TEST Kia Ceed vs. Ford Focus: best verkochte middenklassers doen precies wat je niet verwacht

De Ford Focus en de Kia Ceed zijn de bestverkochte middenklassers van Nederland. Welke is ruimer, veiliger, sneller en praktischer? Nou, telkens de auto waarvan je dat het minst verwacht!



Zowel de Ford Focus als de Kia Ceed is behoorlijk populair in Nederland. Beide modellen eindigden vorig jaar in de top 20 van bestverkochte modellen; de Focus op plek 16, de Ceed er vlak onder op de 19e plek. Het verschil bedraagt maar 189 registraties. Qua populariteit zijn ze dus aan elkaar gewaagd, maar welke auto is het beste als je ze uitgebreid test?



We nemen twee benzinemodellen mee. De Ford Focus treedt aan met een 1,0-liter EcoBoost driecilinder met 155 pk en mild hybrid-ondersteuning, de 1,5-liter motor van de Kia Ceed heeft vier cilinders en is goed voor 160 pk. schakelen hoef je niet; de Focus heeft een zeventraps automaat, de Kia een zeventraps transmissie met dubbele koppeling.



Facelift Ford Focus



Vorig jaar kreeg de Ford Focus een facelift, waarna hij er weer een jaar of drie tegenaan kan. Het kunnen weleens zijn laatste drie jaar worden, want steeds hardnekkiger wordt beweerd dat hij geen opvolger krijgt. Ford wil alleen nog modellen bouwen die in de hele wereld uitgebracht kunnen worden. En in de Verenigde Staten is een compacte hatchback of stationwagon nu eenmaal niet populair.

Kia kiest er juist voor om per continent te kijken welke auto's populair zijn. Ceed stond ooit voor Communauté Européene European Design - een speciaal ontwerp voor de EU dus. Nederlanders waarderen de Ceed als een goede wijn, vorig jaar wist hij na vijftien jaar een Nederlands verkooprecord te breken.



Ford Focus is ruimer dan Kia Ceed

Met een lengte rond de 4,60 meter bieden beide auto's voldoende ruimte. Al moet je in de Focus iets meer afzien vanwege het optionele panoramadak. Het ruimtegevoel neemt toe met het vrije zicht naar boven, maar de daadwerkelijke ruimte neemt juist af. Het scheelt kostbare centimeters. De mindere hoofdruimte merk je vooral als je na de Focus in de Ceed stapt, waar je kruin minder snel het dak raakt. De Ford maakt iets goed met zijn uitstekende beenruimte achterin, de Kia heeft daar het nakijken.

Op zijn beurt neemt de Kia wraak met zijn iets grotere bagageruimte - tenminste, als je de achterbank neerklapt. Dan past er 1694 liter in, de Focus blijft wat achter met 1653 liter. Klap je de bank weer terug, dan is de Focus iets ruimer met 635 liter, tegen 625 liter voor de Kia. De Ford Focus heeft wel een completere veiligheidsuitrusting.



Ford Focus is een betere caravantrekker



Het is duidelijk dat de Focus en de Ceed aan elkaar gewaagd zijn. Bij beide auto's kun je de achterklep met een druk op de knop of via een voetbeweging automatisch openen en sluiten. Jammer dat de Ceed een maximaal laadvermogen heeft van slechts 444 kilo, in de Focus kun je 100 kilo meer verstouwen. Ook het trekgewicht van de Ford Focus is hoger (1500 kilo vs. 1410 kilo).



Verrassing: Ceed sportiever dan Focus



Ford is normaliter een sportief merk. Het is dus verrassend dat niet de Ford Focus, maar de Kia Ceed hoge ogen gooit met zijn rijeigenschappen. In bochten helt de Ceed Sportswagon nauwelijks over en is de hoeveelheid grip indrukwekkend. Zijn uitstekende remmen leveren een topprestatie. Ons testteam voert de remproef altijd tien keer uit, en met warme remmen lukte het zelfs één keer om na minder dan 32 meter tot stilstand te komen. Gemiddeld komt hij tot 33,3 meter, de Focus staat stil na 34,7 meter.



Met koude remmen is het verschil een stuk groter. De Kia Ceed weet ook nu indruk te maken met 33,5 meter, terwijl de vertraging bij de Focus SW oploopt tot liefst 36 meter. Dat kost hem zoveel punten dat hij geen schijn van kans heeft op het onderdeel Rijeigenschappen. De snellere tijd op de slalom en de nauwkeurige besturing kunnen dat niet meer goedmaken.



Je leest de volledige vergelijkende test tussen de Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid en Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI DCT7 in Auto Review 03/2023.