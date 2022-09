Betaalbaar gemak: 5 tweedehands auto's met automaat van 10.000 tot 15.000 euro

Occasions met automaat worden steeds populairder, ook onder jongeren. Gelukkig is er in de prijsklasse van 10 tot 15 duizend euro genoeg keus. Deze 5 tweedehands auto's laten zien dat het rijden met een automaat behalve comfortabel, ook voordelig en leuk kan zijn.



Wist je dat de meeste nieuw verkochte Porsches en BMW's een automatische versnellingsbak hebben? Dat is de vraag die jij stelt als mensen om je heen beginnen te zeuren dat ze een 'automaat niet sportief' vinden. Dat vooroordeel is inmiddels zó achterhaald, evenals de associatie met bejaarden. Sterker nog, door de opkomst van hybrides en elektrische auto's, is de automaat de versnellingsbak van de toekomst. Over een paar jaar zijn het alleen nog ouderen die met een handbak rijden ...



Verbruikt een auto met automaat meer benzine?



Een andere misvatting is dat automaat­bakken auto's per definitie traag en dorstig maken. Veel moderne automaten verbeteren zelfs de acceleratie- en verbruikscijfers. Goed nieuws voor beginnende automobilisten, want velen van hen zien een automaat juist wel zitten. Voor een heleboel jongeren is de handgeschakelde versnellingsbak net zo ouderwets als manuele raamslingers en onbekrachtigde stuurhuizen. Gelukkig zijn er immiddels genoeg betaalbare auto's met automaat te vinden. Op Marktplaats.nl gaan wij op zoek naar aantrekkelijke, betaalbare automaatjes. Ze kosten 10.000 tot 15.000 euro, zijn niet ouder dan een jaar of acht en hebben ­maximaal 150.000 kilometer gereden.

Verschillende soorten automatische versnellingsbakken



Er zijn diverse soorten automaten, allemaal met hun specifieke eigenschappen. Er zijn merken die nog zweren bij de ‘traditionele’ variant, met een vloeistofkoppeling, oftewel koppel­omvormer. Ze zijn nog altijd zwaarder dan een handgeschakelde transmissie, maar dankzij slimme elektronica en veel versnellingen (zes tot negen) hebben ze verder nauwelijks nadelen ten opzichte van een handbak.



Problemen DSG-bakken Volkswagen-groep



Nadat Volkswagen in 2003 met de DSG (Doppelkupplungsgetriebe) kwam, volgden veel concurrenten het voorbeeld van deze geautomatiseerde versnellingsbak met ­dubbele koppeling. Bij Renault noemden ze het EDC en bij Ford Powershift. Het voordeel van de dubbele ­koppeling is het pijlsnelle schakelen. Helaas kende met name de DSG van de Volkswagen-­groep tot 2014 veel kinderziekten.

Voordelen en nadelen cvt



Al in de jaren 50 bedacht Hub van Doorne de Variomatic. De traploze bak uit het Dafje evolueerde en de rubberriemen maakten plaats voor kettingen en stalen duwbanden. Tegenwoordig spreken we van de cvt – continu variabele transmissie. Het systeem werkt schokvrij, maar de geluidsbeleving (vaak joelende motor bij accelereren) vraagt gewenning.



Semi-automaat: goedkoop maar niet fijn



Ten slotte noemen we de gerobotiseerde handbak, veelal gebruikt in kleinere auto's. In feite is het een semi-automaat met een elektronisch bediende koppeling. Het is een lichte en goedkope oplossing, maar het schakelen verloopt traag en schokkerig. Zeker bij dit type automaat adviseren we een uitgebreide proefrit – ook in stads- of fileverkeer. Alleen dan kom je erachter of je met het specifieke gedrag van dit type versnellingsbak kunt leven.



Als een ander type automaat ruw, heel traag of schokkerig van verzet wisselt, zouden we sowieso even verder kijken. Wij hebben alvast tien automaatjes gezocht waar je weleens heel blij van zou kunnen worden.



Dacia/Renault Duster 2.0 - 2016 - 121.025 km - € 12.799

Met een tweedehands Dacia Duster koop je voor bescheiden bedragen een stoere en ruime auto. Totdat je eentje met automaat wilt, want die zijn pas sinds kort leverbaar en nog steeds prijzig. Deze zilvergrijze auto uit 2016 is de uitzondering. Het is dan eigenlijk ook geen Dacia, maar een Renault! Dat kun je afleiden uit de merklogo’s, maar ook uit de hier nooit geleverde combinatie van een tweeliter benzinemotor en een ­zestraps automaat. De tweeliter zestienklepper is bekend uit onder meer de Renault Laguna III en staat als zeer betrouwbaar te boek. Deze importauto komt waarschijnlijk uit Zuid-Amerika. Daar doen ze blijkbaar niet aan ingebouwde mistlampen, vandaar het achteraf onder de bumper geschroefde exemplaar. De auto ziet er bijzonder verzorgd uit, maar is ook behoorlijk basic, al zijn er wel een airco en vier elektrische ramen aan boord. Al met al een heel bijzondere Duster, met een jaar Bovag-garantie bovendien.

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid - 2015 - 139.198 km - € 14.795

Zeker nu de benzine bijna net zo duur is als champagne en ook het algehele kostenniveau de pan uitrijst, is deze betrouwbare Toyota Auris Touring Sports een slimme keus. Je rijdt er moeiteloos 1 op 19 mee, en daarmee is-ie net zo zuinig als een Toyota Aygo. Maar in de Toyota Auris Touring Sports past wél een heel gezin, inclusief bagage. Defecten en reparaties? Daar heeft deze Toyota nog nooit van gehoord. Alles rozengeur en maneschijn dan? Nja ... waarschijnlijk moet je even wennen aan het karakter van de transmissie. Hoewel het geen echte cvt is zoals Hub van Doorne hem ooit bedacht heeft, gedraagt-ie zich wel als zodanig. Dat betekent dat het motortoerental bij vlot accelereren harder oploopt dan de snelheid, waarbij hij klinkt als een dreinend kind bij het snoepschap in de supermarkt. Verder heeft de Toyota Auris alles in zich voor een lange en bestendige relatie, maar voor een beetje spanning zul je af en toe vreemd moeten gaan ...

Mitsubishi Space Star 1.2 - 2014 - 44.648 km - € 10.450

Bij auto's in het A-segment denken veel mensen vooral aan de Kia Picanto, de Toyota Aygo en de Volkswagen Up. Dat de Mitsubishi Space Star bij minder mensen op het netvlies staat, begrijpen we best, want dat brandt ... Wij vinden de kleine Japanner - made in Thailand - tenminste geen schoonheid, al is-ie er na de facelifts van de afgelopen jaren wel op vooruitgegaan. Deze witte Mitsubishi Space Star moet het nog doen met het wat onbenullige, bijna dichte snoetje uit 2014. Toch denken we dat-ie veel mensen dolblij kan maken. Hij veert verrassend soepel en met zijn 82 pk heeft-ie duidelijk meer vermogen dan veel concurrenten. Voorzien van de cvt-automaat is het best een vlot ding. Chagrijnen zeggen dat de driecilinder nogal luid is, optimisten zeggen dat-ie klinkt als een halve Porsche-motor. Met zijn been- en kofferruimte is de Mitsubishi Space Star vrij genereus, hetzelfde geldt voor zijn uitrusting. Deze versie beschikt zelfs over ­klimaatregeling en cruisecontrol!

Peugeot 308 PureTech 130 - 2016 - 113.596 km - € 14.699

Om even chagrijnig te beginnen: wij vinden dat Bovag-­bedrijven in hun advertenties gewoon standaard de prijs inclusief Bovag-garantiepakket moeten vermelden. Bij veel aanbieders zie je de totaalprijs mét garantie pas als je de advertentie opent. Wat dat betreft is deze Peugeot 308 met automaat geen uitzondering. Als je het zogenaamde Premium Bovag-pakket wenst, moet je 799 euro extra op de toonbank leggen. Los daarvan worden we best blij van deze Fransoos. Met zijn rode lak wordt het waarschijnlijk de enig vrolijke noot tussen al het sombere grijs en zwart bij jou in de straat, daarnaast is zijn techniek nog altijd actueel. Ook de nieuwe, stukken spectaculairder ogende Peugeot 308 maakt gebruik van de 130 pk sterke driecilinder motor en de fijne achttrapsautomaat. Die aandrijflijn bezorgt hem goede prestaties en een laag verbruik. Uitblinken in zijn klasse doet de 308 vooral met zijn grote bagageruimte en het bijzondere dashboard.

Skoda Fabia Combi 1.0 TSI - 2018 - 105.169 km - € 14.900

Tja, hoe zeggen we dat nu netjes over de Skoda Fabia Combi van de tweede generatie? Eh ... het was geen auto die je associeerde met de voorzitter van de lokale motorclub. Eerder met de penningmeester van postzegelverzamelaarsvereniging Ons Genoegen. Nee, dan ziet deze editie van de Skoda Fabia Combi uit 2018 er stukken beter uit. Toch is het nog altijd een bijzonder praktische auto, met een nóg grotere bagageruimte dan zijn voorganger. Ook fijn is dat de zeventraps DSG-transmissie sterk is verbeterd en dat de 1,0-liter TSI-motor als degelijk bekendstaat. Geen rammelende distributieketting meer, maar een probleemloze distributieriem. Heel macho is de compacte station­wagon nog altijd niet, al kun je je in dit exemplaar prima vertonen. Ook als je géén filatelist bent. De combinatie van de donkerblauwe lak en de 16-inch wielen geven deze Skoda Fabia Combi 1.0 TSI zelfs een vleugje chique flair. Hij sprint in 9,9 tellen naar 100 km/h en heeft een top die het dubbele bedraagt. En toch is-ie lekker zuinig