestuurder meegerekend. Per 1 juli 2026 veranderen de regels echter. Dan moeten busjes boven de 2,2 ton, zeg maar vanaf het middensegment, wél een tachograaf hebben.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Moeten alle busjes een tachograaf?

Alle busjes? Nee, natuurlijk niet. Ondanks de verhalen die er rond gaan, is dit lang niet voor iedereen bedoeld. Alleen busjes die internationale ritten maken of aan cabotagevervoer doen. Dit laatste wil zeggen: vervoersdiensten uitvoeren tussen bedrijven die gevestigd zijn in een ander land dan het eigen land.

Houd rekening met landsgrenzen

De lokale bakker en loodgieter zullen zich niet snel in deze situaties bevinden. Tenzij je aan de grens woont en regelmatig de grens over hopt om je gebakjes te bezorgen. Vraag dan bij de controlerende instantie, de Inspectie Leefomgeving en Milieu, na of jouw situatie ook om een tachograaf vraagt. De boetes zijn over het algemeen niet mals.

Heb je wel een tachograaf nodig vanwege je werkzaamheden, dan gaat dat aardig in de papieren lopen. Duizend tot tweeduizend euro, inclusief montage en ijken, ben je al snel kwijt. Plus het levert je - gratis - weer extra administratiewerk op. Ook moet een tachograaf elke twee jaar opnieuw worden geijkt. Wil je je er nu al goed in verdiepen, lees dan het de 'tachograafgids voor lichte bedrijfsvoertuigen' van tachograaf-fabrikant VDO.

Tip: laat op tijd inbouwen

Nog een tip voor ondernemers die aan de tacho moeten: wacht niet te lang met inbouw. Dit gaat via RDW-erkende inbouwers en de kans is aanwezig dat vanaf de lente de wachttijden oplopen. En zit de tachograaf er niet in op 1 juli 2026 en zou deze er wél in moeten zitten, dan kun je in principe niet meer rijden.