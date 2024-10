Waarom houdt Renault wél van hybrides, maar verdwijnen plug-in hybrides in de kliko?

Nieuws

Een Renault op waterstof of met ‘schone’ synthetische benzine onder de motorkap: CEO Fabrice Cambolive ziet het best voor zich als hij in zijn glazen bol kijkt. Maar van de plug-in hybride moet hij niets hebben.

De straf hangt als een donkere wolk boven de Europese autowereld. In 2025 moet de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s op 95 gram liggen. Halen automerken dat gemiddelde niet, dan deelt de EU boetes uit. Die zijn niet mals. De stand bij Renault en zijn partners Mitsubishi en Nissan is nu 114 gram.

Toch denkt Fabrice Cambolive dat het merk Renault de doelen gaat halen. Dankzij de elektrische Renault 4 en 5, waarbij helemaal geen CO2 uit de uitlaat komt, maar ook doordat hij werd bekeerd door het Toyota-evangelie. En dat is hybride.



Renault houdt van hybride

“Vier jaar geleden hebben we onze koers bepaald: investeren in volledig elektrisch en hybride", vertelt Cambolive ons op de autobeurs van Parijs. "Al onze benzinemodellen hebben inmiddels een hybride aandrijflijn. Van de Clio en Captur tot de Symbioz en Espace. In drie jaar tijd is ons aantal verkochte hybride modellen in Europa gestegen van 7 naar ruim 30 procent."

"Dat heeft een enorme impact op de CO2-verlaging. Neem de Espace. De oude deed gemiddeld 165 gram, de nieuwe 105 gram. Nu is dat niet ons volumemodel, maar ook de CO2-uitstoot van de Renault Captur daalde in drie jaar van 140 naar 120 gram. En die neemt meer dan 10 procent van onze Europese verkopen voor zijn rekening.”

Plug-in hybride in de kliko



Cambolive gelooft in elektrisch en in hybride, maar over de plug-in hybride (PHEV) heeft de Renault-baas een duidelijke mening. Waar Volkswagen veel in deze techniek investeert, gelooft hij er niet in. “We hebben niet voor niets de stekker uit de Megane PHEV en later de Captur PHEV getrokken. En dat bleek een goede keuze, want in Europa lopen de verkopen terug. Maand na maand na maand. Ook in Nederland. Verder zijn ze helemaal niet zuinig als de batterij leeg is.”

Toch is Cambolive wat voorbarig in zijn conclusies, blijkt als we cijfers opvragen bij RAI Vereniging. In Nederland verkopen plug-in hybrides (met stekker) in 2024 ongeveer even goed als full hybrids. In september 2024 werden 3995 hybrides verkocht en 3667 PHEV’s. Maar het is ook weleens andersom: in juni 5261 gingen PHEV’s op kenteken, tegen 4772 hybrides.

Helemaal PHEV-loos gaat Renault niet door het leven, want binnenkort wordt de Renault Rafale E-Tech 300 geïntroduceerd. “Maar dat is een uitzondering in ons gamma. Deze Rafale is eigenlijk een ‘hybride plug-in hybride’, met drie elektromotoren en een batterij van 22 kWh. Ik heb al met deze Rafale gereden en kon van Parijs naar Biarritz (ruim 800 kilometer) zonder te tanken.”

Rijden Renaults straks op waterstof?



Renault staat op een belangrijk punt: het gaat komend jaar bepalen in welke motoren geïnvesteerd gaat worden. Alles staat open, van synthetische brandstoffen tot range extenders of waterstof.

“We hebben de afgelopen zes maanden heel veel nieuwe modellen geïntroduceerd”, vervolgt Cambolive. “Maar nu gaan we een pauze nemen. Daarom kan ik nog niet exact zeggen welke energie over tien jaar werkt. Dat gaan we de komende twee jaar bepalen. De Renaults die in deze periode op de markt komen, zijn vooral elektrisch of hybride.”

Cambolive wil wel een tipje van de sluier oplichten. Zo schrijft hij waterstof niet af. “De Renault Embleme, onze concept car die de weg wijst naar de toekomst, heeft niet voor niets een batterij én een brandstofcel. Ik zie toekomst voor waterstof, maar nog niet in personenauto’s. Wel voor bedrijfswagens, zoals de Master.” En synthetische brandstoffen? “Ik sluit niets uit. We gaan nu nadenken waarin we gaan investeren. Zoals we vier jaar geleden kozen voor volledig elektrisch en hybride.”



Over de Renault 4 en 5, blikvangers van de Paris Motor Show, interviewden we hoofddesigner Gilles Vidal.