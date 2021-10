Tweedehands auto kopen tips: onderhandelen over de prijs doe je zo!

Hoeveel tweedehands auto's staan er te koop? Je hoeft alleen maar op Marktplaats te kijken om te zien dat het aantal gigantisch is. En van die ruim 150.000 occasions is er eentje voor jou. Je bekijkt hem al dagenlang iedere avond op je telefoon: het model is mooi, de kleur is jouw smaak en in het interieur zie je jezelf al zitten. Je wilt hem kopen!

Heb je een oude auto om in te ruilen? Dan krijg je bij autobedrijven en dealers automatisch al korting. Maar ook los daarvan is er altijd ruimte om te onderhandelen over de prijs, ook al vind je dat misschien ongemakkelijk en durf je niet goed. Er is een verschil tussen onderhandelen met particulieren en onderhandelen met dealers. Daarom vind je hieronder - keurig uitgesplitst - onze lijst met tweedehands auto kopen tips: onderhandelen over de prijs doe je als volgt.

Voordat je gaat onderhandelen, doe je eerst dit

Heel belangrijk: bepaal je budget! En houd daar gedisciplineerd aan vast.

En houd daar gedisciplineerd aan vast. Heb je een tweedehands auto op het oog? Zoek dan uit wat hij mag kosten. Dat doe je door op occasionsites naar vergelijkbare auto's van hetzelfde bouwjaar en met een vergelijkbare kilometerstand te zoeken. Wat kosten die? En hoe verhoudt de auto waarin jij geïnteresseerd bent zich daartoe? Je kunt ook de ANWB Koerslijst raadplegen om een idee te krijgen van de juiste prijs.

Dat doe je door op occasionsites naar vergelijkbare auto's van hetzelfde bouwjaar en met een vergelijkbare kilometerstand te zoeken. Wat kosten die? En hoe verhoudt de auto waarin jij geïnteresseerd bent zich daartoe? Je kunt ook de ANWB Koerslijst raadplegen om een idee te krijgen van de juiste prijs. Heb je een auto om in te ruilen? Doe dan ook onderzoek naar de waarde daarvan. Wederom: zoek naar vergelijkbare auto's op tweedehandssites en/of raadpleeg de ANWB Koerslijst.

Wederom: zoek naar vergelijkbare auto's op tweedehandssites en/of raadpleeg de ANWB Koerslijst. Maak een proefrit en loop aandachtig om de auto heen. Misschien mankeert er wel van alles aan het voertuig en besluit je - terecht - verder te zoeken. Een ontdekte kras kun je ook als munitie gebruiken bij het onderhandelen.

Auto kopen tips: onderhandelen bij een autobedrijf of dealer doe je zo

Weet je niet hoeveel onderhandelingsruimte er is? Bedenk dat het redelijk normaal is dat je 8 tot 10 procent van de verkoopprijs af probeert te krijgen.

af probeert te krijgen. Zeker als je geen auto inruilt, is het normaal om korting te krijgen. Geen inruil betekent minder risico en minder kosten voor de verkoper. Dus maak daar gebruik van.



Je hoeft niet per se over de prijs te onderhandelen. Je kunt de prijs laten zoals hij is, op voorwaarde dat de verkoper bijvoorbeeld een setje nieuwe banden monteert of gratis een onderhoudsbeurt uitvoert.

Is de APK bijna verlopen? Vraag om een gratis APK, waarbij eventuele reparaties kosteloos worden uitgevoerd. Als de verkoper dit niet wil, dan moet je ernstig gaan twijfelen aan de staat van de auto.

Een verkoper is verplicht om gebreken te melden. Vraag er dus naar en gebruik die informatie in je prijsonderhandeling.

Vraag er dus naar en gebruik die informatie in je prijsonderhandeling. Laat je niet onder druk zetten. Een verkoper zal bijvoorbeeld zeggen dat er nog een andere geïnteresseerde is en dat je snel moet beslissen. Gewoon negeren! Neem de tijd.

Een verkoper zal bijvoorbeeld zeggen dat er nog een andere geïnteresseerde is en dat je snel moet beslissen. Gewoon negeren! Neem de tijd. Laat alle afspraken die je met de verkoper maakt, vastleggen op papier of in een e-mail. Dan heb je bewijs als er achteraf onenigheid ontstaat.

Dan heb je bewijs als er achteraf onenigheid ontstaat. En tot slot: wees bereid om weg te lopen als jij en de verkoper er niet uitkomen. Je hebt vast je zinnen gezet op de auto die je aan het bekijken bent, maar houd in je hoofd dat er nog veel meer auto's van hetzelfde type te koop staan.

Je oude auto inruilen? Probeer de inruilwaarde omhoog te krijgen

Wil je je oude auto inruilen? Ga niet in op het eerste bod van de verkoper ! Er is vaak nog meer uit te halen.

Er is vaak nog meer uit te halen. Noem zelf nooit als eerste een inruilbedrag ! Laat de verkoper dat doen. Hij zal laag inzetten. En dan kan jij reageren met een hoger bod.

Laat de verkoper dat doen. Hij zal laag inzetten. En dan kan jij reageren met een hoger bod. Wil de verkoper de inruilwaarde niet omhoog brengen? Geen nood. Dan begin je over het omlaag brengen van de prijs van de tweedehands auto.

Auto kopen tips: onderhandelen met een particulier doe je zo

Bij een particulier kun je alleen over de prijs onderhandelen. Je kunt niks inruilen, je kunt geen garantie krijgen, en je kunt ook geen extra's bedingen.

Is de APK van de auto bijna verlopen? Gebruik dat om de prijs omlaag te praten. Jij moet immers kosten maken en moeite doen om een nieuwe APK te krijgen.

Ook een particulier is verplicht om gebreken te melden. Vraag er dus naar en gebruik die informatie in je onderhandeling.

Vraag er dus naar en gebruik die informatie in je onderhandeling. Een particulier wil meestal snel van zijn auto af. Daarmee kun je hem of haar onder druk zetten om de prijs te verlagen. Het helpt soms ook nog om te zeggen dat je de auto nu met cash koopt. Snel geld, daar zijn veel particulieren gevoelig voor.

Daarmee kun je hem of haar onder druk zetten om de prijs te verlagen. Het helpt soms ook nog om te zeggen dat je de auto nu met cash koopt. Snel geld, daar zijn veel particulieren gevoelig voor. Laat alle afspraken die je met een particulier maakt, vastleggen op papier of in een e-mail. Dan heb je bewijs als er achteraf onenigheid ontstaat.

Hopelijk hebben deze tips je het zelfvertrouwen gegeven om het maximale uit de onderhandeling te slepen. Alvast veel plezier met je nieuwe auto.