Review: Mazda MX30 R-EV (2023) – nog minder elektrisch bereik en toch wil je hem nu wél hebben

Als het over de Mazda MX-30 ging, was iedereen het over twee dingen eens. O, wat is-ie leuk en o, wat jammer dat de actieradius zo beroerd is. Met een heel bijzondere plug-in hybride-versie is het elektrische bereik nog minder. Alleen heb je daar geen last meer van.

Wat is opvallend aan de Mazda MX-30 R-EV?

Vanbuiten blijft het bij de Mazda MX-30 bij het bijzondere oude. Hier staat een compacte suv met een coupé-achtige daklijn en achterportieren die achterwaarts openzwaaien.

Om te zien wat de Mazda MX-30 R-EV echt uniek maakt, moet je onder de motorkap duiken. Daar tref je nu behalve een elektromotor, ook een verbrandingsmotor aan. En dan niet eentje van de traditionele soort, maar een rotatiemotor!



Volg het Mazda-nieuws en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ten opzichte van een traditionele viertakt verbrandingsmotor, heeft een rotatiemotor een groot voordeel. Zeker als je hem samen met een elektromotor in één ruimte moet proppen: hij is veel compacter. Bovendien staan rotatiemotoren bekend om hun vrijwel trillingvrije loop.

Dat Mazda een rotatiemotor inzet in de plug-in hybride-versie van de MX-30, is geen toeval. Het merk heeft al een lange geschiedenis met dit type krachtbron, ook bekend onder de naam 'wankelmotor'. Niet omdat-ie wiebelt - in tegendeel - maar omdat hij werd uitgevonden door de Duitse ingenieur Felix Wankel.



Mazda perfectioneerde het concept en gebruikte Wankels vinding in tal van modellen. De laatste Mazda met een rotatiemotor als hoofdkrachtbron, was de Mazda RX-8 (2003-2012). En nu is de bijzondere motor dus terug in de Mazda MX-30 R EV.



Anders dan de meeste stekkerhybrides, is de Mazda MX-30 R-EV geen parallel- maar seriehybride. De 0,8-liter, 75 pk sterke rotatiemotor wordt alleen gebruikt om de generator aan te slingeren en drijft nooit de wielen aan. De generator voorziet vervolgens de aandrijfaccu (17,8 kWh) van stroom die als energiebron dient van de elektromotor (170 pk). Als je met een volgeladen batterij wegrijdt, is de rotatiemotor in ruste, maar naarmate de stroomreserve slinkt, zul je hem steeds vaker horen knorren.



Je kunt voor drie rijmodi kiezen: in Normal bepaalt de auto zelf of de rotatiemotor wel of niet moet bijschakelen, bijvoorbeeld tijdens vlot accelereren. Zet je de rijmodusschakelaar op de middentunnel in EV, dan rijd je puur elektrisch. Door de laadmodus te selecteren, kun je ervoor zorgen dat er later tijdens je rit voldoende stroom is om puur elektrisch te rijden.

Wat is goed aan de Mazda MX-30 R-EV?

Tijdens de testrit in de landelijke omgeving van München blijkt wederom dat de Mazda MX-30 een erg prettig sturende auto is. Lekker direct en met veel gevoel, zonder dat de besturing nerveus of opdringerig wordt. Het onderstel laat je op korte hobbels duidelijk weten dat het wegdek onderhoud nodig heeft, maar zonder dat dit tot hersen- of nierbeschadigingen leidt.

De aankleding van het interieur met veel gerecycled textiel en kurk doet knus aan en voorin geeft de ruimte geen aanleiding tot klachten. Verder waren we bijna vergeten hoe het is om te rijden in een auto zonder infotainmentscherm dat een bioscoop probeert te imiteren: heerlijk rustgevend.

Mazda geeft voor de MX-30 R-EV een volledig elektrische actieradius van 85 kilometer. Dat wil zeggen: bij gebruik onder uiteenlopende omstandigheden. In de stad loopt het zelfs op tot 110 kilometer. Dat lijkt zeker geen theoretische waarde, zolang je inderdaad niet te veel snelweg rijdt. Wij verbruikten 15,3 kWh/100 km, maar vergeet niet dat we ook benzine verbruikten.

De aandrijfbatterij is niet zo heel groot, wat betekent dat de laadtijden meevallen. Aan een 11 kW-driefaselader gaat-ie in zo’n 50 minuten van 10 naar 80 procent. Snelladen doet-ie met maximaal 36 kW en dan moet je je koffie met gebak in 25 minuten naar binnen werken.

Wat kan beter aan de Mazda MX-30 R-EV?

Het opgegeven benzineverbruik van 1,0 l/100 km (1 op 100) wisten we over twee testroutes dan weer niet te benaderen. Tijdens een vlotte rit over binnenwegen varieerde de snelheid tussen de 50 en 100 km/h. Daarbij slurpte het rotatiemotortje stiekem ongeveer 2,5 liter benzine per 100 km weg (1 op 40), maar toen we op de autobahn tussen de 120 en de topsnelheid van 140 km/h reden, steeg het gemiddelde tot 4,1 l/100 km (1 op 24,4). Dat maakt de MX-30 niet meteen tot een schrikbarende zuipschuit, maar imposant is het niet.

De elektromotor is lekker stil en ook het banden- en windgeruis zijn bescheiden op de achtergrond aanwezig. Daarom valt het des te meer op wanneer de rotatiemotor aan het werk gaat. Het geluid houdt het midden tussen een espressoapparaat en een boormachine en het lijkt niet bij de auto te horen. Alsof de buurman twee huizen verderop aan het klussen is, terwijl jouw gordijnrails nog ingepakt en wel op de vensterbank liggen.

Als plug-in hybrid is de Mazda MX-30 met zijn bereik een stuk praktischer en gebruiksvriendelijker geworden, maar verder gaat vorm nog altijd voor functie. Niet voorin, trouwens, want daar is de auto voldoende ruim en aangenaam in het gebruik. Zo openen de voorportieren over een hoek van 90 graden, waardoor je heel gemakkelijk instapt.

Richting achterbank is dat een heel ander verhaal. De suicide doors kunnen bijvoorbeeld alleen open als de voorportieren dat al zijn. En als je de oefening om op de achterbank te komen met succes afrondt, levert je dat op het WK turnen een hoge score voor moeilijkheidsgraad op. In de Mazda is de beloning kariger: been en hoofdruimte houden voor volwassenen niet over. En dan zijn we mild.

Wanneer komt de Mazda MX-30 R-EV naar Nederland en wat is de prijs?

De plug-in hybride Mazda MX-30 R-EV staat in november bij de dealer. Die laat je voor 36.990 euro wegrijden met de Prime-line. Die beschikt over 18-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen en veiligheidsfuncties als actieve cruisecontrol, een head-up display en een dodehoekwaarschuwing. Voor de Exclusive-Line met stoel- en stuurverwarming en keyless entry ben je 37.990 euro kwijt.

Dan gaat het via de Advantage (39.290 euro) en Makoto (40.490) naar de speciale Edition R (45.590 euro). Die laatste trakteert op zo’n beetje alle luxe die je je wensen kunt, plus een aantal bijzondere uiterlijke kenmerken. De hoofdkleur is metallic zwart, maar de dakranden zijn metallic rood gespoten, daarnaast hebben de hoofdsteunen een reliëfopdruk in de vorm van de rotor van de motor en zijn de matten voorzien speciale oranje labels.

Wat vind ikzelf van Mazda MX-30 R-EV?

De Mazda MX-30 heb ik altijd een ontzettend leuke auto gevonden. Hij oogt leuk en rijdt prettig, maar vanwege de geringe actieradius van 200 kilometer heb ik nooit in de puur elektrische versie geloofd. Omdat ik zelden meer dan één passagier bij me heb, is de matige bruikbaarheid van de achterbank voor mij geen belemmering.

Voor iedereen die er ook zo in staat, is de MX-30 R-EV een welkome aanvulling van het MX-30-gamma. Daarbij waardeer ik het als autoliefhebber enorm dat Mazda teruggrijpt op zijn rijke traditie met de rotatiemotor. Puur praktisch gezien vraag ik me echter af of het inderdaad zo’n goede zet is. Want ondanks de directe inspuiting, blinkt de motor nog steeds niet uit in zuinigheid.

Met volle tank (50 liter) en het leegrijden van de accu, geeft Mazda een actieradius op van 680 kilometer. Dat betekent dat de rotatiemotor behoorlijke slokken benzine vraagt voor zijn generatorwerk. De vrij opdringerige geluidsproductie is evenmin een sterk argument vóór. De prestaties dan? Die zijn voldoende (0-100 km/h in 9,1 s), zonder te imponeren.



Mijn verwachting is dan ook niet dat de plug-in hybride MX-30 voor een enorme verkoopboost gaat zorgen. Het blijft naar mijn mening een liefhebbersauto voor mensen die hetzij qua design, hetzij qua techniek in iets bijzonders en relatief duurzaams willen rijden, zonder dat ze daarbij hinder ondervinden van laadstress. Mooi initiatief, maar geen auto met bestsellerpotentie.