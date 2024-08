Vernieuwde Audi RS 3 (2024) kost 21.598 euro per cilinder

Nieuws

We kunnen opgelucht ademhalen: de Audi RS 3 (2024) heeft nog altijd een vijfcilinder onder de motorkap. Met 400 pk vermogen is-ie niet sterker geworden. Maar Audi schroeft wel de prijs op …

Wil je jezelf elke morgen wakker tetteren met de heerlijke vijfcilinder turbomotor, dan kun je de vernieuwde Audi RS 3 bestellen vanaf 107.990 euro. De RS 3 Sportback en RS 3 Limousine zijn even duur. De 400 pk en 500 Nm sterke vijfcilinder gebruikt Quattro-vierwielaandrijving om de auto in 3,8 seconden naar de honderd te schieten.

Ruim een ton is veel geld, maar zijn directe concurrent is nog duurder. De 422 pk sterke Mercedes-AMG 45 S 4Matic+ kost als vijfdeurs hatchback minimaal 113.931 euro. Dan heb je weliswaar iets méér vermogen, maar ook minder cilinders. Want AMG gebruikt viercilinders (en daar mag je niet over klagen). Het geluid van een vijfpitter is uit duizenden te herkennen: een hese brul met een donkere ondertoon. En dat wil je.

Nog even over de prijs van de sportiefste versie van de Audi A3: 21.598 euro per cilinder is eigenlijk een koopje. Bij zo’n viercilinder AMG betaal je omgerekend ruim 28 mille!



Bredere grille, grotere diffuser

Van de buitenkant herken je de vernieuwde RS 3 aan de bredere grille met hoogglans afwerking. De geblokte vlag die je in de dagrijverlichting ziet, is ook een specifiek RS 3-element. Aan de achterkant wordt de bumper overwoekerd door de nieuwe diffuser met grote ovale uitlaatpijpen.

De Audi RS 3 staat standaard op matzwarte wielen in maatje 19 inch. De kruisspaakwielen die je op sommige foto’s ziet, zijn optioneel. Over de fotomodellen gesproken: de ene is Kyalamigroen, de ander Kemoragrijs.



Kuipstoelen met carbon accenten

Toen de derde generatie van de RS 3 verscheen in 2021, kostte hij 92.467 euro. Ondanks deze 'spotprijs' (want de nieuwe is 15 mille duurder) vielen we destijds over de nare plastics in het interieur. Op foto’s is moeilijk te ontdekken of de kunststoffen rondom de middentunnel een kwaliteitsupgrade hebben gekregen, maar Audi heeft het interieur wel onder handen genomen.

We zien uitnodigende kuipstoelen met carbon accenten en een sportstuur dat zowel boven als onder is afgevlakt. Het is bekleed met geperforeerd leer, tenzij je bijbetaalt voor Dinamica-bekleding met een gekleurde streep op 12 uur. Sfeerverlichting is standaard.



Vraagstuk voor rijtest

Audi pocht dat de aangescherpte set-up van het onderstel de RS 3 een nieuw record heeft opgeleverd op de Nordschleife van de Nürburgring. Bovendien maakt de centrale aansturing van de voertuiginstellingen gebruik van een verbeterd algoritme, waardoor de reacties nu nog scherper en preciezer zijn. Hoeveel je daarvan merkt in de praktijk, is een vraagstuk voor de rijtest.

De vernieuwde Audi RS 3 Sportback en Limousine zijn vanaf 22 augustus te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de officiële Audi-dealers.