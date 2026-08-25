Waarom Nederlanders massaal een stokoude auto kopen

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Steeds meer Nederlanders rijden in oude auto's. Een exemplaar van 16 jaar of ouder is bepaald geen uitzondering meer. Het CBS ziet dat aandeel dit jaar naar een nieuw record stijgen. De verklaring is even simpel als logisch.

Vorig jaar wisselden ruim 1,7 miljoen personenauto's van eigenaar in Nederland, nieuwe auto's en occasions bij elkaar opgeteld. Daarvan waren er meer dan 395.000 zestien jaar of ouder, oftewel 23,2 procent van alle verkochte auto's. In 2019 lag dat aandeel nog op 19,4 procent. Bijna 43 procent van alle verkochte auto's was minstens elf jaar oud, terwijl het bij slechts 9 procent van de 1,7 miljoen om fabrieksnieuwe auto's ging.

Nieuwe auto steeds verder uit zicht

De belangrijkste verklaring zit in de portemonnee. Een nieuwe personenauto kostte in 2014 gemiddeld nog 28.365 euro, terwijl dat bedrag in 2025 is opgelopen tot ruim 50.000 euro, een stijging van 76 procent. De gestegen bpm op auto's met verbrandingsmotor is een belangrijke aanjager van die prijsstijging, waardoor een nieuwe auto kopen voor nog maar weinig huishoudens haalbaar is.

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Oudere auto's houden het langer vol

Maar de verklaring voor het oude Nederlandse wagenpark zit 'm niet alleen in de hoge aanschafkosten. Moderne auto's zijn technisch zo verbeterd dat ze bij goed onderhoud makkelijk twintig jaar meegaan.

De stekker blijft voor velen te duur

Ook het groeiende aanbod van elektrische auto's verandert weinig aan het beeld. Vorig jaar werden ruim 259.000 elektrische en plug-in hybride auto's verkocht. Daarvan gingen er 74.800, ruim een kwart van het totaal, naar de hoogste inkomensgroep. Huishoudens met het laagste inkomen schaften slechts 6200 stekkerauto's aan, wat laat zien dat aanschafprijs, restwaarde, actieradius en laadmogelijkheden voor deze groep nog altijd belangrijke drempels vormen.

Lage inkomens afhankelijk van oude auto

Cijfers van het CBS bevestigen dat vooral huishoudens met een laag inkomen op een oudere auto zijn aangewezen. Bij de laagste 20 procent van de inkomens was twee derde van de aangeschafte auto's minstens tien jaar oud, tegenover een kwart van hoogstens twee jaar oud bij de hoogste 20 procent.

Ook rijden lagere inkomens vaker op diesel, het brandstoftype dat gemeenten met hun aangescherpte milieuzones steeds vaker weren. De gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark ligt inmiddels op bijna twaalf jaar, hoger dan in buurlanden als Duitsland, België en Frankrijk.