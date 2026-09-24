Bestverkochte auto van Europa staat in Nederland niet eens in de top 50

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Nederlands favoriete auto's verschillen ook in 2026 weer flink van de Europese bestsellers. We zochten de zeven meest opmerkelijke afwijkingen voor je uit. Kia is in Europa bijvoorbeeld helemaal niet zo populair. Terwijl in Nederland de liefde voor de Volkswagen Golf is bekoeld.

1. Europese winnaar ontbreekt in de Nederlandse top 50

De Dacia Sandero staat in de verkopen van dit jaar tot en met augustus bovenaan in Europa, maar telt in Nederland slechts 801 registraties. Onze nummer één is de Toyota Aygo X, met 5.541 exemplaren. Die staat Europees op plek 30. Nederland kiest dus een heel andere kleine auto als favoriet.

2. Volkswagens succesnummers scoren hier bescheiden

Europees staan de Golf en T-Roc tweede en derde. In Nederland haalt de Golf met 1.380 registraties de top 50 niet. De Volkswagen T-Roc staat op 31, met 1.965 exemplaren. Opvallend: de T-Roc groeit hier wel met 82,8 procent, terwijl hij Europees 6,5 procent verliest.

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3. Meer volledig elektrische modellen in onze top tien

Nederland heeft er vier: Tesla Model Y (2), Kia EV3 (4), Skoda Elroq (6) en Kia EV5 (9). Europees is alleen de Model Y, op plek 5, een volledig elektrisch model in de top tien. Dit gaat om modellen die uitsluitend elektrisch zijn; elektrische uitvoeringen van bijvoorbeeld de Kona zijn niet apart geteld.

4. Kia is in Nederland veel succesvoller

Onze top 50 bevat zeven Kia’s, waarvan drie in de top 10. De Picanto is hier de populairste Kia: derde met 4.614 registraties. In de Europese top 50 staat alleen de Sportage, op plek 14. Die staat bij ons juist een stuk lager: 27ste.

5. Bij Skoda draaien Nederland en Europa de volgorde om

Europees is de Octavia op plek 11 de bestverkochte Skoda, vóór de Kodiaq (22) en Elroq (26). Hier voert de Elroq het merk aan: zesde met 3.883 registraties, vlak vóór de Kodiaq op 7. De Octavia haalt met 1.146 exemplaren onze top 50 niet.



6. Volvo bij ons populair, in Europa niet

Volvo ontbreekt in de Europese top 50. Nederland heeft daarin vier Volvo’s: EX30 (17), EX40 (20), XC60 (23) en V60 (45). Samen zijn die goed voor 8.477 registraties. Dat laat zien hoe diep de Nederlandse liefde voor Volvo zit.

7. Sommige modellen bewegen tegen de Europese trend in

Niet alleen de populariteit verschilt; ook de verkoopontwikkeling kan tegengesteld zijn. Hieronder staat de verandering ten opzichte van januari tot en met augustus 2025.

