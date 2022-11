TEST - Honda Civic staat niet langer aan de zijlijn en dit is waarom

Ooit was de Honda Civic een gevierde naam, maar een halve eeuw na de komst van het oermodel speelt de Honda Civic niet meer dan een figurantenrol. Heeft de nieuwste, elfde generatie genoeg in huis voor een grandioze comeback? Dat wijst deze eerste test uit, waarin de nieuwkomer van Honda de degens kruist met de Seat Leon op het gebied van ruimte, bediening en aandrijflijn.

De nieuwe Honda Civic is iets gegroeid in vergelijking tot zijn voorganger. In de lengte kreeg hij er 3 centimeter bij, de breedte bleef gelijk. Toch kan de Civic worden gerekend tot de ruimste modellen in zijn segment, en daarvan profiteren de inzittenden. De bewegingsvrijheid die je benen en ellebogen achterin krijgen, is een verademing. Zelfs de Seat Leon, die wij waarderen om zijn ruimtelijkheid, moet zijn meerdere erkennen in de Honda Civic. Ook zijn bagageruimte is kleiner: er past 380 liter in de Seat, tegenover 404 liter voor de Honda.



Seat, kijk eens in de Honda Civic

De vorige Honda Civic had een gecompliceerde bediening. In de nieuwe Honda Civic hebben de menu's van het multimediasysteem een eenvoudige lay-out, die de gebruiksvriendelijkheid beslist ten goede komt. Bij Seat hebben de ontwerpers hun fantasie meer de vrije loop gelaten, met een aantal knooppunten in de bediening als resultaat, zoals de onverlichte sliders van de temperatuurregeling. En dat je voor het aanpassen van de luchtstromen of ventilatorsnelheid op het centrale touchscreen moet zijn, vergt ook te veel van je concentratie. Beste Seat, neem eens een kijkje in de nieuwe Honda Civic.

Honda Civic: twee elektromoren en een benzinemotor



De 150 pk sterke Seat Leon 1.5 eTSI met zeventraps DSG-automaat, beschikt over een 48-volt startgenerator (mild hybride). Kloppend hart van de Honda Civic is het e:HEV-systeem met een 184 pk sterke elektromotor, die meestal in z'n eentje zorgt voor de krachtoverbrenging naar de voorwielen. Hoofdtaak van de tweeliter benzinemotor is het opwekken van stroom. Een tweede elektromotor fungeert als generator. Het systeem is gekoppeld aan een directe traploze overbrenging, die voor een natuurlijk rijgevoel de versnellingen van een handbak simuleert.

Altijd bij de les

De Honda Civic technologie klinkt ingewikkeld, maar in feite rijdt iedereen zó met de Honda Civic weg. Zodra de Honda Civic zich in beweging zet, wordt hij niet belemmerd door enige terughoudendheid. Vanuit stilstand zit je in 7,2 seconden op de 100. Daarmee is de Civic 1,7 tellen sneller dan de Seat. Terwijl de Honda altijd bij de les is en heel beschaafd zijn prestaties levert, wordt de Seat Leon voelbaar afgeremd door de DSG-transmissie. Die reageert nogal aarzelend op de bewegingen van het gaspedaal. Honda heeft de topsnelheid van de Civic begrensd op 180 km/h, de Leon komt uiteindelijk tot een maximum van 217 km/h.



Conclusie



De nieuwe Honda Civic is een schot in de roos. Zijn hybridetechnologie blinkt in de praktijk uit in snelheid en zuinigheid. Bovendien biedt de Honda Civic heel veel ruimte en comfort. De Seat Leon is al langer op de markt, maar nog altijd een auto met kwaliteiten. Zijn ruimtelijkheid van het interieur is een sterke troef.

Je vindt onze volledige vergelijkende test van de Honda Civic en de Seat Leon in Auto Review 11/2022.