Dit kost een ligplaats in de haven van Monaco tijdens de GP

Nog een paar dagen en de positieve pleuris breekt weer uit in de straten van Monaco. Dat Max Verstappen dit jaar de GP wint en Lando Norris zijn McLaren de muur inrijdt uit frustratie omdat zijn teamgenoot beter is, is al bekend. Publiek geheim is wat het kost om tijdens de GP-week met je luxejacht in de haven te liggen.

Niet gemakkelijk

Voor we bij de (vermoedelijke) prijs komen van het parkeren van je driemaster in de haven van het prinsdom even een waarschuwing. Het is geen sinecure om een ligplaats te reserveren. 'Daar moet je vroeg mee beginnen', zeggen de havenautoriteiten in het Frans.

Je moet via een formulier eerst toestemming vragen - en krijgen - voor je überhaupt een aanvraag kunt doen. Dan is nog niet gezegd dat er inderdaad een plekje voor je luxejacht wordt vrijgehouden. De reservering verloopt via de website van de havenautoriteiten.

Dit kost een ligplaats tijdens de GP

De kosten zijn afhankelijk van de lengte van je schip en de exacte ligplaats. De locaties zijn verdeeld in twee zones in de Port Hercule (zoals de haven van Monaco officieel heet). We gaan uiteraard voor Zone 1, direct aan het circuit met het beste zicht. Met een klein sloepje van minder dan 19 meter begint de prijslijst bij zo'n 12.500 euro.



Die loopt vervolgens op naar ongeveer 30k voor een beginnersjacht van 35 meter. De prijslijst eindigt bij de echte luxe oceaanstomers van meer dan 125 meter. Bij betaling van 150.000 euro krijg je dan voor een weekje liggen nog een paar tientjes terug. Mocht je nog geen plek gevonden hebben? De 700 ligplaatsen lijken voor nu al vergeven te zijn. Misschien heb je volgend jaar meer geluk.