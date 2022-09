TEST: nieuwe Honda HR-V is sneller en zuiniger dan Volkswagen T-Cross

Als je om je heen kijkt, lijken de compacte suv's op de Nederlandse wegen vooral afkomstig te zijn van Renault en de Volkswagen Groep. De nieuwe Honda HR-V probeert daar verandering in aan te brengen. Hij daagt de Volkswagen T-Cross uit met een zuinige hybride-aandrijflijn.



Vanaf 2040 bouwt Honda alleen nog maar volledig elektrische auto’s. In de huidige overgangsperiode worden hybrideversies van de Honda CR-V, de Honda Jazz en de Honda HR-V op de markt gebracht. De nieuwe Honda Civic heeft ook een hybride-aandrijflijn. De nieuwe Honda HR-V wordt aangedreven door een efficiënte ­benzinemotor die werkt volgens het zuinige Atkinson-principe en hulp krijgt van twee elektromotoren.



Honda noemt dit de e:HEV-aandrijflijn en plakt de naam als badge op de achterkant. Volkswagen heeft weinig te melden op hybridegebied. De Volkswagen T-Cross wordt aangedreven door een doodnormaal eenliter turbomotortje met drie cilinders. Kan Honda de overwinning binnenslepen met zijn technische vernuft?

In Nederland wordt elke Volkswagen T-Cross geleverd als 1.0 TSI, een driecilinder turbomotor met 95 of 110 pk. De versie met 95 pk heeft een handbak met vijf versnellingen, de 110 pk sterke versie heeft een versnelling meer en is tegen meerprijs leverbaar met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. De potiger 1.5 TSI met vier cilinders en 150 pk is wel leverbaar in de Volkswagen Taigo.



Hybride-aandrijflijn Honda HR-V



Honda is ook eigenwijs, maar op een andere manier. De hybride aandrijflijn lijkt op die van de Honda Jazz, met een elektromotor van 131 pk die de voorwielen aandrijft. Hiervoor heeft hij geen versnellingsbak nodig. De benodigde stroom wordt opgewekt door een tweede elektromotor, die als generator is gekoppeld aan de viercilinder benzinemotor.



Mis geen vergelijkende test meer ...



Aanmelden

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Volkswagen T-Cross onzuiniger dan Honda HR-V



De 1.5 is toegespitst op zuinigheid en kan ook direct de voorwielen aandrijven als de omstandigheden (snelheid en belasting) daarom vragen. De stroom wordt opgeslagen in een kleine batterij van 0,9 kWh. Klinkt ingewikkeld? Is het ook. Als je rustig rijdt, gaat de techniek onopvallend te werk, maar hij is niet berekend op een sportieve rijstijl. Onder druk werken de elektromotor en de luidruchtige verbrandingsmotor minder soepel samen. Het gemiddelde testverbruik van de HR-V komt uit op 6,5 liter per 100 kilometer (1 op 15,4). De Volkswagen T-Cross presteert minder, maar brengt daarvoor toch 7,3 l/100 km (1 op 13,7) in rekening. Van 0 naar 50 km/h sprint de Honda al 0,6 seconden sneller (3,4 vs. 4,0 s) dan de Volkswagen. Van 0 naar 100 km/h heeft de Volkswagen T-Cross 10,9 s nodig, de Honda HR-V is 1,4 seconde eerder klaar met deze oefening (9,5 s). Beide testauto’s zitten in de praktijk 1,1 liter boven het officiële WLTP-verbruik.



Prijzen Honda HR-V en Volkswagen T-Cross



De nieuwe Honda HR-V heeft een stevige basisprijs van 35.650 euro. Maar dan krijg je wel een hybride-aandrijflijn met een automatische transmissie en een luxe uitrusting. De 18-inch lichtmetalen wielen zijn standaard, net als een omvangrijke veiligheidsuitrusting.



Volkswagen lonkt met een instapprijs van 31.390 euro voor de T-Cross met 110 pk. Maar de versie met DSG kost minimaal 33.390 euro. Onze testauto is een stoere R-Line van 37.690 euro. Een goede daad blijft zelden ongestraft. Zo moet je voor de zuinige Honda meer wegenbelasting betalen omdat de zuinige hybridetechniek hem zwaarder maakt. Voor de onderhoudskosten, afschrijving en verzekeringspremies maakt het weinig uit welke auto je kiest. Onder de financiële streep zijn de HR-V en de T-Cross enorm aan elkaar gewaagd.

Je kunt natuurlijk ook een mooie private lease-deal afsluiten voor de Volkswagen T-Cross.