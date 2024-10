Waarom importheffingen voor Chinese auto's klap in gezicht Volkswagen zijn

Nieuws

De Europese Unie heeft groen licht gegeven voor importheffingen op de auto's van Chinese automerken. Dat lijkt goed nieuws voor Europese automerken die in zwaar weer verkeren door de goedkopere Chinese concurrentie, maar hier denkt Volkswagen heel anders over.

Er waren al tijdelijke importheffingen van 10 procent, maar daar gooit de EU nu tot 35,3 procent bovenop, afhankelijk van het merk dat beboet wordt. De reden is dat Chinese automerken staatssteun zouden krijgen. Hierdoor kunnen Chinese auto's goedkoper in de markt worden gezet, beredeneert Europa, en dat is oneerlijk.

De importheffingen zijn goed nieuws voor Europese automerken, denk je waarschijnlijk, maar nee. Tenminste, niet elk merk maakt een vreugdedansje. Volkswagen bijvoorbeeld. Dit merk heeft heus wel last van de moordende Chinese concurrentie, maar ziet toch de importheffingen liever verdwijnen. En wel hierom: Volkswagen is bang dat China met vergeldingsacties komt voor de elektrische modellen die het in China verkoopt. Dat kan Volkswagen niet gebruiken, want de verkopen hier zijn toch al niet om over naar Wolfsburg te schrijven.

Chinese importheffingen 'heel risicovol'

"Mogelijke importheffingen voor Europese merken kunnen heel risicovol zijn voor de Duitse auto-industrie", zegt CEO Oliver Blume op Automotive News Europe. "We zouden grote nadelen ondervinden op de Chinese automarkt, daarom zijn we tegen de nieuwe Europese regels."

Hiermee doelt Blume niet alleen op de Volkswagens die in China van de band lopen, maar ook de modellen die naar het land geëxporteerd worden, onder meer van Audi, Porsche en Lamborghini. Ook BMW is kritisch en noemt de importheffingen zelfs een 'fatale beslissing' van de EU. En Mercedes wil eveneens van de importheffingen af. Niet zo gek, want alle drie de merken verkopen ongeveer een derde van hun auto's in China. De verkopen in Europa staan al onder druk, dus het laatste wat ze willen zijn tegenacties van de Chinese overheid.

Hongarije stemt tegen

Ook zegt Blume dat bedrijven die investeren in Europa juist voordelen moeten krijgen vanwege het creëren van extra werkgelegenheid. Ze moeten beloond worden. Zo heeft BYD al aangekondigd een fabriek in Hongarije neer te zetten. Om geen kwaad bloed te zetten, heeft dit land dan ook tegen de importheffingen gestemd, net als Duitsland.



Importheffingen Chinese EV's: deze landen stemden voor

Landen die voor stemden, zijn Frankrijk, Italië en Polen. 12 landen, waaronder Spanje en Zweden, onthielden zich van stemming. De importheffingen gaan per november 2024 in en worden voor een periode van vijf jaar van kracht. Vooral SAIC (onder andere MG) krijgt een flinke knauw met de maximale importheffing van 35,3 procent. Maar het kan altijd nog erger voor de Chinezen: de Verenigde Staten hanteert een tarief van 100 procent ...