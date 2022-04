Eerste review Toyota Aygo X: kleine macho met zorgzaam karakter

Wat is opvallend aan de Toyota Aygo X (2022)?

Het lijkt wel of de Toyota Aygo X zo is weggelopen van een autoshow, waar hij heeft staan pronken als concept car. En eigenlijk is dat ook zo, want het definitieve model lijkt nog sprekend op de Aygo X Prologue uit maart 2021. Vooral de combinatie van de compacte buitenmaten met de standaard 17-inch-wielen (als optie zelfs 18-inch) springt in het oog.

Ook het contrasterende zwart, dat een beetje à la Smart de contouren van de achterkant markeert, zorgt ervoor dat de Aygo X allesbehalve een muurbloempje is. Zelden had een kleine auto zoveel machismo. Al is de Aygo X niet echt de eerste auto in deze klasse met sterke suv-trekjes, zoals Toyota suggereert. Denk aan de Fiat Panda Cross, de Kia Picanto X-Line en de Suzuki Ignis.

Wel echt uniek aan de Toyota Aygo X, is het arsenaal aan veiligheidssystemen waarmee de kleine bink zijn inzittenden tegen onheil van buitenaf beschermt. Onder de noemer Toyota T-Mate is de auto voorzien van onder meer adaptieve cruisecontrol, een noodremsysteem met voetgangers- en fietsersdetectie, grootlichtassistentie, actieve spoorassistentie en een uitwijkassistent.

Wat is goed aan de Toyota Aygo X (2022)?

Het brutale design en de veelomvattende veiligheidsuitrusting zijn zeker om over naar huis te schrijven. De aandrijflijn maakt op papier daarentegen weinig indruk. Toch hebben we de 1,0-liter driecilinder leren waarderen. Het blokje is overgenomen uit het oude model, en op details aangepast.

Maar toch, met een vermogen van 72 pk en een koppel van 93 Nm schroeft-ie onze verwachtingen niet hoog op. Inderdaad hoef je de wegbeheerder niet te bellen nadat je een stoplichtsprintje hebt getrokken (0-100 km/h in ca. 14,7 s). Wel maakt het motortje indruk met zijn onverstoorbare souplesse. In stadsverkeer kun je met de handbak in twee moeiteloos stapvoets optrekken en de vijfde versnelling is al vanaf 60 km/h bruikbaar.

Het samenspel tussen de soepel aangrijpende koppeling en de licht, maar precies schakelende vijfbak is de bestuurder daarbij graag van dienst. Wie schakelen desondanks een straf vindt, kan tegen 1700 euro extra een cvt-bak bestellen. De automaat heeft zeven voorgeprogrammeerde schakelstanden, die je ook met flippers aan het stuur kunt kiezen. Tijdens snel optrekken hoor je de drie zuigers flink stampvoeten, maar bij constante snelheden tot zo’n 120 km/h is het geluidscomfort aanvaardbaar.

Gezien de enorme wielen (onze testauto stond op 18-inch lichtmetaal), hadden we van tevoren al een afspraak bij de tandarts om onze vullingen bij te werken. Die konden we gelukkig afbellen, want de ingekorte Yaris-bodemplaat reageert veel volwassener op wegenbouwtechnisch ongerief dan verwacht. Zo zie je maar, waar een flink toegenomen wielbasis (+ 9 cm) goed voor is.

Wat kan beter aan de Toyota Aygo X (2022)?

Vergeleken met zijn voorganger, is de Aygo X flink groter gegroeid. Hij is 23,5 cm langer, maar ook duidelijk hoger en breder geworden. Dat merk je voorin goed; bestuurder en bijrijder kunnen rustig hun eighties-colbert met XXL-schoudervullingen aantrekken, zonder elkaar weg te duwen. Ook de kofferbak profiteert van de reuzengroei: daarin kun je nu 60 liter meer kwijt.

Achterin is dat een ander verhaal; sowieso moet je als volwassene een bovengemiddelde acrobatische aanleg hebben om je naar binnen te werken door de kier die voor portieropening moet doorgaan. Als de voorste inzittenden zo’n 1,75 lang zijn, kan er nog iemand met benen achterin zitten, maar anders is de achterbank alleen goed voor jassen, tassen en teckels.

Een tweede punt van kritiek geldt de aankleding van het interieur. Alles mag er dan best geinig uitzien en stevig in elkaar zitten; een stukje kunststof op de binnenkant van de portieren had wonderen gedaan voor de uitstraling. Nu is er wel heel veel bloot blik in beeld.

Wanneer komt de Toyota Aygo X naar Nederland en wat is de prijs?

Vanaf 16 april 2022 staat de Toyota Aygo X brutaal naar je te lonken bij de dealer. Maar hij gaat niet met je mee voor een prikkie. Voor de standaardversie van de Aygo X moet je minimaal 15.995 euro op je rekening klaarzetten. Grote kans dat je je banklimiet vanuit de showroom gaat verhogen, want er zijn twee dingen waarmee de instapper teleurstelt.

Het blitse ovale multimediapaneel ontbreekt namelijk. In plaats daarvan heeft de standaardversie twee gapende gaten in het dashboard. Dat wordt dus zelf zingen of fluiten. Al kun je de dealer ook vragen een radio te monteren – twee luidsprekers zijn al voorgemonteerd. Voor een ingebouwd infotainmentsysteem moet je bij de Aygo X Play zijn (17.595 euro).

Dan de teleurstelling aan de buitenkant: 17-inch wielen staan natuurlijk megastoer. Maar ordinaire stalen exemplaren, bedekt met de grootste plastic schaamdeksels die Toyota kon vinden - mèh. En de verkoper proberen om te kopen met een zelfgebakken taart of een grensoverschrijdende knuffel, zal je niet helpen. Onvermurwbaar zal hij je doorverwijzen naar de Aygo X First, die 18.995 kost. Behalve 17-inch lichtmetaal, trakteert-ie de First ook op een automatische airco en ledlampen. Nog even de belangrijkste prijzen op een rijtje:

Aygo X 15.995 euro

Aygo X Play 17.595 euro

Aygo X First 18.995 euro

Aygo X Envy 20.795 euro

Aygo X Limited 22.595 euro

Meerprijs cvt 1700 euro (vanaf Play)

Wat vind ikzelf van de Toyota Aygo X (2022)?

Als ik in de markt was voor een auto in het A-segment, zou een Toyota Aygo X First absoluut op mijn favorietenlijstje staan. Maar dan wel in de kleur Chili (rood), Cardamom (groen) of Juniper (blauw). Voorin zit je lang niet verkeerd, de handbak schakelt heerlijk en het soepele motortje stelt bij normaal gebruik nooit teleur.

In de stad is de Toyota Aygo X een heerlijk kruip-door-sluip-doorautootje met een draaicirkel van maar 9,50 meter. Wel vind ik het onhandig dat hij geen comfortbediening voor de zijruiten heeft. Bij het inrijden van een parkeergarage moet je de knop de hele tijd vasthouden. Verder is het een leuk, verrassend volwassen rijdend karretje. En zolang je geen ambitieuze inhaalacties plant, is een langere snelwegrit met 120 km/h ook prima te doen.