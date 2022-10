Toyota Corolla Cross review - zo maakt de Toyota Corolla Cross ook van jou een sportieve kampeerder

Na de Toyota C-HR en de Toyota Yaris Cross is er nu de Corolla Cross. Met licht, ruimte en instapgemak moet hij sportieve gezinnen lokken. Dat doet-ie op meer manieren dan bedoeld ...



1 Wat is opvallend aan de nieuwe Toyota Corolla Cross?

De nieuwe Toyota Corolla Cross heeft de marktprimeur van de nieuwe hybride-aandrijflijn van de vijfde generatie die Toyota onlangs in de Corolla presenteerde. Die aandrijflijn is er in twee varianten, als 1.8 Hybrid met 140 pk en als 2.0 Hybrid met niet minder dan 197 pk. De Corolla wordt voorlopig nog even geleverd met de vierde generatie.

Op de Nederlandse markt bijt de krachtigste versie het spits af. Dat zal vast met de beschikbaarheid te maken hebben. Want de 1.8 wordt iets goedkoper en biedt ruim voldoende power voor ons 100-kilometer-per-uurland.

Twee andere primeurs voor de Corolla Cross zijn het gemoderniseerde Toyota Safety Sense, dat nu de naam T-Mate draagt, en het vernieuwde multimediaplatform. Software-updates gaan over-the-air en een krachtiger processor moet een snellere respons garanderen.

Wat zijn de pluspunten van de Toyota Corolla Cross?



Hoewel de Toyota Corolla Cross zijn bodemplaat deelt met de Toyota C-HR en dezelfde wielbasis heeft, oogt hij veel groter. Toch schelen de twee van bumper tot bumper maar 8,5 centimeter met elkaar. En waar de C-HR de sportieve, strenge babysitter is die kinderen moeilijke oefeningen laat doen en ze op een krap bankje laat zitten, gedraagt de Corolla Cross zich als de gemoedelijke oppasbuurvrouw. Anders dan bij de C-HR - en ook de Yaris Cross - zwaaien de achterportieren wijd open. Zo hoef je bij het instappen geen Houdini-trucs te doen en je hoeft evenmin te vrezen voor een schedelbasisfractuur.



De hoofdruimte achterin is riant. En ook als de voorste inzittenden langer zijn dan 1,90 meter, kunnen pubers met een groeistuip achterin nog prima hun stelten en overmaatse sneakers kwijt. Voorin zijn ze weer blij met de redelijk grote voorstoelen, die ook de bovenkant van de rug prettig ondersteunen.



Het onderstel van de Toyota Corolla Cross maakt op comfortabele wijze korte metten hobbels, kuilen en klinkers. Toch wordt de auto nooit week en gaat hij ook in scherpe bochten niet te nadrukkelijk op één oor liggen.



De Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid heeft vermogen en koppel te over, en dat voel je. Zeker in de power-modus is de gasrepons erg vlot. Voor de honderdsprint heeft-ie aan 7,6 seconden genoeg en korte invoegstroken rijgt-ie brullend van genot aan elkaar. Op constante snelheden is de auto juist mooi stil, tenzij je op erg grof asfalt rijdt. Dan valt het bandengeroffel op.



Het mooiste veiligheidsitem vinden we Safety Exit Assist, dat je er voor het uitstappen op attendeert als er bijvoorbeeld en fietser achter je nadert. Zeker met al die haastige e-bikers die onze steden onveilig maken, kan dit systeem een hoop nare fietser-deurconfrontaties schelen. Helaas is het niet op alle versies standaard.



Wat zijn de minpunten van de Toyota Corolla Cross?

Hoewel Toyota de hybride-aandrijflijn softwarematig flink heeft aangepakt, is het nog steeds niet ieders smaak. In de rijmodi Normal en Power reageert de benzinemotor af en toe even heftig op gasinput, als een veganist op een worstenbroodje van bladerdeeg. Ook als bestuurder word je er wat onrustig van.



Evenmin goed voor de gemoedsrust, is het rijden in de B-stand van de transmissie. Laat je het gaspedaal los, dan klinkt de verbrandingsmotor als een boze peuter met de baard in de keel die om een snoepje zeurt. Je moet wel heel graag de hybride-accu extra willen bijladen om dit lang vol te houden. Eigenlijk vonden wij het verreweg het fijnst om in de Eco-modus te rijden met de keuzehendel gewoon in D.

Als je en bovengemiddeld lange bijrijder hebt, kan het zijn dat hij of zij begint te klagen dat het dashboard wil gaan knietje vrijen: de passagiersstoel zou eigenlijk een centimeter of vijf verder naar achteren moeten kunnen.

Wie denkt volgend jaar lekker met gezin en Kip-caravan achter zijn nieuwe Toyota Corolla Cross over de Alpen te trekken, komt bedrogen uit. Tenzij het om het allerkleinste kriel-Kipje gaat, want het maximum trekgewicht bedraagt slechts 750 kilo. Je zult dus moeten overgaan op sportief kamperen in een tent of een vouwwagen.



Wanneer komt de Toyota Corolla Cross naar Nederland en wat is de prijs?

Half oktober staat de Toyota Corolla Cross al bij de Nederlandse dealer. Enkele weken later kunnen de eerste kopers hun auto al in ontvangst nemen. Het gaat dan zoals aangegeven nog uitsluitend om de krachtigste versie, de 2.0 Hybrid.



Die is er in de Active-uitvoering vanaf 37.995 euro. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer 17-inch lichtmetaal, elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels, klimaatregeling met twee zones, een digitaal dashboard (12,3-inch), een 10,3-inch touchscreen met een cloud-navigatiesysteem en een achteruitrijcamera. Op veiligheidsgebied is er ook al heel veel aan boord, waaronder adaptieve cruisecontrol, actieve spoorassistentie en een grootlichtassistent.



Voor 40.495 euro krijg je de Corolla Cross Dynamic, met als extra's 18-inch lichtmetalen wielen, dakrails, privacy-glas achter en keyless entry. De First Edition (41.995 euro) voegt hier chiquere bekleding, een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer en safe exit assist aan toe, om maar een paar aardigheidjes te noemen. Topversie is de Launch Edition, die zijn kopers voor 44.995 euro een elektrische verstelbare bestuurdersstoel, een intelligente parkeerassistent, stuurverwarming en een premium geluidssysteem van JBL voorschotelt.

De 1.8 Hybrid volgt ongeveer halverwege 2023 en wordt vermoedelijk 2000 tot 2700 euro goedkoper.



Wat vind ikzelf van de Toyota Corolla Cross?

Voor Toyota-klanten vind ik de Corolla Cross een mooie, gezinsproof aanvulling op het modelprogramma. Hij stuurt fijn, ligt erg goed en heeft een stoere snuit, zonder alle drukke lijnen en vouwen van de C-HR. De auto is behalve ruim ook zuinig (ca. 5,3 l/100km, 1 op 18,9) en erg vlot. En mede dankzij de complete (veiligheids)uitrusting is het een sterke aanbieding in het segment. Zeker voor particulieren, voor wie een garantietermijn van 10 jaar of 200.000 kilometer een ijzersterk extra aankoopargument is. De SUV's in het C-segment hebben er een sterke concurrent bij.