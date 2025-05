Wie had dat gedacht: niet Tesla, maar deze Detroit-dino scoort in China

Nieuws

Ons oog viel onlangs op de autoverkopen in China (april 2025). Dat Tesla verliest, is nauwelijks een verrassing meer. Wat opvallender is, is dat het merk van Elon Musk is ingehaald door een autoconcern dat ooit tot Detroits Grote Drie behoorde.

Ook geen verrassing: BYD noteerde in april 2025 het grootste marktaandeel van China, namelijk 29,7 procent. De nummer twee is Geely (eigenaar van Volvo), maar met 13,1 procent op gepaste afstand. Het brons is voor het hier onbekende Chang'an, met een marktaandeel van 6,7 procent. Onbekend wil in dit geval niet zeggen onbemind, het merk verkoopt enkele miljoenen personenauto's en -busjes pér jaar.

Verrassende vierde: GM

Van de nummer vier keken we op. Met een marktaandeel van 5,7 procent staat hier SAIC-GM-Wuling. Een van de partijen in deze joint venture is General Motors, een concern dat ooit zo groot en invloedrijk was dat het 'De Generaal' werd genoemd. Het brengt onder andere de Amerikaanse merken Buick en Chevrolet op de Chinese markt.

General Motors behoorde samen met Chrysler en Ford tot de 'Grote Drie', reusachtige automerken die gevestigd waren in Detroit, het kloppende hart van de Amerikaanse auto-industrie.

Tesla komt er bekaaid af

Inmiddels zijn we jaren verder en heeft Detroit, maar ook GM veel van zijn glans verloren. Maar met het genoemde marktaandeel staat de oude reus toch maar mooi bóven Tesla dat er in China bekaaid afkomt met een marktaandeel van 3,2 procent en op nummer acht staat.

Tesla verkocht afgelopen april 28.731 auto's in China, een daling van 8,6 procent in vergelijking met april 2024. Het marktaandeel duikelt mee, van 7,5 procent in maart 2025 naar dus 3,2 procent in april 2025. Ook als we kijken naar het marktaandeel van januari t/m april laat GM zijn achterlichten aan Tesla zien, 6,3 vs 4,9 procent.

Wie had dat gedacht: het wonderkind ingehaald door die oude reus. Kleine kanttekening is dat de Chinese cijfers zogeheten 'New Energy Vehicles' (NEV) betreft, inclusief PHEV's en waterstofauto's. Tesla verkoopt alleen batterij-elektrische auto's.