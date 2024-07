Tests

Zevenzits elektrische auto’s zijn schaars. De Peugeot E-5008 onderscheidt zich hiermee van de E-3008 én van zijn concurrenten. De prijs lijkt net zo ambitieus te worden als de actieradius …

Wat valt op aan de Peugeot E-5008?

Kijk je de Peugeot 5008 recht in zijn led-koplampen, dan lijkt het wel een 3008. Ook als je stiekem naar zijn achterkant met hoge taillelijn loert, zie je veel overeenkomsten. Hetzelfde gebeurt als je beide auto’s zou strippen; dan zie je dezelfde batterijen en motoren.

Maar en profil is de 3008 meer een liftback en blijft de 5008 de SUV die hij al was. Hij is er dus niet ‘voor de mooi’, maar blijft praktisch. Voor veel geïnteresseerden is de extra achterbank de belangrijkste meerwaarde. En dat maakt hem op slag uniek, want elektrische auto’s met zeven zitplaatsen zijn er niet veel. Natuurlijk is er de immense Kia EV9, maar die is veel groter en duurder. In het segment van de 5008 is de Mercedes EQB de enige.

Wij rijden met de voorwielaangedreven E-5008 met 213 pk. De 231 pk sterke Long Range-versie met het enorme rijbereik van 660 kilometer komt later, samen met de ‘dual motor’ 5008 met 322 pk en 4WD. Net als de 3008, is ook de 5008 binnenkort als hybride en plug-in hybride te koop.

Wat is goed aan de Peugeot E-5008?

De Peugeot 5008 is 16,2 centimeter langer dan de 3008. Binnenin struikel je over de handigheidjes. De achterbank kan worden verschoven en de rugleuning van de bank kan in de verhouding 40:20:40 worden neergeklapt. Passagiers die helemaal achterin zitten, worden bij hun instapworstelingen geholpen door wat vroeger bij driedeurs auto’s een walk-in systeem werd genoemd. De bank schuift ver naar voren en is kantelbaar. Peugeot spreekt liever over Easy Access.

In de Peugeot E-3008 vergaapten we ons al aan de i-Cockpit en dat doen we nu opnieuw. Peugeot schermt met Franse luxe, en om dat kracht bij te zetten, plaatste de fabrikant boven het kleine stuur een groot zwevend scherm (21 inch), dat licht gebogen is. Voor een aantal sierdelen werd aluminium toegepast en voor wat huiselijkheid heeft Peugeot grijze stoffen aangebracht. Een smaakvol geheel. In het donker lichten sommige elementen azuurblauw op.

Wat ons bij de allereerste meters met de 3008 al opviel, gebeurt nu weer. De 5008 trekt niet de razendsnelle sprints die EV’s zo eigen zijn. Als je enthousiast bent met je rechtervoet, komt dus niet in één klap al het vermogen vrij. Dat gaat veel geleidelijker, alsof de 5008 met stekker nog in de kast zit en liever een benzinemotor wil zijn.

Daardoor is hij voor een EV ook vrij langzaam, met een sprint van 0-100 km/h in 9,7 seconden. En als we eerlijk zijn, past een bloedstollende sprint ook niet bij het comfortabele karakter van de 5008, die zijn passagiers niet vermoeit met vervelende wind- of afrolgeluiden.

Een nog aangenamer verrassing, is het veercomfort. Daarin steekt hij de compactere en te stevig afgestemde 3008 naar de kroon. Kleine en grote oneffenheden worden veel soepeler verwerkt, de langere wielbasis biedt ook op dit gebied voordelen.

Wat kan beter aan de Peugeot E-5008?

Eigenlijk is de Peugeot met zijn lengte van 4,79 meter helemaal niet zo groot. De Kia EV9 is bijvoorbeeld 5,01 meter lang. Verwacht dus niet dat je helemaal achterin onderuitgezakt met een zak chips op voetballers en politici kunt schelden. Al moet gezegd dat de met leer beklede bank van onze testauto er mooi uitziet en uitnodigt om dat wél te doen.

Van de beenruimte moet je geen wonderen verwachten, maar het kon beslist beroerder, zeker als de mensen op de tweede zitrij bereid zijn de achterbank wat naar voren te schuiven.

Als je langer bent dan 1,70 meter, moet je met gekromde rug en ingetrokken hoofd zitten, alsof je in de sportschool een back extension doet. Zeven mensen kunnen weinig meer meenemen dan een tandenborstel, een paar schone sokken en een extra bus deodorant. Met alle zitplaatsen in stelling, moet je het doen met 259 liter bagageruimte.

Wanneer komt de Peugeot E-5008 naar Nederland en wat is de prijs?

Peugeot vertelt nog niets over de prijs van de E-5008. Maar de elektrische 3008 heeft wél een prijs en die is 48.190 euro. De 5008 zal dus ruim boven de 50.000 euro uitkomen, is onze verwachting.

Later wordt ook de Hybrid 136 leverbaar, voorzien van een 1,2-liter driecilinder en een kleine elektromotor. Nog weer later komt de 195 pk sterke PHEV de gelederen versterken. Zoals Peugeot dus ook nog twee elektrische versies in de pijplijn heeft.

Wat vind ikzelf van de Peugeot E-5008 (2024)?

Als ik één reden mocht geven om voor de 5008 te kiezen, is het zijn oogverblindende i-Cockpit. Ten opzichte van de 3008 is het veercomfort ook Franser en dus soepeler. Dat de 5008 minder sportief is, zal de kopers van zevenzitters worst wezen. Die willen vooral praktische deugden.