Renault Rafale Hybrid (2024) review: vlaggenschip van Renault heeft ingewikkelde taak

De deftige Rafale is het topmodel van Renault en kreeg dan ook nét wat meer liefde en aandacht dan de bravere Espace en Austral. Bij Renault steken ze elke avond een kaarsje op, hopend dat de op Duitsland georiënteerde clientèle ook eens zijn blik op Frankrijk richt.

Wat valt op aan de Renault Rafale?

Renault wil eindelijk eens doorbreken bij kopers die normaliter trouw shoppen bij Audi, BMW en Mercedes. Dat is niet makkelijk, geeft zelfs de allerhoogste baas van Renault toe. "Het klopt dat Renault in het verleden problemen heeft ervaren op dit gebied", zei Luca de Meo toen hij in juni 2023 het doek van de Rafale haalde.

Ongetwijfeld dacht hij daarbij aan modellen als de Safrane, Vel Satis, Avantime en Talisman. Stuk voor stuk auto's waar de meeste autoliefhebbers met (soms héél) wijde boog omheen liepen. De Rafale doet een nieuwe poging en is een goedkoper alternatief voor de Duitse elite, dat is volgepropt met Franse luxe. Zo is in het interieur zelfs leisteen toegepast.



De Rafale maskeert dat hij eigenlijk heel gewoon is gebleven. Hij is met zijn onderstel en aandrijflijn een directe afstammeling van de brave Renault Espace. Alleen heeft hij geen derde zitrij, maar wel een schuin aflopende kofferklep. De afmetingen van beide modellen zijn bijna identiek, de Rafale is een centimeter korter en 4 centimeter lager.

Uiterlijk lijkt hij juist niet op de Espace. Als je de logo’s zou afplakken, heb je eerder het idee oog in oog met een Peugeot te staan. Dat is geen toeval: de hoofdontwerper van Renault, Gilles Vidal, werd bij de Franse concurrent losgeweekt. Toen hij de platte en brede LED-koplampen en de grille ontwierp, leek hij nog met één been achter de tekentafel van zijn oude werkkamer te zitten.

Erg is dat niet; het wat hoekige design is spannender dan de wel erg keurige Espace. Om te beklemtonen dat de Rafale wel degelijk een Renault is, bestaat de grille uit allemaal wybertjes.

Wat is goed aan de Renault Rafale (2024)?

De Renault Rafale probeert Franse charme in de strijd te werpen. Het mooiste aan het interieur is de afwerking met zwart kurk of - heel bijzonder - leisteen. Aan leer van koeienhuiden doet de Rafale niet, maar dat mis je niet in de met fraai alcantara beklede stoelen van onze testauto. Al met al een fijne plek om te vertoeven. Ondanks de aflopende daklijn is de hoofdruimte achterin prima en de beenruimte zelfs riant.



Van een Franse auto in Safrane- en Vel Satis-traditie verwacht je het comfort van het Ritz Hotel aan de Place Vendôme. Dat maakt-ie aardig waar. De Rafale is comfortabel geveerd, maar niet overdreven zacht afgestemd. Daardoor kun je ook best plezier beleven aan bochten, zeker als je een versie hebt met vierwielbesturing. Die techniek is standaard op de duurste Esprit Alpine. De complexe hybride aandrijflijn met 'maar' 200 pk zit op snelle binnenwegen eerder aan zijn taks dan het onderstel, waarbij de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen meesturen. Bij lagere snelheden sturen ze juist in tegengestelde richting.

De twee elektromotoren en een driecilinder benzinemotor weten een keurig verbruik te realiseren: wij kwamen ruim een liter boven de WLTP-opgave van 4,7 l/100 km uit.

Wat kan beter aan de Renault Rafale (2024)?

Het meest benieuwd zijn we naar de vierwielaangedreven Renault Rafale E-Tech met 300 pk - deze plug-in hybride met twee elektromotoren is de snelste Renault voor de openbare weg. Renault vergeleek hem bij de aankondiging met de Safrane Baccara Biturbo, wat ons doet branden van nieuwsgierigheid. Maar deze versie is pas in het najaar van 2024 leverbaar.

“De hybridetechniek is een wonderlijk staaltje Franse logica.”

De 1,2-liter driecilinder zit ook in de gewone hybride met 200 pk, waarmee wij worden 'afgescheept'. Ook die heeft twee elektromotoren en de techniek is een wonderlijk staaltje Franse logica. De hoofdmotor levert 70 pk en zorgt ervoor dat je tot een snelheid van 130 km/h elektrisch kunt rijden. Een tweede motor fungeert als startgenerator en is gekoppeld aan de versnellingsbak.

De Rafale start zijn ritten altijd volledig elektrisch, pas als je 'en route' bent, komt de driecilinder in het spel. En daar zit 'm nu net het probleem, want je merkt met name bij snelwegritten dat hij moeite heeft om de Rafale aan vlotte prestaties te helpen. Bovendien wil je in een comfortabele grande routière eigenlijk het wat beschaafdere geluid van een viercilinder.

In het bloedhete Spanje missen we stoelventilatie; zelfs in de optielijst van de Rafale schittert die door afwezigheid. Wat je wel kunt missen als kiespijn, zijn de verlichte logo’s in de stoelen die door te knipperen een hartslag nabootsen.

Wat we de Rafale het meest aanrekenen, is het blikkerige geluid waarmee de portieren dichtklappen. Dat is eerder Duster dan Daimler.

Wanneer komt de Renault Rafale naar Nederland en België en wat is de prijs?

De prijzen van de Renault Rafale beginnen bij 47.490 euro (Techno), onze Rafale Esprit Alpine kost 51.490 euro. Daarmee is hij nog steeds vele duizenden euro's goedkoper dan de concurrentie uit Duitsland. Maar dat waren de Safrane, Vel Satis en Talisman ook …

In België ben je wat goedkoper uit, de Rafale Techno heeft een prijs van 44.000 en de Esprit Alpine 47.900 euro. De Rafale staat in alle Benelux-landen in de zomer bij de dealer.

Wat vind ikzelf van de Renault Rafale?

Renault lijkt elke maand wel een nieuwe SUV te introduceren. De Rafale heeft de meeste pretenties van allemaal, maar ook de lastigste taak. Het is een prima allrounder met een knap uiterlijk. Alleen al vanwege de afwerking met leisteen zou ik Renault eindelijk zijn premiumsucces gunnen. Maar op basis van het verleden staan de sterren voor de Rafale niet gunstig en als oud-Renault 25-rijder mis ik een beetje dat échte verfijnde Franse gevoel.