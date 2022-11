TEST - Honda Civic toegankelijker dan ooit, en dit is waarom

De nieuwe Honda Civic - de elfde generatie alweer - richt zich op een breder publiek. De Honda Civic heeft voortaan een meer toegankelijke styling en interessante hybridetechniek. In deze test vergelijken we de Honda Civic met de Seat Leon 1.5 eTSI met mild-hybrid technologie.

De nieuwe Honda Civic laat op het gebied van rijeigenschappen een ijzersterke indruk achter. Het C-segmentmodel van Honda ligt tot op hoge snelheid (wees gerust, we reden in Duitsland) zeer stabiel op de weg, en springt in de stad laconiek om met putdeksels, asfaltschade en hobbelige wegen. De Honda Civic is niet leverbaar met elektronisch gestuurde schokdempers, maar heeft ook met een zware vracht voldoende reserves om het veercomfort te bewaren.

Flinke dreun



De Seat Leon uit deze test heeft wel adaptieve schokdempers (optioneel). Met deze dempers reageert de voorwielophanging vol gevoel op de wielbewegingen. De torsie-as achter heeft echter wat moeite om het loopvlak van de achterbanden op het asfalt te houden. Vooral op scherpe richels krijgen we soms een flinke dreun te verwerken. Dat wordt er met zware bepakking niet beter op. Dan lijkt de vering van de Seat volledig te vergeten wat zijn taak precies is.

Nergens pijntjes

De sportstoelen van de Seat Leon zitten heerlijk. Ze bieden veel comfort en houden je in snel genomen bochten stevig op je plaats. De Honda Civic beschikt over brede zetels, die bekleed zijn met een zachte schuimvulling. Daar moet je een fan van zijn. Na een paar uur achter het stuur, voel je overigens nergens pijntjes.

Meer tergend spannende vergelijkingstests?

Aanmelden

Meld je dan aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Honda Civic is in rechte lijn de snellere auto

De nieuwe Honda Civic is in rechte lijn de snellere auto, maar zodra een bocht opdoemt, moet de 184 pk sterke Japanner de minder krachtige (150 pk) Seat Leon eerbiedig voorlaten. Hoewel de Honda Civic de slalom en de geklokte ronde op ons testcircuit zonder drama aflegt, ontbreekt het hem voor scherpere tijden aan directheid. Je vingertoppen zitten heus niet verlegen om feedback, maar je moet het stuur ver doordraaien om de bocht te ronden.

Seat Leon: meer rijplezier

De Seat Leon bijt zich in de Sport-stand steviger in het asfalt vast. Het rijplezier is groter. Je haalt hogere bochtsnelheden en onderstuur blijft veel langer uit. Als veiligheid prioriteit heeft, stellen zowel de Honda Civic als de Seat Leon niet teleur. Zelfs na meerdere noodstops achter elkaar, vertragen de Honda Civic en de Seat Leon vol overtuiging. Op plotselinge lastwisselreacties of tractieproblemen zijn beide testauto's niet te betrappen.

Indrukwekkende veiligheidsuitrusting

De Honda Civic heeft standaard een indrukwekkende veiligheidsuitrusting. Ongeacht de uitvoering, geeft de Honda Civic je alles wat hij maar te bieden heeft - inclusief knie-airbags en een stootkussen tussen de voorstoelen dat een kopstoot tussen bestuurder en bijrijder bij een zijdelingse aanrijding voorkomt. Zo'n centrale airbag heeft de Seat Leon trouwens ook.

Honda Civic moet antwoord schuldig blijven

Verkeersbordherkenning, rijstrookbehoud- en spoorwisselassistentie, adaptieve cruisecontrol met filehulp en een automatische noodstophulp met herkenning van voetgangers en fietsers zitten allemaal af-fabriek op de Honda Civic. Bij de Seat Leon is het afhankelijk van de uitrustingsvariant. Wel heeft de Seat Leon een systeem dat automatisch ingrijpt als de bestuurder niet reageert, en de auto veilig tot stilstand brengt. Dat heeft de Honda Civic niet.

Honda Civic is zuiniger

De Honda Civic neemt weer een voorsprong als we naar de verbruikscijfers kijken. Op onze verbruiksronde, nam de hybride Honda Civic genoegen met 5,8 liter benzine op 100 kilometer (1 op 17,2). De Seat Leon met mild-hybrid technologie heeft voor dezelfde afstand 0,8 liter benzine meer nodig (6,6 l/100 km, 1 op 15,2).

Afschrijving verrassend laag

De Honda Civic is ook goedkoper in aanschaf. Zelfs in de meest complete Advance-uitvoering (41.055 euro) is de Civic goedkoper dan de hier geteste Leon FR Business Intense met adaptieve schokdempers en 18-inch wielen (42.465 euro). Ook voor het onderhoud ben je met de Honda goedkoper uit, en de afschrijving op de Civic is verrassend laag.

Je vindt de volledige vergelijkende test tussen de Honda Civic en de Seat Leon in Auto Review 11/22.

In de eerste online test kruisen de Honda Civic en de Seat Leon de degens op het gebied van ruimte, bediening en aandrijflijn. Je vindt hem hieronder: