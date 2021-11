Tweedehands auto kopen: kilometerstand of bouwjaar, welke is het belangrijkst?

Stel: je bent op Marktplaats gaan zoeken en je hebt twee gebruikte auto's gevonden die je aanspreken. De ene is uit 2018 en heeft 120.000 kilometer op de teller staan. De andere is een stuk ouder - uit 2011 - maar heeft slechts 30.000 kilometer gereden. Aan welke tweedehands auto geef je dan de voorkeur? Dat is geen eenvoudige beslissing, maar we kunnen je daarbij helpen. Tweedehands auto kopen: kilometerstand of bouwjaar? We leggen het je uit.

Een lage kilometerstand is niet altijd goed

De vuistregel is: een auto slijt als hij wordt gebruikt. Hoe meer kilometers er op de teller staan, hoe groter de slijtage is aan de motor, de versnellingsbak, de koppeling, het onderstel, en ga zo maar door. Maar toch is dat niet het hele verhaal, want te weinig kilometers zijn ook niet goed. Een auto is er immers voor gemaakt om te rijden, niet om stil te staan.

Neem het voorbeeld van hierboven: de auto uit 2011 met maar 30.000 kilometer op de teller heeft per jaar niet meer dan 3000 kilometer gereden (dat is ongeveer 58 kilometer per week). Hij heeft dus het grootste deel van de tijd stilgestaan. En dat is niet bevorderlijk voor pakkingen en slangen (die verdrogen), remmen (die gaan vastzitten), het brandstofsysteem (de biocomponent in de benzine trekt vocht aan) en meer.

Daarbij is de kans groot dat een auto als deze vooral is gebruikt voor korte ritjes (als tweede auto bijvoorbeeld). En op die supermarktruns of schooltripjes worden de motor en de versnellingsbak nooit echt voldoende warm (waardoor de slijtage hoger is) en heeft de koppeling het zwaar te verduren (in de stad schakel je veel). Ook zie je waarschijnlijk meer slijtage in het interieur, van het vele in- en uitstappen.

Een jonge occasion met veel kilometers is beter

Kijken we naar het andere voorbeeld - een auto uit 2018 met 120.000 kilometer op de teller - dan voelen we ons daar positiever over. Hij heeft per jaar 30.000 kilometer afgelegd, waarschijnlijk vooral op de snelweg. Dat betekent dat hij lange stukken op een constante snelheid heeft gereden, met de motor op zijn optimale temperatuur. Bovendien heeft de versnellingsbak minder geleden. Is het een ex-lease-auto, dan is het onderhoud keurig en op tijd uitgevoerd.

Echter, dit is een (logische) aanname. Wil je meer zekerheid, vraag dan naar de geschiedenis van de auto, naar onderhoudsboekjes en facturen. En weet dat er ook een paar nadelen zitten aan een auto met een hogere kilometerstand. Zo zal hij meer gepokt en gemazeld zijn met steenslag en zijn sommige onderdelen mogelijk alweer aan vervanging toe. Denk daarbij aan de distributieriem, waarvoor de fabrikant een kilometrage opgeeft.

Wil je meer advies over het kopen van een tweedehands auto?

Tweedehands auto kopen: kilometerstand of bouwjaar? De conclusie

Dit blijft een moeilijke vraag, omdat er zoveel variabelen zijn. Een auto uit 2011 met maar 30.000 kilometer op de teller kan zijn jaren in een afgesloten garage hebben gesleten en altijd netjes zijn onderhoud hebben gehad. Dan is het een fantastische koop. Maar als dezelfde auto jarenlang buiten heeft gestaan en de eigenaar heeft bespaard op onderhoud, dan weer niet.

Hetzelfde geldt voor de auto uit 2018 met 120.000 kilometer op de klok. Misschien is-ie met liefde behandeld en daardoor goed voor nog vele probleemloze kilometers. Maar misschien is hij wel kapotgetrapt door een leaserijder met een zware rechtervoet en een instelling van 'ach, het is toch maar een zakelijke auto'. Kortom, het belangrijkste is om de historie van een tweedehands auto te onderzoeken.

Maar als we hier toch een eenduidige conclusie aan moeten verbinden, dan gaan we hiervoor: een hogere kilometerstand kan helemaal geen kwaad. En in die zin zouden we liever gaan voor een jonge occasion met ervaring, dan voor een oudere tweedehandse met weinig kilometers achter de kiezen. Ook vanwege de moderne techniek en het grotere comfort aan boord van zo'n jongere auto.

