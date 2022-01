Tweedehands auto kopen met automaat: dit is waar je op moet letten

Hoe werkt een automatische versnellingsbak?

In een auto met handbak wissel je zelf tussen de versnellingen met een pook op de middenconsole. Een automaat neemt het schakelen van je over. Bij sommige kun je zelf van verzet wisselen met schakelflippers achter het stuur of een plus/min-pookje tussen de voorstoelen. Hoe een automaat zijn werk doet, verschilt per type. Er zijn er vier:

Automaat met koppelomvormer - Dit is de traditionele automaat, zoals die al decennialang bestaat. Hij heeft geen koppeling, zoals een handgeschakelde transmissie, maar een koppelomvormer, die voorkomt dat de motor afslaat bij het tot stilstand komen en ook voor extra kracht zorgt bij het wegrijden.



- Dit is de traditionele automaat, zoals die al decennialang bestaat. Hij heeft geen koppeling, zoals een handgeschakelde transmissie, maar een koppelomvormer, die voorkomt dat de motor afslaat bij het tot stilstand komen en ook voor extra kracht zorgt bij het wegrijden. Automaat met dubbele koppeling - Deze transmissie is relatief nieuw. Hij heeft twee koppelingen: één voor de even versnellingen en één voor de oneven versnellingen. Als de bak in de tweede versnelling staat, legt hij op de andere koppeling alvast de derde klaar. Zo kan hij zonder onderbreking overschakelen.

- Deze transmissie is relatief nieuw. Hij heeft twee koppelingen: één voor de even versnellingen en één voor de oneven versnellingen. Als de bak in de tweede versnelling staat, legt hij op de andere koppeling alvast de derde klaar. Zo kan hij zonder onderbreking overschakelen. Continu Variabele Transmissie (CVT) - Deze automaat heeft geen vaste versnellingen. Hij zoekt traploos het ideale toerental op en houdt de motor daar. Vandaar dat een auto met CVT tijdens het accelereren vrij drammerig is, met veel geloei van onder de motorkap.

- Deze automaat heeft geen vaste versnellingen. Hij zoekt traploos het ideale toerental op en houdt de motor daar. Vandaar dat een auto met CVT tijdens het accelereren vrij drammerig is, met veel geloei van onder de motorkap. Gerobotiseerde handbak - Weifelachtig, traag, onbehouwen en weinig verfijnd. Deze transmissie wil je absoluut niet in jouw auto. De gerobotiseerde handbak is een handgeschakelde versnellingsbak die automatisch de koppeling bedient en van verzet wisselt. De Smart ForTwo had er bijvoorbeeld een.

Voordelen van een automaat

Je hoeft alleen maar te sturen, gas te geven en te remmen

Vooral in de file is het heerlijk om niet te hoeven schakelen

Een automaat met dubbele koppeling schakelt naadloos

Nadelen van een automaat

Oudere automaten zorgen voor een hoger brandstofverbruik

Complexer dan een handbak en dus gevoeliger voor defecten

Remmen slijten sneller, omdat je niet kunt remmen op de motor

Zorgt een automaat voor een hoger verbruik?

Vroeger stond een automatische versnellingsbak garant voor een hoger brandstofverbruik. Een oudere automaat heeft vaak minder versnellingen dan een handbak, wat bij een gelijke snelheid zorgt voor een hoger toerental en dus een dorstigere motor. Ook is zo'n transmissie niet altijd voorzien van een lock-up, waardoor er altijd een beetje slip in de aandrijflijn zat en er dus aandrijfkrachten verloren gaan.

Tegenwoordig hebben automaten vaak meer versnellingen dan een handgeschakelde versnellingsbak (zeven, acht, negen of zelfs tien!). Ze zijn geprogrammeerd om zo snel mogelijk op te schakelen naar een hoge versnelling om het toerental laag te houden. Ook hebben ze allemaal een lock-up, zodat er geen slip in de aandrijflijn zit. Een moderne automaat is dus net zo efficiënt als een handbak, vaak zelfs efficiënter.

Tweedehands auto kopen met automaat: waar moet je op letten?

Een automaat is complexer dan een handbak en dus iets gevoeliger voor storingen / problemen. Toch kunnen automatische transmissies zonder problemen heel lang meegaan. Daarbij is het wel van belang dat het onderhoud, zoals het verversen van de olie, volgens de voorschriften van de fabrikant worden uitgevoerd. Bij het kopen van een tweedehands auto met automaat is het dus belangrijk om te weten of hij zijn reguliere onderhoud inderdaad heeft gehad.

Ga je een proefrit maken, let dan op het schakelgedrag van de automatische versnellingsbak. Hij hoort geen geluid te produceren en niet schokkerig te schakelen. Als je schokken door de aandrijflijn voelt gaan en allerlei bonk-geluiden hoort, dan heeft de transmissie onderhoud nodig of misschien wel reparatie. Bij een automaat met dubbele koppeling of gerobotiseerde handbak moet je alert zijn op een slippende koppeling. Dat kan duiden op een versleten koppelingsplaat.