Kia EV4 met grote actieradius in de startblokken: eindelijk een betaalbare elektrische hatchback

Vlak bij de Nürburgring spotten we een prototype van de Kia EV4. Die staat op de planning voor 2026 en krijgt een serieus grote actieradius.

In het C-segment zijn inmiddels al aardig wat elektrische auto’s te koop, maar op de Opel Astra Electric en Peugeot E-308 na, zijn het bijna allemaal SUV’s en crossovers. Daar komt nog bij dat de actieradius vaak niet overhoudt. Kia is zich daar sterk van bewust en wil de concurrentie om de oren slaan met een sterke aanbieding.

Kia EV4: elektrische hatchback naast Ceed



Daarom komt het Koreaanse merk met de EV4, die in dezelfde klasse opereert als de Kia Ceed, maar dan een emissievrije aandrijflijn krijgt. Die wordt waarschijnlijk overgenomen van de Kia EV3. We gaan ervan uit dat de elektrische vijfdeurs hatchback op hetzelfde E-GMP platform staat als z’n crossover-broer. dat betekent dat-ie over een elektrische installatie van 400V beschikt en niet over de dure 800V-architectuur van de Kia EV6. Dat is jammer voor de snellaadtijden, maar gunstig voor de prijs.

Wat wordt de actieradius van de Kia EV4?



De Kia EV4 wordt vanaf 2026 in Slowakije geproduceerd en krijgt een geavanceerd, verregaand gedigitaliseerd interieur. Naar alle waarschijnlijk komt de Kia EV4 er met verschillende elektromotoren en accupakketten. De krachtigste versies krijgen meer dan 200 pk en twee krachtige lithium-ionaccu's met een capaciteit van bijna 82 kWh.

Hiermee moet een actieradius van meer dan 600 kilometer mogelijk zijn. Een ijzersterk verkoopargument, want de meeste concurrenten komen niet verder dan 400 tot 500 kilometer. De lancering van de nieuwe Kia EV4 staat gepland voor begin 2026. Halverwege dat jaar verschijnt-ie in de showroom. Stellantis, Volkswagen en Renault kunnen hun borst dus natmaken.



Kia Ceed op benzine blijft gewoon



Naast de elektrische EV4, blijft Kia ook de Ceed bouwen. Het huidige model dat uit 2018 stamt, krijgt dus gewoon een opvolger. Sterker nog, die is eigenlijk al klaar. Hij heet Kia K4 en is in de Verenigde Staten te koop als sedan (zie foto's hieronder). Amerikaanse K4-kopers kunnen kiezen uit een 2,0-liter viercilinder zonder turbo (147 pk), of een 1,6-liter mét (190 pk).

Voor de Europese markt komt Kia met een vijfdeurs K4 hatchback, die hier waarschijnlijk gewoon weer Ceed gaat heten. Verder verwachten we aan deze kant van de Atlantische Oceaan de bekende drie- en viercilinder turboblokjes onder de kap, met een inhoud van 1,0 en 1,4 liter. Hybride-aandrijflijnen zijn evenmin uitgesloten voor de Europese markt. Die heeft Kia immers ook in de schappen liggen, al is de huidige Ceed daarmee nog niet leverbaar.