Review: Toyota Prius (2024) – platgeslagen, maar zeker niet knockout

In 25 jaar tijd evolueerde de Toyota Prius van een knullig sedannetje tot een dynamische liftback. De nieuwste editie oogt een beetje als een platgeslagen Prius III, maar doet verder bijna alles anders. Zo zal zijn power je verbazen.

Wat is opvallend aan de Toyota Prius Plug-in Hybrid (2024)?

In de evolutie tot zijn huidige staat maakte de Toyota Prius trouwens nog wel een twijfelachtig tussenstadium door. Want weet jij nog hoe de vierde generatie uit 2016 eruitzag? Nee? Houden zo, want die leek wel ontsnapt van een rondreizende alien-freakshow. De afwijkende vormgeving was volgens Toyota een bewuste keus, om het bijzondere technische karakter van zijn hybride-pionier te benadrukken.



Mis geen nieuwtje meer over je favoriete merk Toyota.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Inmiddels groeien hybrides aan elke merkboom, toch is het design van de nieuwe Toyota Prius nog altijd bijzonder. Zij het ditmaal in positieve zin. Kort door de bocht is het net een Prius III waar een olifant per ongeluk op is gaan zitten. In plaats van straf, verdient Jumbo een slurfklopje. Want wat is-ie stoer geworden, die vijfde Prius. Laag en breed en met een coupéachtige daklijn, die geaccentueerd wordt door chic weggewerkte portiergrepen. Vergeleken met zijn directe voorganger is de nieuwe Prius 4,6 cm korter en 5 cm lager. De wielbasis (+ 5 cm) en breedte (+2 cm) namen juist toe.

Binnenin heeft de jongste Toyota Prius geen centraal, kamerbreed instrumentarium meer. De bestuurder haalt zijn belangrijkste informatie nu van schermpje voor zijn neus. De lay-out doet denken aan die van Volkswagens ID-modelllen, de plaatsing is à la de i-Cockpit van Peugeot. De middenpositie van het dashboard is gereserveerd voor een uit de kluiten gewassen horizontaal infotainmentscherm.



De Prius debuteerde in 1998 als ‘normale’ hybride en pas vanaf de derde editie werd er ook een stekkerversie leverbaar. Ook van de nieuwe Prius is er met en zonder stekker, maar vooralsnog wordt in Europa alleen als plug-in hybride aangeboden. Met zijn systeemvermogen van 223 pk is de nieuweling maar liefst 101 pk sterker dan zijn voorganger. De accu (13,6 kWh) is bij de standaardversie met 17-inch wielen goed voor een WLTP-actieradius van 86 kilometer. Op stoer 19-inch lichtmetaal daalt het elektrische bereik tot 72 kilometer.

Wat is goed aan de Toyota Prius Plug-in Hybrid (2024)?

Wat onmiddellijk goed bevalt in de Toyota Prius V, is de zonneklare ergonomie. Op het eerste gezicht is het grote scherm misschien een beetje intimiderend, maar algauw blijkt dat je voor een heleboel functies bij conventionele schakelaars terechtkunt. Zo kun je snel de temperatuur van de klimaatregeling aanpassen of de stoelverwarming inschakelen. Zo kun je de Bijbel-dikke handleiding in het dashboardkastje laten liggen hoef je je niet door diverse menulagen te scrollen.

Instappen en wegwezen dus. Dat gaat lekker rap, want op de Schaal van Prius gaat de nieuweling er als een gek vandoor. Prius-rijders van de oude stempel schrikken zich een ongeluk, want de 163 pk sterke elektromotor geeft hun vanuit stilstand een schop onder de kont zoals ze die alleen nog herinneren van een pak slaag uit hun jeugd. Ook de tweeliter verbrandingsmotor laat zich niet onbetuigd, wat resulteert in een sprint van 0 naar 100 km/h in 6,8 seconden. Een sportwagen is de Toyota Prius nog altijd niet, wel een aangenaam en nonchalant presterende reiswagen.

Vroeger klaagden we bij de Prius en andere Toyota-hybrides altijd over het ‘joelen’ van de motor zodra je maar naar het gaspedaal keek. In het nieuwe model heb je hier nauwelijks last van. Door het forse koppel van de elektromotor laat de traploze transmissie de viercilinder niet langer acuut in de stress schieten en dat komt ook de rust van de inzittenden ten goede. Alleen wie als Kapitän Bleifuss op het gas gaat staan, wordt geconfronteerd met dit typische CVT-trekje.

Het onderstel van het TNGA GA-C-platform biedt een mooie balans van dynamiek en comfort. Zelfs de kinderkopjes in het oude havenkwartier van Hamburg ondergaat de Prius stoïcijns. Daarbij is de besturing mooi direct, zonder nerveus te worden. Zo laat de Prius zich bijna sportief besturen, wie had dat ooit gedacht!?



Wat kan beter aan de Toyota Prius Plug-in Hybrid (2024)?

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. De nieuwe Prius laat zien dat dit gezegde nog altijd klopt - als je niet oplet, al direct bij het instappen. De A-stijlen staan zo laag en schuin, dat je moet oppassen je hoofd niet te stoten.



Achterin beperkt de verleidelijke coupélijn de hoofdruimte. Wie langer is dan 1,80 meter, zit al snel met zijn kruin tegen het dak. De kofferruimte is ten opzichte van zijn voorganger met 33 liter gegroeid, maar een inhoud van 284 liter houdt in dit segment niet over. De Prius II slikte aanmerkelijk meer bagage: 445 liter.



Ook het laadvermogen valt tegen: met 3,3 kW sta je met een lege accu alsnog vier uur aan de laadpaal om hem weer vol te krijgen.

Hartstikke mooi dat Toyota zijn nieuwe plug-in hybride een regeneratieve remfunctie met drie standen heeft meegegeven, alleen moet je vrij diep het instellingen-menu in om de gewenste stand te selecteren. Dat zou gewoon met het pookje moeten kunnen.

Wanneer komt de Toyota Prius Plug-in Hybrid (2024) naar Nederland en wat is de prijs?

Als je 44.695 euro naar de lokale Toyota-dealer overmaakt, kun je aan het eind van deze zomer een nieuwe Toyota Prius Dynamic (2024) voor de deur hebben. Als je de 19-inch wielen van de duurdere uitvoeringen gewend bent, oogt het 17-inch lichtmetaal van die standaardversie waarschijnlijk wat ieltjes. Verder biedt de instapper alles wat je nodig hebt – en meer. Ook een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, verwarmbare stoelen, een verwarmbare voorruit en navigatie zijn aanwezig.

Op veiligheidsgebied ontbreekt het je evenmin aan iets. De Executive (47.195 euro) voegt daar onder meer de begeerlijke 19-inch wielen, een elektrisch bediende achterklep, een verwarmbaar stuur en een binnenspiegel met camerafunctie aan toe. Topmodel is de Prius Solar Edition. Daarvan kan de zonnecel in het dak ruim 8 kilometer aan de elektrische actieradius toevoegen, bovendien beschikken álle inzittenden over bilverwarming in de met imitatieleer beklede stoelen. De voorstoelen hebben bovendien een ventilatiemogelijkheid. Aan al die decadentie hangt een prijskaartje van 53.595 euro.

Wat vind ikzelf van Toyota Prius Plug-in Hybrid (2024)?

Ik vind de nieuwe Toyota Prius een mooie auto, zeker in de kleur Sunset Yellow. Zó, dat is eruit. Ooit heb ik om puur rationele gronden een Prius III overwogen, maar deze vijfde generatie zou ik - even afgezien van de prijs - ook voor mijn lol kunnen kopen. En daar blijft het niet bij; het is een rustgevende, desgewenst zeer vlotte en ook prettig dynamisch sturende auto. Een auto bovendien, waarmee je moeiteloos mooie verbruikscijfers haalt. In en rond de stad reden we voornamelijk elektrisch, en toch had de accu na 45 kilometer nog ruim 40 procent van zijn capaciteit. Tijdens de stevige autobahn-etappe lieten we ook de verbrandingsmotor hard werken. Na ruim 90 kilometer bereikten we ons doel met een lege batterij en was het gemiddeld benzineverbruik over het hele traject 2,1 l/100 kilometer (1 op 47,6). Dat kán zuiniger, maar op langere stukken ook onzuiniger.



Goedkoop vind ik de auto niet, maar ook de Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid GSe (225 pk) en de Peugeot 308 1.6 PHEV GT (225 pk) beginnen rond de 45 mille. Aan de andere kant zijn die er voor een lagere prijs ook met minder vermogen. Bovendien koop je voor dit soort bedragen tegenwoordig ook een Tesla Model 3. Hier stelt de Toyota Prius een ongekende reputatie van langetermijn-kwaliteit en -betrouwbaarheid tegenover. Nee, deze platgeslagen Prius V is nog lang niet k.o.