Review Lexus UX 300h (2024): beter dan zijn voorganger, maar niet perfect

De Lexus UX 300h lijkt nog als twee druppels water op de UX 250h. Maar met zijn nieuwe aandrijflijn maakt hij meer aanspraak op Lexus’ premiumaspiraties. Toch houden we ook nog wel iets om over te mekkeren.

Wat is opvallend aan de Lexus UX 300h (2024)?

Het is maar goed dat de Lexus UX 300h niet je partner is. Dan kan-ie tenminste niet met een verwachtingsvolle blik vragen: “Zie je niks aan me?” Het zweet zou je uitbreken, want hoe goed je ook kijkt, je hebt geen idee. Pas als je het weet, ontdek je misschien dat het merklogo in de neus groter is dan bij de Lexus UX 250h. Dat is gegroeid om plaats te bieden aan de radarwaakhonden van het geüpgradede Lexus Safety System +.



Daarnaast kun je de UX nu net als de kleine Lexus LBX bestellen in de lakkleur Sonic Copper en bestaat de mogelijkheid van Bi-tone+. In dat geval is het dak van de A- tot en met C-stijl in het zwart uitgevoerd.

Een derde wijziging die met het oog waarneembaar is, vinden we op het dashboard, maar dan alleen in de duurdere versies. Een nieuw, 12,3 inch metend digitaal instrumentarium, geflankeerd door een infotainmentscherm van dezelfde afmetingen. Het systeem is aangepast en werkt een stuk prettiger dan in oudere Lexussen. Standaard moet je het echter doen met een 8-inch touchscreen.



De belangrijkste veranderingen vinden we echter niet in uiterlijkheden, maar in de techniek. Net als onder meer de Toyota Corolla Cross, kreeg de Lexus UX de hybride-aandrijflijn van de jongste, vijfde generatie. Daarvan werd de oude nikkel-staal hydride-accu vervangen door een efficiëntere lithium-ion-batterij.

Ook heeft de UX 300h 15 systeem-pk’s meer in huis dan de UX 250h: 199 stuks om precies te zijn. Verder staan er over een breed toerengebied meer newtonmeters paraat. Hoeveel precies, daarover zwijgt Lexus als Panoramix over het recept van de toverdrank waarmee Asterix en de zijnen onoverwinnelijk worden.



Als je de UX 300h AWD bestelt, krijg je een ander type en een veel krachtiger elektromotor (40 in plaats van 7 pk) dan in de 250h AWD had. Dat levert geen extra systeemvermogen op, wel een vlottere respons op het gaspedaal – en vierwielaandrijving, natuurlijk. Je extra investering wordt beloond met een fractioneel snellere honderdsprint. De UX 300h AWD gaat in 7,9 tellen naar de 100 km/h, tegen 8,1 voor de voorwielaandrijver.



Wat is goed aan de Lexus UX 300h (2024)?

Behalve krachtiger, is de Lexus UX 300h ook iets zuiniger dan z’n voorganger. Volgens Lexus neemt de voorwielaandrijver genoegen met zo’n 4,8 liter per 100 kilometer (1 op 20,8), tegen 5,3 liter (1 op 18,9) voor de AWD. Da’s netjes voor een bijna 200 pk sterke SUV van vierenhalve meter en ruim 1600 kilo.

De grootste winst van de nieuwe aandrijflijn zit 'm echter niet in droge cijfers. Het is vooral de rijbeleving die er op vooruit is gegaan. De auto versnelt lekker vlot en pas bij plankgas hoor je dat de 2,0-liter viercilinder in de toeren wordt gejaagd. Maar in plaats van angstig te huilen, gromt-ie nu strijdvaardig. Althans, zo beleef je het achter het stuur; een kwestie van een betere geluidsisolatie in de bodem en de toepassing van extra isolerend glas vanaf de Executive Line.

Net als andere nieuwe auto’s, is de Lexus UX 300h volgehangen met verplichte veiligheidssystemen, maar het zoemertje dat je waarschuwt dat je te hard rijdt, is zo subtiel als een Britse butler. Daar kunnen met name Chinese merken nog wat van leren.

Met de montage van een andere radiateurbalk en een aangepast achterpaneel heeft Lexus de torsiestijfheid van de UX verbeterd. Inderdaad laat de UX 300h zich snel en veilig door bochten dirigeren, zonder overmatig over te hellen. Daarbij is de besturing direct genoeg, maar niet sportief of inspirerend. Gewoon, een prima compromis, net als het onderstel dat is. Oneffenheden worden keurig verwerkt, al is de UX geen zwevend tapijt. Hij zit mooi in het midden tussen wasbord en waterbed.

Wat kan beter aan de Lexus UX 300h (2024)?

Tijdens de kennismaking met de nieuwe Lexus UX, reden we met de F Sport Design en een F Sport Line AWD. In de eerste zaten we op synthetisch leer en was het dashboard bekleed met de uitstraling van een Japans kamerscherm. De F Sport Line trakteert zowaar op echt, tweekleurig leer met contrasterende stiksels. Ook de bovenkant van de tunnelconsole is fraai afgewerkt en alle knoppen en bedieningselementen voelen hoogwaardig aan. Maar als je iets verder kijkt dan je neus lang is, ontdek je dat Lexus wel degelijk weet waar Ali Express het plastic haalt.



Dat verraden onder meer de klep van het dashboardkastje, de – erg kleine - portiervakken en de bekleding van de achterdeuren. Je komt kunststoffen tegen die een Dacia niet zouden misstaan, maar voor een Lexus in deze prijsrange nogal tegenvallen. Daar komt bij dat de rand van brede middentunnel zijn tanden zet in het rechter onderbeen van de bestuurder. In de F Sport Line is dit iets minder irritant dankzij de zachtere bekleding.

Een ander minder sterk punt van de Lexus UX 300h is de ruimte. Met vier inzittenden van rond de 1,75 meter is het goed uit te houden, maar basketbaltalenten voelen zich veel minder in de Japanner thuis. De bagageruimte heeft met de verstelbare bodem in de onderste stand een inhoud van 433 liter. Achter in een BMW X1 of een Audi Q3 kun je bijvoorbeeld meer dan 500 liter kwijt.

Wanneer komt Lexus UX 300h en wat is de prijs?

Grote kans dat de Lexus UX 300h nu al bij jouw favoriete dealer staat. Instappen kan vanaf 44.995 euro in de UX 300h Standaard. En daarvan is de uitrusting precies zoals je denkt. Voor 17-inch lichtmetaal moet je minstens de Urban Line van 46.995 euro hebben. Die versie beschikt ook over dodehoeksensoren, aluminium dakrails, een draadloze telefoonoplader, parkeersensoren voor en achter, een regensensor en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer.



Echt 'des Lexus' wordt het wat ons betreft vanaf de F Sport Design (52.995 euro). Die beschikt over 18-inch lichtmetaal, led-koplampen met bochtverlichting, het grote infotainmentscherm met navigatie, stuur- en stoelverwarming. Daarna loopt de prijs stevig op, tot aan een adembenemende 66.995 euro voor de F Sport Line AWD.

Wat vind ikzelf van de Lexus UX 300h 40 (2024)?

Vanbuiten vind ik de UX de mooiste SUV van het merk. Daarnaast biedt de auto een fijne, comfortabele en ontspannen rijbeleving. Ook op de zeer lange termijn, want de 10-jarige fabrieksgarantie is als balsem voor de ongeruste ziel. Maar, zegt het prijsbewuste duiveltje op mijn schouder dan: dat mag ook wel voor dat geld. Zeker omdat het interieur Lexus’ premiumaspiraties niet in alle opzichten waarmaakt.



Daar komt nog bij dat je voor de prijs van de topversies bij andere merken meestal potentere aandrijflijnen krijgt. Alleen kunnen die – zonder stekker - weer niet tippen aan het indrukwekkend lage verbruik van de Lexus UX 300h. Met de voorwielaangedreven versie verbruikten wij tijdens een testrit in de landelijke omgeving van Bordeaux 5,2 l/100 km (1 op 19,2). Met veel Frans snelwegverkeer (130 km/h), bleven we met de UX 300h AWD steken op 6,2 l/100 km (1 op 16,1).