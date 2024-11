Eerste land dat auto’s met verbrandingsmotor verbiedt, heeft nu spijt

Nieuws

Ethiopië was het allereerste land ter wereld dat auto’s met een verbrandingsmotor in de ban deed. Maar nu loopt het Afrikaanse land tegen allerlei problemen aan en moet het in ieder geval een beetje spijt hebben van zijn besluit.

In februari 2024 was de minister van Transport en Logistiek van Ethiopië onverbiddelijk: auto’s met een verbrandingsmotor komen het land niet meer in. Hiermee werd Ethiopië het eerste land wereldwijd dat auto’s op benzine en diesel verbood.

Ethiopië koos hiervoor omdat het een groene voorbeeldrol wil vervullen, maar ook omdat er in het land een tekort aan fossiele brandstoffen is. De republiek is afhankelijk van de import, maar door een groot gebrek aan buitenlandse valuta kon het maar zeer beperkt benzine en diesel importeren. Daarom werd besloten vol in te zetten op EV’s.

Volg al het autonieuws op de voet met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Zoveel EV’s importeert Ethiopië

Door het nieuwe beleid schoot de import van elektrische auto’s omhoog naar 100.000 voertuigen per maand. Het doel is om tegen 2030 maandelijks een half miljoen EV’s naar Ethiopië te halen. Tegen die tijd wordt bij de Nijl een nieuwe dam gebouwd, die 5000 megawatt aan stroom zal leveren om al die auto's te laten rijden.

Soepel loopt het niet

Nu blijkt dat de EV-transitie minder soepel verloopt dan eerst gedacht, aldus ABC News. Dat komt omdat Ethiopië niet goed is voorbereid op de enorme stormvloed aan EV’s die het land binnenkomt. Er zijn bijvoorbeeld te weinig professionele en getrainde monteurs.

De weinige monteurs die wél over de juiste knowhow beschikken, worden overweldigd door de vraag. Ze willen een slaatje slaan uit de situatie en vragen inmiddels woekerprijzen.

EV’s uit China zorgen voor problemen

Dat vrijwel alle elektrische auto’s in Ethiopië uit China komen, is een ander probleem. De Chinese EV’s zijn goedkoop en daardoor populair. Maar ze blijken ook vrij onbetrouwbaar. En veel van de technische problemen kunnen door gebrek aan kennis en expertise niet worden verholpen. In ieder geval niet binnen korte tijd. Daarbij zijn de reparatiekosten hoger dan het gemiddelde maandsalaris van de Ethiopiër.

Daarbij komt nog eens dat de onderdelen uit China moeten komen, iets wat veel geld en tijd kost. Hierdoor staan EV’s vaker stil in de garage, dan dat ze op de weg rijden.

Oplossing komt te laat

De regering van Ethiopië wil de problemen aanpakken door te investeren in openbare laadstations en in een lokale fabriek om zelf EV-batterijen te produceren. Dit soort initiatieven kunnen echter jaren duren. Ondertussen hebben veel Ethiopiërs het vertrouwen in de groene transitie al verloren.