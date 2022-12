TEST - Waarom de Toyota Corolla Cross als geroepen komt

Goed nieuws voor Toyota-fans met claustrofobie die graag een compacte suv of crossover willen. Naast de krappe Yaris Cross en de C-HR is er nu ook de Toyota Corolla Cross. Met meer ruimte, meer instapgemak én een nieuwe hybride-aandrijflijn, richt de nieuwkomer zijn pijlen op onder meer de Kia Niro Hybrid.

Wie Toyota C-HR rijdt, moet haast wel hobby-speleoloog zijn. Door het aflopende dak en de krappe openingshoeken van de portieren is de toegang tot het interieur krap. Vervolgens maken de kleine ruiten en de donkere hemelbekleding de claustrofobische holbewonerservaring compleet. De Toyota Yaris Cross biedt meer licht, maar nauwelijks meer ruimte of instapgemak. Kortom, de Toyota Corolla Cross komt als geroepen voor Toyota-fans die van suv's houden, maar voor wie de Toyota RAV4 een financiële brug te ver is.



Corolla Cross veel ruimer dan Toyota C-HR



De nieuwkomer vertoont en profil de nodige verwantschap met de Toyota Yaris Cross, maar zijn veel grotere grille geeft hem een agressiever aanzien. Hij deelt zijn bodemplaat met de Toyota C-HR en heeft een identieke wielbasis, maar hij lijkt veel groter. Toch is de Corolla Cross maar 8,5 centimeter langer. Belangrijker is dat de Corolla Cross wars is van coupé-aspiraties. Hierdoor kun je als volwassene heel fatsoenlijk achterin zitten, zelfs als je langer bent dan 1,90 meter. De hoge daklijn bewerkstelligt opvallend veel hoofdruimte en de openingshoek van de achterportieren vergt nu eens geen turn­diploma. Helaas houdt Toyota nog wel vast aan erg donkere hemelbekleding en ook elders in het interieur domineren zwart- en grijstinten. Bovendien blijken veel van de ‘stiknaden’ nep. We willen niet beweren dat de Toyota Corolla Cross vanbinnen even gezellig is als een rouwcentrum, maar het had best iets vrolijker en sfeervoller gemogen.

Prijs Toyota Corolla Cross

De Corolla Cross is voorzien van de vijfde generatie van Toyota’s hybride-aandrijflijn. Die is er in twee varianten, als 140 pk sterke Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid en als 2.0 Hybrid met 197 pk. Wij rijden met de krachtigste variant, die op de Nederlandse markt het spits afbijt. Voorzien van de Active-uitrusting is de 2.0 Hybrid te koop vanaf 38.695 euro. Pas medio 2023 wordt de (ca. 2000 euro goedkopere) Corolla Cross 1.8 Hybrid leverbaar. De elders leverbare vierwielaangedreven versie gaat aan de Nederlandse kopers voorbij, onze ­zuider­buren kunnen hem wel bestellen.



Prestaties Toyota Corolla Cross



Over de kracht van de Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid hebben we geen klachten. Hij heeft vermogen en koppel te over, en dat voel je. Zeker in de Power-stand is de gasrepons uitstekend. Voor de honderdsprint heeft de Corolla Cross genoeg aan 7,6 seconden en korte invoegstroken rijgt-ie vrolijk brullend aan elkaar. Toyota heeft de software van de hybride-aandrijflijn weliswaar flink aangepakt, maar de geluidsbeleving is nog steeds niet ieders smaak. Nog altijd is er bij stevig optrekken sprake van een gevoelsmatige onbalans tussen motorgeluid en acceleratie, al is het merkbaar beter dan voorheen. In de rij­modus Power reageert de benzinemotor als een veganist op een saucijzenbroodje met kaas. Het is gewoon wat te veel van het goede.



Van het rijden in de B-stand van de transmissie, word je ook al niet de rust zelve. Laat je het gaspedaal los, dan klinkt de verbrandingsmotor als een boze peuter met de baard in de keel die om een snoepje zeurt. Je moet wel heel graag de hybride-accu extra willen bijladen om dit lang vol te houden. Eigenlijk geven wij de voorkeur aan de ­Normal- of Eco-modus, met de keuzehendel gewoon in D. Doe je dat, dan beloont de Corolla Cross je in Nederland vast met een benzineverbruik dat dicht bij de fabrieks­opgave ligt.



Comfort Toyota Corolla Cross



Het voert te ver om het rijgedrag van de Toyota Corolla Cross uitgesproken sportief te noemen. Toch hebben de onderstelingenieurs op z’n minst een schouderklopje en een zilveren schroevendraaier verdiend. Ook op een even bochtig als vochtig traject voelt de auto zeker aan en houden de voorwielen lang hun grip op het asfalt. De besturing is een tikkeltje aan de lichte kant, maar levert voldoende feedback. Hobbels en kuilen worden netjes verwerkt, zonder nare bijgeluiden vanuit het onderstel.

Ondanks de gevoelsmatige soepelheid van de ophanging, helt de carrosserie in bochten maar beperkt over. Bovendien bieden de stoelen meer ondersteuning dan je verwacht. Niet alleen in je lendenen, maar ook op schouderhoogte. Toch signaleren we tijdens de testrit ook een paar kleine onhebbelijkheden. Als je niet al te lang bent, komt je rechterbeen in bochten vaak onzacht in aanraking met de prominente beugel van de middenconsole. De kleine, niet-verstelbare middenarmsteun houdt juist te veel afstand, waardoor je met je onderarm in het luchtledige tast. Grotere bestuurders hebben hier geen last van. ­Bijrijders met extra lange benen klagen daarentegen dat het dashboard onderweg ongevraagd wil knietje vrijen.



Compleet veiligheidspakket

Naast de nieuwe aandrijflijn, heeft de Corolla Cross nog twee belangrijke noviteiten aan boord: het gemoderniseerde Toyota Safety Sense, dat nu ‘T-Mate’ heet, en het vernieuwde multimediaplatform. T-Mate is erg gul met elektronische beschermengelen, al is de mooiste niet standaard: Safety Exit Assist. Dit systeem, waarschuwt je voor het uitstappen als er een fietser vanachter nadert. Zeker met al die haastige e-bikers van tegenwoordig, geen overbodige luxe. Software-updates voor het infotainment­systeem gaan over-the-air en een krachtiger processor moet een snellere respons garanderen. Het volledig digitale dashboard en het 12,3-inch grote aanraakscherm ogen fraai. Maar misschien vinden wij de fysieke knoppen eronder nog mooier. Hiermee kun je onder meer de klimaatregeling bedienen, zonder eerst door schermmenu’s te graven.



Toyota Corolla Cross ongeschikt als serieuze trekauto



Rijd je nu nog in een suv met dieselmotor en lijkt zo’n zuinige Toyota Corolla Cross met 10 (!) jaar fabrieksgarantie jou wel wat? Dan hopen we maar dat je geen caravanliefhebber bent. Want tenzij je een vederlichte minicaravan hebt, wordt het niks tussen de stoere Corolla Cross en jouw sleurhut. Bij een trekgewicht van meer dan 750 kilo gooit hij de handdoek al in de ring. Je zult dus moeten overgaan op sportief kamperen in een tent of een lichte vouwwagen. Alleen zul je dan meteen merken dat de bagageruimte voor een suv niet overbemeten is. Dat wordt dus doordieselen, dan wel een Toyota RAV4 4WD aanschaffen. Of toch eens kijken naar de Kia Niro Hybrid, want die verdraagt 1300 kilo schoon aan de haak …