Eerste review: de Nissan X-Trail e-4ORCE heeft 3 motoren, 7 zitplaatsen en aandrijving op 4 wielen – te veel van het goede?

Na anderhalf jaar krijgt de Nissan Qashqai een grote, extra stoere broer: de Nissan X-Trail. De X-Trail e4ORCE die wij rijden, heeft 3 motoren, 7 zitplaatsen en aandrijving op alle 4 wielen. Is dat niet wat te veel van het goede?

Wat is opvallend aan de Nissan X-Trail (2023)?

Sinds de vorige generatie is de Nissan X-Trail de stoere, multifunctionele broer van de Nissan Qashqai. Technisch bestaat er veel verwantschap, maar er zijn ook een hoop verschillen. Hij is 25 centimeter langer, 10 centimeter hoger en heeft een 4 centimeter langere wielbasis. Tel daar een veel verder naar achteren lopende daklijn bij op, en je hebt ruimte voor een derde zitrij. En prompt dat Nissan die ook levert op de X-Trail (zie verderop).

En profil is de Nissan X-Trail gemakkelijk te herkennen aan de haaienvin-achtige C-stijl. Verder onderscheidt de X-Trail zich van de Qashqai met een afwijkende neus- en bilpartij.



Van de Nederlandse Qashqai-kopers gaat de helft voor de e-Power-aandrijflijn. Bij de X-Trail wordt dat 100 procent, simpelweg omdat het de enige optie is. Zij het in twee verschillende versies. Volgens Nissan is e-Power de ideale tussenstap op weg naar elektrisch rijden. De ‘gewone’ e-Power heeft één elektromotor en één benzinemotor.



Anders dan bij de meeste hybrides, heeft de benzinemotor als enige taak om de accu van de elektromotor op te laden. De wielen worden puur elektrisch aangedreven. Omdat de benzinemotor het opladen voor zijn rekening neemt, heeft de Nissan X-Trail geen laadpoort. Het systeemvermogen van de voorwielaangedreven Nissan X-Trail e-Power bedraagt 204 pk, 14 meer dan de Qashqai e-Power.

Als vanouds is de X-Trail er ook als vierwielaandrijver. Onder de noemer e4ORCE plaatst Nissan dan een extra elektromotor boven de achteras.. Deze brengt zijn krachten direct over op de achterwielen. Het systeemvermogen van de X-Trail e4ORCE bedraagt 213 pk en het gecombineerde koppel ligt rond de 500 Nm.

Wat is goed aan de Nissan X-Trail (2023)?

Wanneer we vertrekken in de zevenzits Nissan X-Trail e4ORCE, lijkt het inderdaad even of we in een EV rijden. De 500 Nm gaat onmiddellijk aan het werk en geeft je een harde, maar geruisloze duw in de rug. Er is geen sprake van de hinderlijke schokken of bonken waarop sommige andere hybrides je trakteren. Wel klinkt het op een gegeven moment of er in de verte een espressoapparaat wordt aangezet. Het blijkt de driecilinder benzinemotor die de accu’s te hulp schiet.



Op de bergwegen van Slovenië maken we veelvuldig gebruik van de B-stand van de transmissie en de functie e-Pedal. Behoudens voor zeer scherpe bochten, hoeven we het rempedaal nauwelijks aan te raken. Als bijkomend voordeel wordt het accupakket flink bijgeladen. Dat werkt in de praktijk heel prettig, mede omdat zich nauwelijks duikneigingen voordoen. Wagenziektegevoelige passagiers zullen je dankbaar zijn, evenals de prachtige, geperforeerde leren bekleding. Die blijft zo een lust voor het oog én de neus …

Op het gebied van ruimte en comfort laat de Nissan X-Trail weinig te wensen over. De wijd openslaande portieren bieden royaal toegang tot het fraai ogende interieur. Het onderstel weet uitstekend raad met oneffenheden en de eerste twee zitrijen bieden de inzittenden veel bewegingsvrijheid.



Ook met moderne veiligheidssystemen is de X-Trail gul. Alle versies hebben onder meer actieve cruisecontrol, grootlichtassistentie, dodehoekassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer. Daarnaast levert Nissan in de duurdere uitvoeringen nog een 360-graden camera, een parkeerautomaat en intelligente led-koplampen.

Wat kan beter aan de Nissan X-Trail?

Het belangrijkste doel van de e-Power- en e-4ORCE-aandrijflijn is het terugdringen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. En dan zonder de berijder lastig te vallen met actieradiusangst of laadstress. Dat laatste is gelukt. Met zijn benzineverbruik maakt de vierwielaangedreven Nissan X-Trail e-4ORCE tijdens onze rij-impressie daarentegen geen indruk.



Volgens de specificaties moet een gemiddelde van 6,6 l/100 km (1 op 15) mogelijk zijn. Vergelijk dat eens met een Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4WD (222 pk). Die heeft een WLTP-verbruik van 5,7 l/100 km (1 op 19,6). Eveneens zonder stekker … Overigens bleven wij met de X-Trail e-4ORCE steken op ongeveer 7,8 l/100 km (1 op 12,8). De voorwielaangedreven Nissan X-Trail e-Power verbruikt volgens Nissan 6,0 l/100 km (1 op 16,7).

De Nissan X-Trail heeft een bagageruimte van 575 liter en dat is prima. Maar bestel je de zevenzitter, dan blijft daar met alleen de eerste twee rijen in functie, nog maar 485 liter van over. En stel je van die twee extra zitplaatsen ook niet te veel voor. Je opgeschoten puberkinderen kun je er niet kwijt, tenzij jij en je gezin in een paddenstoel in de Efteling wonen.

Wil jij je huidige X-Trail inruilen voor de nieuwe en heb je een caravan? Dan ben je aangewezen op de duurdere vierwielaangedreven e-FORCE. Die mag een geremde aanhanger van 1650 tot 1800 kilo trekken. De Nissan X-Trail e-Power verdraagt niet meer aan de haak dan een schamele 670 kilo. Da's nog minder dan de (veel kleinere) Toyota Corolla Cross ...



Wanneer komt de Nissan X-Trail naar Nederland en wat is de prijs?

In november 2022 staat de nieuwe Nissan X-Trail bij de dealer. De instapper van de reeks is de e-Power Acenta (48.390 euro). Voor de vierwielaangedreven X-Trail e4ORCE Acenta moet je minimaal 52.390 euro uit je spaarpot schudden. Heb je een groot gezin? Of ben jij op zaterdag steevast de rijouder naar uitwedstrijden van je kroost? Dan wil je natuurlijk die derde zitrij. In dat geval zit je ook vast aan de 4WD-versie en moet je voor het extra bankje nog eens 1000 euro bij de prijzen optellen.

Nissan mikt met de X-Trail vooral op de Hyundai Santa Fe (v.a. 46.795 euro), de Kia Sorento (v.a. 49.395 euro) en de Toyota RAV4 Hybrid (v.a. 45.495 euro).

X-Trail e-Power 2WD Acenta € 48.390

X-Trail e-Power 2WD N-Connecta € 51.390

X-Trail e-Power 2WD Tekna € 54.890

X-Trail e-Power 2WD Tekna Plus € 58.440

X-Trail e-4ORCE 4WD Acenta € 52.390

X-Trail e-4ORCE 4WD N-Connecta € 55.390

X-Trail e-4ORCE 4WD Tekna € 58.890

X-Trail e-4ORCE 4WD Tekna Plus € 62.440

Wat vind ikzelf van de Nissan X-Trail?

In sommige delen van de wereld is de e-Power- of e-4ORCE-aandrijflijn misschien het ei van Columbus. Je rijdt elektrisch, desnoods in het terrein. Zonder actieradiusstress of gedoe met laadkabels. Nu valt dat laatste in Nederland sowieso wel mee vanwege de goede laadinfrastructuur. En de terreinvaardigheid van de vierwielaangedreven e-4ORCE heb je hier nooit nodig. Daar komt bij dat er ook geen fiscale douceurtjes te halen zijn. De Nissan X-Trail is gewoon bpm-plichtig en hij valt evenmin in een gunstige bijtellingsregeling.

Ik ben dan ook bang dat er in Nederland maar heel weinig mensen op de Nissan X-Trail zitten te wachten. Dan kan het interieur nog zo fraai zijn en de aandrijflijn nog zo mooi schokvrij zijn werk doen, het lijkt me niet genoeg voor meer dan een bijrol in de verkoopstatistieken.