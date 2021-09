Eerste review: nieuwe Peugeot 308 (2021) is het mooiste meisje van de klas

Wat is opvallend aan de nieuwe Peugeot 308?

Er wordt vaak gezegd dat alle auto’s op elkaar lijken, maar daar kun je Peugeot niet van beschuldigen. Fijn dat het merk sinds een aantal jaren weer verlokkelijke auto's met allure bouwt. De nieuwe 308 heeft een enorme laag geplaatste grille, waarop het nieuwe logo van Peugeot een prominente plek heeft gekregen. De geknepen koplampen zijn juist bescheiden. Donkere achterlichten behoren inmiddels ook tot de huisstijl in Sochaux.



Ook binnenin valt veel te zien in de Peugeot 308. De GT-uitvoering beschikt bijvoorbeeld over een instrumentarium met 3D-weergave. Op het kleine stuur – inmiddels net zo verbonden met Peugeot als Janny van der Heijden met een taartvorkje - kun je het nieuwe Peugeot-logo nog eens bewonderen.

De 308 komt als hatchback en als SW. Deze is 25 cm langer dan de hatchback en heeft een bagageruimte waarin je 604 tot 1634 liter kwijt kunt. Dat is vergelijkbaar met de Volkswagen Golf Variant (611-1642). Verstokte 308-rijders zullen toch even slikken, want in de oude 308 SW kon je nét wat meer koffers meenemen: 610-1660 liter.



De Peugeot 308 deelt zijn onderstel met de Opel Astra en DS 4. Het is daarom niet verrassend dat ook de Peugeot een volledig elektrische versie krijgt, maar die komt pas over twee jaar.

Wat is goed aan de nieuwe Peugeot 308?



Het bevallige uiterlijk roemden we al en ook tijdens het rijden doet de 308 veel dingen goed. Vooral de stilte maakt indruk, bij een snelheid van 130 km/h kun je elkaar nog zachte Franse woordjes toefluisteren. Het onderstel biedt een mooie balans tussen stevigheid en comfort, al zal de liefhebber van Franse auto's uit vervlogen dagen een tandje zachter op prijs hebben gesteld. Veelzeggend is dat je uit drie rijprogramma's kunt kiezen: sport, hybrid en electric. Geen comfort ...

Het is bijzonder prettig om voorin te zitten. De afwerking van het dashboard is formidable, de stoelen zijn fijn voor elk postuur. Ondanks de onderstelafstemming, zullen sportieve rijders niet altijd even vrolijk van de 308 worden. Vooral de plug-in hybrides zijn wat te zwaar voor misselijkmakend bochtenwerk. In het drukke Nederlandse verkeer voelt de 308 zich echter prima thuis.



Wat kan beter aan de nieuwe Peugeot 308?

Zoals bij de meeste Franse auto's (en tegenwoordig ook de producten van de Volkswagen-groep), vergt de bediening gewenning. De Peugeot 308 heeft virtuele knoppen op het dashboard, maar wat je daarmee kunt, is niet altijd even logisch. Zo kun je de airco met een druk op de knop wél volledig uitschakelen, maar moet je het menu van het multimediascherm in om de temperatuur hoger of lager te zetten.

De achterpassagiers maken kennis met het grootste nadeel van de 308. Zo fijn als het er voorin aan toegaat, zo krap is het op de achterbank. Volwassenen moeten óf de voorpassagiers heel lief aankijken, óf accepteren dat ze reizen met een voorstoel tussen hun benen.

Wanneer komt de nieuwe Peugeot 308 naar Nederland en wat is de prijs?

De Peugeot 308 staat begin 2022 bij de dealer. Hij is leverbaar met een benzinemotor (110, 130 en 180 pk) en als plug-in hybride (180 en 225 pk). Zelfs dieselaars worden niet vergeten, met een 130 pk sterke BlueHDi-motor (vanaf 33.260 euro).



Prijzen beginnen bij 27.990 euro (Active, 110 pk). Dan moet je het niet erg vinden dat je wieldoppen op je Peugeot 308 krijgt. Een Peugeot 308 plug-in hybrid (180 pk) kost minstens 35.430 euro. Topmodel is de GT Plug-in hybride met 225 pk, die in de compleet uitgeruste Pack Business-uitvoering 44.130 euro kost. De stekkerhybrides hebben allemaal een achttraps automaat.



De 308 SW is zo'n 1300 euro duurder dan de hatchback en is te koop vanaf 29.090 euro. In 2023 komt de volledig elektrische 308.



Wat vind ikzelf van de Peugeot 308?

Het Golf-segment is niet voor niets vernoemd naar een auto die zo keurig is dat niemand zich er een buil aan valt. Prima dat er een Golf is, maar vooral ook prima dat er maar één Golf is. De Peugeot 308 kleurt op aangename wijze buiten de lijntjes. Beetje jammer dat ik, als ik er een had, niet op de achterbank van mijn eigen auto zou kunnen zitten. In de Golf kan dat wel …