Het begint: dit is het eerste land dat auto’s met verbrandingsmotor verbiedt

Nieuws

In de Europese Unie wordt het vanaf 2035 verboden om nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor te verkopen. In sommige landen willen ze nog sneller overstappen naar elektrische auto’s. Dit land heeft de primeur.

Volgens een bericht van electrek.co is Ethiopië het eerste land ter wereld dat auto’s met een verbrandingsmotor verbiedt. Het parlement van Ethiopië kondigde het verbod bij monde van de minister van Transport en Logistiek echter vrij cryptisch aan: “Er is besloten dat auto’s Ethiopië niet binnen kunnen komen, tenzij het elektrische auto’s zijn.”

Hij doelt vast op het importeren van auto's. We hopen niet dat hij het letterlijk bedoelt en je dus wordt weggestuurd wanneer je met een Toyota Land Cruiser bij de grensovergang staat.



Alle perikelen rondom verbrandingsmotoren op de voet volgen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Zo klaar als een klontje

Wat het verbod precies inhoudt is dus onduidelijk, maar de reden dat er actie wordt ondernomen is zo klaar als een klontje. In Ethiopië heerst namelijk een tekort aan fossiele brandstoffen. Vorig jaar spendeerde het Afrikaanse land omgerekend ruim 5,5 miljard euro aan het importeren van fossiele brandstoffen, waarvan meer dan de helft naar auto’s ging.

Dit jaar zit de vork heel anders in de steel. Ethiopië kampt momenteel met een ernstig tekort aan buitenlandse valuta, waardoor het land maar zeer beperkt producten kan importeren. Hierdoor wordt het aanschaffen van olie en grondstoffen uit het buitenland aan banden gelegd.

Elektriciteit in overvloed

Daarbij komt dat elektriciteit juist in overvloed aanwezig is. In de afgelopen twintig jaar werden er enorme bedragen geïnvesteerd in de energie-infrastructuur. Op dit moment is maar liefst 97 procent van de energie in het Afrikaanse land afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het overgrote deel hiervan is elektriciteit dat wordt gewonnen uit waterkracht.

Hierdoor is het logisch dat transport in Ethiopië voornamelijk elektrisch gebeurt, al heeft het land nog een lange weg te gaan op het gebied van laadpalen-infrastructuur. Volgens minister Sime ligt de aankomende jaren dan ook ‘een hoge prioriteit’ op het verbeteren van deze infrastructuur.

Braafste jongetjes van de klas

Ethiopië is niet het enige land dat al voor 2035 afscheid neemt van auto’s met een verbrandingsmotor. Zo behoren ook enkele Noord-Europese landen tot de braafste jongetjes van de klas. Zweden en IJsland willen in 2030 een verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren invoeren, terwijl Noorwegen volgend jaar al afscheid gaat nemen van benzine- en dieselauto’s.